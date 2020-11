VUČIĆ: Srbija neće odustati od implementacije Briselskog sporazuma!

View this post on Instagram

"Razgovorali smo danas o ključnim pitanjima za budućnost naše zemlje. Zahvalan sam predsednici Vlade Republike Srbije @anabrnabic što nas je pozvala i što smo mogli da govorimo o tome kako i na koji način da pozicioniramo zemlju u narednom periodu. Bilo je reči o tri važne teme. ✅ Obavestio sam Vladu Republike Srbije o toku dijaloga sa KiM, razgovarali smo i o razvojnim projektima, u koje država Republika Srbija ulaže novac na teritoriji KiM. ✅ Druga tema je BDP, kako možemo da utičemo na povećanje stope rasta BDP-a, što se odražava na životni standard naših građana i od presudnog značaja je za plate, penzije i za život svakog običnog čoveka u našoj zemlji. ✅ Treća stvar je Covid-19, korona pravi sve veće probleme i bolnice su sve punije, zato molimo sve da se poštuju mere. Mi smo uvereni i sa sigurnošću tvrdimo da ćemo biti zemlja sa najvišom stopom rasta BDP-a u celoj Evropi, to su odlične vesti, ali mi želimo da budemo bolji i snažniji." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nakon sednice Vlade Republike Srbije.