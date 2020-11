OKOLNOSTI SU DRUGAČIJE, ALI... Matić i Lutovac skeptični po pitanju suđenja za zločine OVK (VIDEO)

Sagovornici Pinka skeptični su po pitanju ishoda suđenja pripadnicima OVK, imajući u vidu ranija iskustva, ali napominju da su okolnosti sada drugačije, a Srbija snažnija. Istovremenu, ukazuju da Beograd više nama sa kime da pregovara u Prištini.

Direktor Centra za odgovorne medije Marko Matić ukazuje da to što smo došli do faze optužnice, na neki način jeste obećavajuće, ali da treba imati u vidu ranija iskustva.

- Ako sledimo ranija iskustva izvesnije je da će biti pušteni od onog da napokon bude zadovoljena pravda za srpske žrtve i odgovorni budu kažnjeni za to – naveo je Matić.

- Nisu imali izbora, nisu mogli da budu u bekstvu, ipak je na Kosovu i Metohiji, KFOR i dalje... Problem je ovde političke prirode, sa jedne strane imamo potrebu da se zadovolji pravda naročito za srpske žrtve jer znamo da niko nije osuđen ko je ubijao Srbe na KiM, sa druge strane imamo situaciju da su oni koji su činili zločine protiv Srba bili deo političke elite u Prištini sa kojima je najlakše mogao da se postigne sporazum jer su oni upravo trgovali tim svojim zločinima i odgovornošću za zločine i pokazavali veću spremnost da postignu kompromis sa Beogradom. Danas kada više nemate Tačija u Prištini ne vidim sa kome možemo da pregovaramo. Hotijeva vlada će verovatno da padne, neće više imati podršku, onda će doći do destabilizacije...bojim se kako će to da se odrazi na pregovarački proces Beograda i Prištine – istalao je Matić.

Kako je dodao, pregovarački proces postaje besmislen jer nema sa kime da se pregovara u Prištini.

- Mi smo sada već u krizi, ako se Kurti vrati na vlast ona će samo da se pojača. Strpim sa kime ćemo moći da srađujemo pre svega na planu ekonomske normalizacije na osnovu dogovora u Vašingtonu. Ako SAD nakon promene administracije ne budu dale dovoljan impuls sprovođenju tih dogovora, bojim se da ćemo ponovo biti u ćorsokaku sa sa svim mogućim posledicama zamrznutog konflikta, a koje mogu da budu nesagledive – ocenio je Matić.

Zlatko Lutovac, doktor ekonomskih nauka, kaže da je pesimista, imajući u vidu iskustva iz Haškog tribunala, ali da ovog puta situacija nije ista i da Srbija nije više tako slaba, kao i da su okolnosti u svetu drugačije.

- Da je čovečanstvo htelo pravdu moglo ju je imati i ranije. Setimo se 2012. godine je Haradinaj bio oslobođen pred Haškim tribunalom, a šta je sve radio. On je oslobođen jer su pobijeni svi svedoci. To je govorilo o slabosti srpske države, sada je to nezamislivo – rekao je Lutovac.

On je izrazio uverenje da će ovaj put pravda biti zadovoljena i da ćemo gledati kako su ratni zločinici i svi ti ljudi koji su činili nedela prema Srbima odgovarati.