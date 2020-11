Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić je ocenio je da se suđenjem za zločine OVK ruši steretip koji je postavljen na zapadu o tome da je borba Albanaca bila borba protiv ugnjetavanja od strane Srba, a uticaće sasvim sigurno i na dalji razvoj političkih odnosa i pregovore.

- Za ratne zločine lidera OVK i te organizacije zna se duže od dve decenije. Očigledno je sada neko odlučio da oni odgovaraju za to. Dobro je što je ta odluka doneta jer svako treba da odgovara za ratne zločine, bez obzira ko ih je počinio i u ime kog naroda. Dugo su albanski lideri bili zaštićeni od pravde i to je bilo jasno. Osim što je dobro da odgovaraju oni koji su počinili zločine, jer to je pravda i tako treba da bude, dobro je i to što rukovodstvo iz Prištine neće imati tu vrstu legitimiteta u međunarodnoj zajednici. To će sigurno uticati na dalji razvoj političkih odnosa i pregovora – naveo je Vesić.

Prema njegovim rečima, ovo što se dešava ima dvostruki efekat za Srbiju je dobro.

- Naša zemlja je imala snage da sama sudi onima koji su u naše ime činili zločine. Mi imamo potpuno pravo da tražimo da odgovaraju oni koji su činili zločine prema srpskom narodu, a v+na ovaj način se ruši i steretip koji je postavljen na zapadu o tome da je borba Albanaca bila borba protiv ugnjetavanja od strane Srba – istakao je Vesić.

Govoreći o izborima u SAD, on je naveo da je za Srbiju važno, ko god da bude izabran za predsednika, da kao država nastavimo dobre odnose.

- Amerika je jedna od najvažnijih svetskih sila, koja je prisutna i na Balkanu. Koga će izabrati nije naša stvar. Možemo samo sa strane da posmatramo kako deluju drugi neki demokratski sistemi. Pokazuje se da neke primedbe koje se nama iznose od strane predstavnika sa zapada ne stoje baš na mestu. Naš sistem je očigledno savršeniji i bolji od mnogih sistema, pa i američkog – ocenio je Vesić.

Govoreći o ishodu izbornog procesa u SAD, on je ukazao i na takozvane „neverne elektore“ koji ne glasaju kako je očekivano.

Politički analitičar Branko Radun je osvrnuvši se na izbore u Americi, istakao da je nečuveno prekinuti obraćanje predsednika na nacionalnoj televiziji.

- Kako oni mogu u jednoj sekundi da znaju da li je nešto što predsednik govori istina ili laž? Ko je to ko donosi odluku na nekoj televiziji da je to laž? To pokazuje mnogo mana američkog sistema – istakao je Radun.

On smatra da će se taj proces otegnuti jer će se čekati i odluke suda.

- Postoji još jedna opcija. Zamislimo da je Bajden dobio preko 270 elektora koliko mu treba za pobedu, ali ako postoji jaka sumnja da su izbori neregularni pitanje je kako će ti elektori da glasaju – naveo je Radun.