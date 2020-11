SMAJLOVIĆ ZA PINK: Bajden ne potiče iz siromašne porodice - Uhvaćen je u toj laži i osramoćen kao plagijator! OVO JE PRAVA ISTINA O AMERIČKIM IZBORIMA

Novinarka Ljiljanja Smajlović govoreći o izborima u SAD osvrnula se i na biografiju demokratskog predsedničkog kandidata Džoa Bajdena, rekavši da on uopšte ne potiče iz siromašne porodice.

Smajlović je pojasnila da se Bajden tako predstavlja jer voli da o sebi stvara takav kult.

- Džo Bajden je 1988. godine, kada se prvi put kandidovao za predsednika plagirao nekoliko stvari. Jedna od stvari koje je plagirao je to što je ukrao govor Nila Kinoka, koji je bio lider Laburstičke partije u Engleskoj. Kinok je stvarno bio rudarski sin i on je imao divan govor u kojem je stalno govorio "Šta mislite zašto sam ja prvo dete iz svoje porodice koje je išlo na fakultet? Je l' vi mislite da su glupa ona deca iz mog kraja?". Džo Bajden je sve to pokrao i stalno ponavljao tu rečenicu koja uopšte nije tačna. On je uhvaćen u toj laži, on se tada strašno osramotio i izgledalo je da kao da mu je politička karijera završena - rekla je Smajlović u emisiji "Pravac" autora i voditelja Ksenije Vučić.

Kako kaže, ipak, Bajden je simpatičan i vešt čovek koji je imao i porodične tragedije koje su, prema njenim rečima, ljudima bile simpatične.

- On ne samo što nije siromašno dete iz radničke kuće, nego je on čovek koji se za tih 48 godina strahovito obogatio, a sve služeći narodu... On je plagirao taj glavni govor, a plagirao je i neki pravni rad, strah me da ne kažem nešto pogrešno, ali znam pouzdano - on je osramoćen kao plagijator. To mediji znaju, lako je doći do tih podataka, a to sada niko nije pominjao, kao što niko nije hteo da priča ni o njegovom sinu - navela je Smajlović.

Prema njenim rečima, čitava američka liberalna štampa je stala iza Bajdena i nije htela da ga podseća ni na šta sporno u njegovoj biografiji jer su svi toliko želeli da on pobedi Trampa.

- To je prava istina o ovim američkim izborima - istakla je Smajlović.

Upitana šta očekuje od izbora u SAD Smajlović kaže da očekuje da se sve brzo završi i da Bajden proglasi pobedu na osnovu prebrojanih glasova iz preostalih pet država.

Smajlović je ocenila i da američka Demokratska stranka ne samo da nema dobrog kandidata, već da ima i katastrofalno vođstvo.

- Ja ne razumem kako Nensi Pelosi može da preživi još jedne ovakve izbore. Znači, u situaciji recesija, kovid, nezaposlenost i da Demokratska stranka protiv Trampa ne može bolji rezultat da izvuče, pa to je gotovo da ne verujete. Ja verujem da će oni sve ovo da zatrpaju... Oni su prošli put svoj neuspeh zatrpali tom pričom o Putinovom uticaju, biće zanimljivo šta će pokušati da smisle ovaj put. Sigurno Bajden nije čovek u čijem je interesu da se to raspliće - ocenila je Smajlović.

Kako kaže, ovde se vidi da Demokrate pre četiri godine nisu obavili čišćenje stranke i shvatili prirodu svog poraza.