POTVRĐENA OPTUŽNICA ZA OVOG OVK TERORISTU - Kadri Veselji ide u Hag!

Specijalni sud u Hagu je potvrdio optužnicu protiv Kadrija Veseljija.

"Juče popodne me je iz Tužilaštva specijalizovanih veća obavestilo da je pretpretresni sudija potvrdio optužnicu protiv mene. Ovom izjavom želim da obavestim građane Kosova da sam preduzeo neophodne mere za dobrovoljno putovanje u Hag kako bih odgovorio na ove navode. Ovog puta neću dalje komentarisati", naveo je Kadri Veselji.

Veselji zajedno na optužnici sa Tačijem

Podsećanja radi, Specijalizovano tužilaštvo podiglo je 24. aprila optužnicu u deset tačaka protiv Tačija, Veselija i drugih osoba, čija imena nisu objavljena, za niz zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina, uključujući ubistva, prisilni nestanak osoba, progon i mučenje.

„Hašim Tači, Kadri Veselji i drugi osumnjičeni krivično su odgovorni za približno 100 ubistava. Zločini uključuju stotine identifikovanih žrtava kosovskih Albanaca, Srba i Roma i političkih protivnika“, navodi se u optužnici.

A, lider DPK dalje u saopštenju navodi da je svestan "da na Kosovu postoje ljudi koji misle da su Specijalne komore uvreda za našu istorijsku borbu da zaštitimo narod na Kosovu od zločina Miloševićevog režima".

"Ali ja to ne vidim tako, vidim kao priliku da konačno odgovorim na ove lažne sumnje i glasine koje kruže godinama. Otkako je Dik Marti objavio svoj neutemeljeni izveštaj, bilo je neizbežno da ovaj dan dođe. Bilo je neizbežno da se njegove nepravedne optužbe moraju testirati na sudu kako bi se jednom zauvek okončalo. Zbog toga sam podržao osnivanje ovog suda i zato sam sada spreman da igram svoju ulogu u ovom procesu. Prošlo je više od dvadeset godina od završetka oslobodilačkog rata. Kosovo je sada nezavisna država i na sigurnom je putu da postane član Ujedinjenih nacija. Dok težimo da nas se tretira kao ravnopravne partnere sa drugim državama, naši politički lideri moraju da podnesu ovaj izazov i ponašaju se kao državnici međunarodnog kalibra. Kada se određeni lideri pozovu na saradnju sa međunarodnim sudom, to moramo učiniti bez oklevanja. Čak i ako postoje optužbe protiv nas, na njih se mora odgovoriti na pravi način, sa činjenicama istine. Ja radim ovo", poručio je Veselji.

Ne podrivati rad Tribunala

"Imam puno poverenje u objektivnost i nepristrasnost sudija i pozivam sve na Kosovu da uvek iskazuju dužno poštovanje pravosudnim vlastima. Ovaj proces ima za cilj dostizanje istine. Nema razloga da se plašite istine. Ne bi trebalo pokušavati podrivati rad tribunala, niti na bilo koji način ometati ili ometati ovaj proces. Sudu mora biti dozvoljeno da izvršava važan zadatak koji mu je poveren. Integritet ovog procesa mora poštovati svako vreme i svako. Pravda ne služi interesima jedne ili druge strane, već služi interesima naroda. Stoga, ako se od vas zatraži da pomognete specijalizovanim sobama, molimo vas da to prihvatite bez oklevanja. Na taj način ćemo svi uspeti da dostignemo istinu. Stoga bih pozvao sve segmente našeg društva da se mirno i dostojanstveno suoče sa ovom situacijom, uvereni da će sudije doneti pravičnu presudu na kraju procesa".

Sud je osnovala Skupština Kosova

"Imajte na umu da je ovaj sud osnovala Skupština Kosova kako bi služio u ime naroda. Oličenje je principa da mira ne može biti bez pravde, a pravde ne može biti bez mira. Iako je sa sedištem u Hagu, to je deo našeg pravnog sistema. Ne bi trebalo biti nezadovoljstva prema međunarodnim predstavnicima koji rade u ovom sudu. Oni rade posao koji su ljudi na Kosovu od njih tražili. Ovaj sud je deo kosovskog državnog puta i moramo ići do kraja".

Cenim što su mi poslali poziv, umesto da me uhapse na nedostojanstven način

"Cenim činjenicu da su se specijalizovane komore pokazale uljudnom tako što su mi poslale poziv da se pojavim na sudu, umesto da me uhapse na nedostojanstven način. Odgovorio sam na ovu ljubaznost pristavši da jutros putujem u Hag sa predstavnicima tribunala, gde ću se zvanično pojaviti pred tribunalom da odgovorim na iznete navode i započnem dugotrajan proces odbrane. Ovo će zahtevati moju punu posvećenost i fokus, i zato sam odlučio da se povučem iz svih javnih i političkih aktivnosti tokom trajanja ovog procesa. Neću davati nikakve druge javne izjave ili zvanične nastupe na Kosovu dok se suđenje nastavlja. Bar za sada sam privatni građanin. Do kraja ovog procesa, tražio bih da ovu moju poziciju poštuju svi na Kosovu, posebno oni koji su angažovani u medijima ili u javnom i političkom životu".

Vodili smo pravedan rat, sud će to shvatiti

"Za dobrobit nacije ponekad se moraju podnijeti lične žrtve. Mnogi ljudi su već podneli izvanredne žrtve. Mnogi su čak podneli i uzvišenu žrtvu. Proces koji započinje ispred Specijalizovanih komora poslednji je korak na našem istorijskom putu ka potpunoj izgradnji. Trebalo bi to smatrati prilikom da istaknemo da smo vodili pravedan i neravnopravan rat i da smo ovaj rat vodili pošteno. Čak i ako je došlo do grešaka, umešane osobe moraju odgovarati za svoje postupke. To je značenje vladavine zakona za novu državu poput naše. Uveren sam da će nakon što sudija sasluša sve činjenice, van svake razumne sumnje zaključiti da je Oslobodilačka vojska Kosova bila pokret ljudi, ustanak za samoodbranu sa hrabrim muškarcima i ženama, koji daju sve od sebe. njih u izuzetnim okolnostima. Bez formalnih struktura za zaštitu civilnog stanovništva od pažljivo planiranog genocidnog vojnog masakra od strane srpskih snaga. Danas, u čast i sećanje na više od 10.000 nevinih žrtava Miloševićevog režima, moramo ustati i ispričati svoju priču. Ustaću da ispričam svoju priču. Moramo ustati da ispričamo njihovu priču. Moramo razjasniti sve činjenice, kako bi istorija znala istinu", naveo je na kraju saopštenja Kadri Veselji.