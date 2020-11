Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je večeras radnike u trećoj smeni na izgradnji nove kovid bolnice na Vojnom kompleksu "Zemun ekonomija".

- Bolnice su nam prepune, ali gradimo nove. Radimo sve što možemo. Ovo dobro izgleda. Potpuno drugačije u odnosu na ono što smo videli prošli put – rekao je Vučić večeras tokom obilaska radova na izgradnji nove kovid bolnice. .

- Imamo ogroman broj pacijenata, sutra će biti svakako najteži dan. Bolnice su nam prepune ali gradimo nove – rekao je Vučić.

Predsednik Vučić se zahvalio radnicima na trudu i radu i rekao da će država dati sve od sebe da pomogne bolesnima, kako bi dobili svu potrebnu negu.

- Hvala na trudu, na energiji, na radu, na svemu. Imamo sve više bolesnih, treba nam prostor - rekao je Vučić radnicima i pitao ih hoće li biti završeno na vreme na šta su mu oni potvrdno odgovorili.

- Mi 2. decembra moramo da primimo prve pacijente. Pitanje je kako ćemo i do tada da izdržimo - rekao je Vučić i dodao da najnoviji podaci pokazuju da je do 22 sata evidentirano oko 1.500 zaraženih, a to znači da do sutrašnjeg preseka u 15 sati može da se očekuje da ta cifra iznosi 3.000.

"Testirao sam se na koronu, negativan sam"

Vučić je rekao da se do sada testirao 34 puta i da je negativan.

- Testirao sam se i sinoć i negativan sam. Od utorka očekujemo dodatni porast - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da će za 24 biti gotova bolnica, a za 25 dana će biti primljeni prvi pacijenti. Ponovi je da Srbija mora da se suoči sa ozbiljnim ciframa što se tiče nvozaraženih koronom, i apelovao na sve da poštuju preporuke i mere Kriznog štaba.

- Po broju preminulih smo među najboljima u Evropi, ali se plašim onoga što sledi - rekao je Vučić.

On se zahvalio članovima Kriznog štaba i zamolio ljude da ova bolnica, kao i ona u Kruševcu ne ostane jedini spas.

"Biće ovo je najveća bolnica u Srbiji"

Kako je dodao, neverovatno je da se za četiri meseca izgradi ovakva bolnica. Vučić je rekao da grad mora da gradi četiri trake odavde pa do batajnice.

- Imaćemo 250 mesta za intenzivnu negu, ovo će biti najveća takva bolnica u Srbiji -rekao je Vučić.

On je istakao da će bolnica imati najbolju opremu koja postoji, od respiratora, boca za kiseonik, aparata za anesteziju...

- U Kruševcu će biti završena bolnica 16, 17. decembra. Tamo će biti 150 mesta na intenzivnoj nezi. Ovde će biti 913 ležajeva, ljude ćemo moći u svakom trenutku da prebacimo na intenzivnu negu - rekao je Vučić.

- Grad ovde radi 500 metara fekalane kanalizacije, 400 metara vodovodne mreže, četiri trake. Država će pomoći ako treba. Uz bolnicu u Kruševcu, mislim da smo uradili sve što smo mogli - istakao je Vučić. Kako je dodao, imamo novce za crne dane.

- Ali računajte da čovek koji plaće sve doprinose godišnje plati samo dva dana u bolnici, zamislite kada nekoga držimo 30 dana u bolnici. To plaća država...Ali nemojte da dovodite svoje zdravlje u pitanje - naglasio je on.

"Molim građane da budu odgovorni, da sačuvamo živote"

On je apelovao na građane da sačuvaju živote i da ne može više da sluša zavereničke teorije kako je to nepostojeća bolest.

- Imamo ogroman broj zaraženih, ali srećom ne toliko baka i deka jer su oni zaraženi. Sutra će biti preko 3.000, brojevi su užasni - naglasio je Vučić.

- Koliki kreten treba da budete da izmislite da neko uvodi lokdaun zbog politike? Cela Evropa je to uradila, mi nećemo. Hoćemo da zaštitimo ugostitelje. Nisam zaražan u Crnoj Gori samo zato što nisam skidao masku, vidim da svi drugi jesu - dodao je predsednik Srbije.

On je zamolio ljude da budu odgovorni kako bi Srbija ostala najboljau Evropi po broju umrlih od korone. Ukazao je da je Srbija jedina u Evropi koja gradi dve kovid bolnice.

- Ovo će nas koštati 80 miliona evra, dve bolnice. Mislite da to pada sa neba? - dodao je predsednik i ukazao da mesta u bolnicama ima samo za još pet dana.

-Teško mi pada kada vidim da je umrlo devet ljudi jer znam da je neko izgubio majku ili oca, brata ili sestru - podvukao je predsednik i ukazao da u zemljama u okruženju koje su upola menje umire mnogo više ljudi.

- Znate li koliko košta remdesivir? Đavo ipo. Srbija će besplatno vakcine da obezbedi. Jel neko pita kako? Niko. Ima ćup, izvadiće Vučić - rekao je predsednik.

Pozvao je građane da se uozbilje i naglasio da je 60 odsto zaraženih iz Beograda, ali da je katastrofa i u Kragujevcu

- Nema svetla. Lošiji je i procenat, i više je ljudi. Danas je gore nego juče, večeras je gore nego sinoć. Borili smo se da ubedimo ljude iz Kriznog štaba da ne uvodimo nove mere, jer moramo da čuvamo ekonomiju - istakao je Vučić.

On je podvukao da ga nije briga šta će ko da misli o uvođenju novih mera, ali da mora da se obezbedni novac za plate i penzije

Vučić je odgovarajući na pitanja novinata, rekao da je ponosan na činjenicu da nisam bogatiji ni za dinar u odnosu na 2012.godinu.

- Ponosan sam na svaki most, svaku fabriku, put...Živim za ovaj narod i ovu zemlju - dodao je predsednik Srbije.

"Pobeda Trampa bila bi bolja za Srbiju, čestitaću Bajdenu! Očekujem normalne odnose sa SAD"

Govoreći o rezultatima izbora u Americi, Vučić je rekao da o Bajdenu nikada nije rekao ni jednu ružnu reč.

- Ne plašim se nikoga, samo Boga i dece da nemaju pogrešnu sliku o meni. Hoćete da se ulizujem Bajdenu? Neću. Čestitaću mu. Nadam se da ćemo imati dobru saradnju. Trampu ću se zahvaliti - dodao je Vučić.

- Lični moji odnosi su bolji sa Bajdenom, ali bi nam sa Trampom bilo lakše jer on nije učestvovao u bombardovanju Srbije - naveo je srpski predsednik. Kako kaže, ostavio je mnogo toga - slobodnu Srbju, a ne poltronsku kao što su to uradili Tadić i Đilas.

- Neću da se ulizujem nikome. Nadam se da ćemo imati dobre i bolje odnose - istakao je Vučić i zahvalio se Trampu i njegovim saradnicima na tome što su hteli da nas čuju.

Vučić je rekao da ugostiteljske objekte ne treba zatvarati još i treba sačekati nikoliko dana.