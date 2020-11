Budite uz TV Pink i novo izdanje emisije koja je uzburkala javnost.

U studiju TV Pink su ministar odbrane Nebojša Stefanović, sveštenik Vladimir Levićanin i Sanja Marinković, voditelj i autor emisije "Magazin In".

Predlog broj 1 - Sahrana Mitropolita

Komentarišući ovaj predlog sveštenik Levićanin je rekao da sada u Crnoj Gori počinje novo doba, doba drugačije percepcije, doba kada će se i drugačije gledati na istoriju.

Levićanin je ocenio da je najlogičnije da sadašnji episkop budimljansko-nikšićki Joanikije bude mitropolit crnogorsko-primorski nakon smrti mitropolita Amfilohija, ali da je to pitanje o kojem će odlučivati Svet arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve (SPC).

- Joanikije je bio njegov najbliži saradnik i najlogičnije je da bude on mitropolit. Odluku donosi Sabor, pa ćemo videti - rekao je Levićanin.

Govoreći o preminulom mitropolitu Amfilohiju, Levićanin je kazao da se radi o ličnosti od koje je lično mnogo naučio.

- Možda najviše da 'čast i bruka žive doveka'. Sve je prolazno osim ljudske duše i toga što čovek ostavi za sobom. Ne postoji crkvena oblast delovanja koje se Amfilohije dotakao, a da nije ostavio neko delo. Zaista je bio veliki - istakao je sveštenik.

Dodao je da je svaka godina od 1991. godine, od kada je Amfilohije izabran za mitropolita, imala važne i odsudne trenutke i da je on "odlučujuće i znalački upravljao tim brodom".

Istakao je da mu je posebno drago što je poštovanje pokojnom mitropolitu izraženo uz veličanstvenu sahranu i što je ujedinio ljude različitih političkih usmerenja.

- Mitropolit ih je ujedinio u svetinji života što je iznad nas i naših podela - naveo je Levićanin.

Povodom pojedinih ocena da je mitropolit bio i "političar", Levićanin je kazao da je kao mitropolit jedne nezavisne države svakako javna ličnost, tako da je bilo prostora da se oglasi po značajnim društvenim pitanjima i temama.

- On je bio veličanstven arhijerej što ne znači da je bio nepogrešiv. Za 35 godina unutar SPC nisu bile prihvaćene sve njegove ideje. Mislim da realan pogled uvećava njegov značaj i da se on nije bavio politikom - smatra Levićanin.

Kako kaže, Srbiju i Crnu Goru nakon mitropolita Amfilohija očekuje "još jedan razlog više da budu jedinstvenije i bliskije".

- Đed je crnogorski ded, to je od milošte - rekao je Levićanin upitan otkud taj nadimak.

Stefanović je rekao da nikada nije dovođeno u pitanje da li će naša delegacija odati počast nekome ko je toliko učinio za naš narod.

- Predsednik Vučić je otišao u Crnu Goru u složenom političkom trenutku - naveo je Stefanović i dodao da su na predsednika Vučića bili upereni razni kontradiktorni napadi.

On je istakao da se Srbija ne meša ni na koji način u politiku Crne Gore.

- Srbiji je važno da poštuje ono što je izabrao narod Crne Gore - istakao je Stefanović i dodao da Srbiju interesuje položaj Srba u Crnoj Gori.

Istakao je da će Srbija nastaviti da brine o srpskom narodu u Crnoj Gori i naglasio da to ne bi nikome trebalo da smeta.

- U srpsku kuću smo uložili tri miliona evra, predsednik Vučić je opširno govorio o tome, trudili smo se da pokažemo brigu o srpskom narodu, nastavićemo to da radimo, ne želimo da identitet srpskog naroda u Crnoj Gori nestane. Ne znam zašto bilo ko ima otpor prema tome da štitite svoje pismo - kazao je Stefanović.

Stefanović je rekao da je Vučića napadaju šta god da uradi - da je govorio napadali bi ga, napadaju to što nije govorio.

- Mislim da je prisustvo predsednika Srbije na tom skupu veoma značajno... Prisustvo predsednika Vučića je pokazalo šta on misli. To je dobra i snažna poruka i za narod u Crnoj Gori - naglasio je Stefanović.

Sanja Marinković je rekla da se sve ovo dogodilo u trenutku koji je za nju veoma bolan, jer je svog oca, koji je preminuo nakon kraće bolesti, sahranila pre 10 dana.

- Pratila sam danas jedan deo sahrane uživo - rekla je Marinković i dodala da je sahrana suviše stresan čin i da nije za to da im prisustvuju deca.

- Moram da kažem da sam se neretko susretala sa izjavama mitropolita kada je reč o ljubavi, o njima niko nije mogao da ostane ravnodušan, on je govorio da je prava ljubav kada se dvoje ljudi žrtvuju jedno za drugo - dodala je ona.

Predlog broj 2 - Korona u Evropi

Upitan da napravi paralelu sa francuskom policijom Stefanović je rekao da je naša policija bila veoma tolerantna prethodnih godina, da je tolerisala mnoge neprijavljene skupove.

- Nismo imali gotovo nijedan skup koji je zabranjen... Svima je sve omogućeno i svi su sve radili - naveo je Stefanović i dodao da ne može da zamisli normalnog čoveka koji bilo kome radi ono što su radili demonstranti našoj policija na protestima koji su dešavali ispred skupštine.

Kako kaže, sada su ljudi u prilici da vide kako policija Francuske ili nekih drugih država baca na zemlju, udara palicama i kako to smatra sprovođenjem propisanih mera.

- Kome je rečeno da ne može da se okupi u vreme epidemije? Nikome... - rekao je Stefanović.

On je rekao da je mnogo dvostrukih aršina u Evropi i da u našoj zemlji postoje visoki demokratski standardi.

Stefanović je kao potpredsednik Vlade apelovao na građane da se zaštite, nose maske i drže fizičku distancu.

- Svaki novooboleli znači mnogo sati rada za medicinsko osoblje... Ova epidemija traje već dosta dugo... Nemojmo da te ljude slomimo - istakao je Stefanović.

Stefanović je govoreći o tome da li će doći do "zaključavanja" u Srbiji rekao da se ta odluka donosi kada to kažu lekari.

- Ako budemo imali na hiljade, hiljade, hiljade obolelih, pa šta smo uradili - upitao je Stefanović.

Komentarišući to što je jedan deo javnosti bio kritičan što je velika grupa ljudi u Podgorici bila bez zaštitnih maski Levićanin je rekao da se mitropolit Amfilohije upokojio od posledica koronavirusa, a ne od samog virusa jer je na njega bio negativan, ali da sa te strane razume neke kritike koje su upućene.

- Nisam siguran da ljudi koji napadaju način izlaganja tela razumeju kako crkva funkcioniše... Možda bi imalo smisla da je manje ljudi bilo u Hramu...ali, ništa više od toga - kazao je sveštenik Levićanin.

- Treba da zaštitimo medicinske radnike, možda se neko ne boji za svoje zdravlje, ali će dodatno opteretiti zdravstveni sistem. Mislim da je važno širiti svest o solidarnosti - dodao je.

Marinković je govoreći o merama, rekla da kada se pogleda od početka virusa, postoji grupa građana koja uvek nosi maske i koja nikada ne nosi maske.

- Postoji i grupa koja stavi masku samo kada je neophodna... Ono što sam ja shvatila i što je neophodno je da svi shvatimo da treba da napravimo određene rezove u našem životu i promenimo navike, a ne da sebe samo izlažemo nekom samosažaljenju u smislu šta ćemo ako nas zatvore, šta ćemo što moramo da nosimo maske - kazala je Marinković.

Ona je istakla da je ovo trenutak da mnogi promene svoje navike i dodala da je ona zahvaljući pomoći ministra Vanje Udovičića pokrenula pokret "Zdravija Srbija".

Predlog broj 3 - Nožem na oltar

Govoreći o ovoj temi, terorističkim napadima u Francuskoj i reakcijama muslimanskog sveta, sveštenik Levićanin je rekao da je to što se dešava definitivno politička kriza.

- Ovo je definitivno nešto što je politička kriza, da bismo imali mišljenje moramo znati francusku politiku prema doseljenicima iz islamskih zemalja. Mislim da se islamske organizacije ne oglašavaju jer se ne osećaju odgovornim. Svakako je užasan zločin i nije dobro što rastu verske tenzije - ocenio je Levićanin.

Kako dodaje, nije određena verska zajednica odgovorna za ponašanje svakog čoveka.

- Kada nama neko priča o verskom terorizmu, mi imamo bolne rane iz istorije našeg doba koje svedoče da je lako izmanipulisati i verom i istinom i da je lako zloupotrebiti to što ljudima biva najsvetije, a to je vera - naveo je Levićanin.

Stefanović je rekao da treba biti oprezan i da treba sačekati istragu u Francuskoj da bi se videlo da su to dela terorističkih organizacija ili pojedinaca.

- Opasno je povezivati veru sa terorizom, moramo se čuvati takvih kvalifikacija. Nisu vere te koje propovedaju to, to što određeni ekstremisti čine zločine, zato služe bezbednosni aparati. To nije lako pobediti, razmatram izveštaje naših službi, to je svakodnevna borba, veliki broj ljudi iz službi bezbednosti rade na tome da se tako nešto ne desi na teritoriji Srbije. Zato je važna saradnja sa drugim zemljama. Svaki teroristički akt zabrinjava, ali naš posao je da se to ne dogodi, da rizik bude što manje - rekao je Stefanović i dodao:

Morate mnogo da radite na tome, veoma je važno da se radi na svim aspektima, naša vojska je uvek bila simbol, naši vojnici su pripadnici različitih veroispovesti, pripadnici nacionalnih manjina. Važno je da vas niko ne pita šta ste vi, vi ste građanin Repubike Srbije. Drugi deo posla je da na vreme otkrivate one koje ubacuju ćelije.

On je kazao da svaki teroristički akt zabrinjava i da sa sobom povlači pitanje "Da li se to može dogoditi u našoj zemlji".

Upitan da li se može dogoditi tako nešto u našoj zemlji Stefanović je istakao da sve naše službe rade na tome da do toga ne dođe.

Sanja Marinković je rekla da nije fer da se takve stvari događaju u bilo kojoj zemlji, a ne samo u Francuskoj.

Ona je rekla da nikada nije imala nijednu dozu straha od takvih stvari u Beogradu i Srbiji.

Predlog broj 4 - Pravo na abortus

Žene, ali i muškarci solidarišu se na društvenim mrežama sa Poljakinjama i Poljacima koji već nedelju dana na ulicama gradova protestuju zbog odluke Ustavnog suda ove zemlje da uvede gotovo potpunu zabranu abortusa. Odluka koja je doneta u Poljskoj dozvoljava abortus samo u slučajevima silovanja, incesta ili u slučaju zaštite majčinog života. U ostalim slučajevima abrotus je zakonom zabranjen.

Marinković je komentarišući ovaj predlog osudila odluku Poljske, jer kaže da je ovo reč o rušenju prava žena.

-Od žena se očekuje da uvek budu poslušne. U savremenom svetu žene imaju slobodu izbora. Meni je ovo nedopustivo, naročito kada je reč o zakonima koji se odnose na fetus. Postavlja se pitanje da li oštećene fetusa, koje po tom zakonu mora da se rodi, koliko je to bolno za tu majku. Kada bi se neka žena sučila sa saznanjem da je fetus oštećen, ne treba joj niko da utiče na nju - kaže Marinković. Kaže da je važno da svaka žena ima pravo na izbor, i da to niko ne može da joj oduzme, nikako država ili Ustav.

Stav crkve je da je abortus ubistvo, ukoliko nije ugrožen život majke, kaže Levićanin komentarišući ovaj predlog.

-Hrišćanska vera je u korenu evropske tradicije i sistema vrednosti. Nisam siguran da je ustala crkva ili neko odatle rekao da tako treba da urade. Sud Poljske raspravlja o tome da li se reguliše bolesti fetusa. Možda ćemo doći do odgovora ko krene od kontra pitanja, da li ste čuli za nekog ko ne želi da nije rođen pa makar nije zdrav . Mislim da je jednako važno i da mora da se pozove na svetinju života i sastradalnu ljubav. Treba otvoriti dijalog, savetovališta koja će pomoći u odluci - kaže on, i dodaje da demonstracije nisu rešenje.

Stefanović kaže da je najvažnije da žene imaju jednaka prava, pa i da odlučuju, kao i muškarci bez bojazni da bude obeležena.

-Nedopustivo je da žena koja odluči da ne rodi dete mora da bude obeležena, kao što muškarac nije obeležen. Ona ima pravo da odluči da li će da rodi to dete ili neće. Žene moraju da imaju jednaka prava kao mušakrci, da one odlučuju o svom životu - smatra Stefanović. Kaže da država ne sme da se odriče žena ni na koji način i treba da im da pravo na izbor.

Predlog broj 5 - Galerija na vodi

Tržni centar "Galerija Beograd" otvoren je petak u kompleksu Beograda na vodi, a svečanoj ceremoniji prisustvovao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Beograd je bio sedište SFRJ, danas Beograd postaje glavni grad regiona, šireg i većeg od bivše Jugoslavije, rekao je Vučić na otvaranju ovog tržnog centra.

Stefanović je rekao da je, uprokos epidemiji virusa korona, važno da država radi na jačanju ekonomije.

-Ljudi očekuju od nas da primaju plate, da raste BDP. Mi radimo na tome, naravno uz poštovanje svih mera. Važno je da naš glavni grad napreduje. Znamo kako je izgledala Savamala. Odrastao sam u ovom gradu. NIko nije očekivao da će ovako nešto da se desi. Srbija ide napred, raste - rekao je ministar Stefanović, ponvši da mora da se pronalaze načini da BDP i ekonomija rastu.

Marinković je pozdravila otvaranje novog tržnog centra.

-Ja sam rođena Beograđnaka, ovo kako sada izgleda u Beogradu na vodi je lepo. Očekujem da ima samo više zelenila, možda se to sada ne vidi od gradilišta jer je sve u izgradnji - kazala je ona, ističući da je ponosna na činjenicu to što njene prijateljice, preduzetnice, su otovorile svoje radnje u ovom tržnom centru.-

-Draže mi je što ima domaćih preduzetnika tamo, mojih prijatelja, a ne zanima me da li će Luj Viton da otovori tamo - rekla je.