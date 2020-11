AMERIKA SUTRA ODLUČUJE - Evo šta kažu stručnjaci o kandidatima za predsednika SAD i tome ko ima više šanse da pobedi (VIDEO)

Sutra je američki "Dan D". Održavaju se izbori oko kojih se lomi Amerika, a pred glasačima će se naći izbor između aktuelnog predsednika SAD, republičkog kandidata, Donalda Trampa i kandidata Demokratske stranke Džozefa Bajdena.

Slobodan Zečević sa Instituta za evropske studije govoreći o sutrašnjim izborima u SAD kaže da se gledajući zapadnu štampu stiče utisak da je Džo Bajden u prednosi u odnosu na Donalda Trampa.

- Međutim, kada pogledate CNN, ima jedan njihov izborni analitičar Džon King, koji ima tablu na kojoj su države SAD, na njoj je označeno koje od njih su sigurne države za Bajdena, a koje za Trampa... On kaže da Bajden ima 290 elektora, a potrebno mu je 270...onda u jednom trenutku kaže "Ali, to smo rekli i prošli put i nije se obistinilo" - rekao je Zečević za Novo jutro TV Pink.

Zečević je dodao da uvek postoji "ali" i da je pitanje da li će radnička bela rasa koja podržava Donalda Trampa masovno izaći na izbore i probati da održi Trampa na vlasti.

On je ocenio da su izbori strasni i da američka inteligencija ne može da "svari" Trampa.

- Njima se ne dopada njegov ideološki kontekst, način života, njegova jednostavnost... To je američki paradoks. Kada pogledate ko je protivnik elite - čovek koji je član elite, čiji su otac i deda bili multimilioneri, koji je išao u dobre škole... Zastupnik elite je Džo Bajden, iz siromašne porodice, radničke - pojasnio je Zečević.

Zoran Milivojević, diplomata u penziji, kaže da ove izbore karakteriše, kao nikad do sada, to što se održavaju u trenutku kada je Amerika duboko podeljena kao društvo i kada imamo pandemiju.

- To su dva elementa koja neumoljivo utiču na ishod tih izbora i u vezi sa tim i dva princupa i dva koncepta šta i kako posle. Ono što čeka predsednika, bez obzira ko pobedi, to su tri stvari i one se, pre svega, tiču Amerike. Prva je zdravlje, druga je ekonomija i socijalno-ekonomske prilike koje će biti veoma važne kada se iz korone izađe i treća stvar je društveni konsenzus na nivou Amerike - ocenio je Milivojević.

On smatra da je ono što sada opredeljuje ljude za koga da glasaju to da li imaju poverenje u Trampa ili Bajdena.