Anđelković: Konačano je na papiru neke međunarodne institucije stavljeno na znanje da je oružana pobuna na Kosovu bila agresija Albanije (VIDEO)

Prvi put u domaćoj javnosti dobijamo verifikaciju onoga štoa se događalo na Kosovu i Metohiji, rekao je za TV PINK Zoran Anđelković, bivši šef Izvršnog veća Kosova i Metohije.

Anđelković je, kometarišući hapšenje i podizanje optužnice protiv Hašima Tačija i drugih ratnih zločinaca, rekao da je on bio jedan od onih koji su verovatli da će do toga doći.

“Poznavao sam jedan broj istražitelja koji su radili u specijalnom veći i koji su se bavili tim pitanjima dole na KiM. To su bili ljudi koji su verovali da će jednog dana doći do situacije da te podatke treba da daju”, rekao je Anđelković.

Kako kaže, ono što je za njega najvažnije jeste da je prvi put na nekom papiru neke međunarodne institucije jasno stavljeno na znanje ono što pričamo godinama, a to je, dodaje, da je oružana pobuna na Kosovu bila agresija Albanije uz pomoć određenih centara moći.

“Nije slučajno ova optužnica od aprila 1998. a ne ranije, jer bi ranija optužnica pokazala pljačke kasarni. 700 hiljada pušaka je tada uzeto tada. Tu pobunu su smirile UN. Prvi put u domaćoj javnosti dobijamo verifikaciju šta se tamo dogodilo”, rekao je Anđelković.

Miloš Garić, urednik portala “Kosovo-online”, rekao je da je optužnca dosta ozbiljna i da se u njoj nalaze terećenja za teška krivična dela.

“U ovom slučaju je drugačije postavljenja optužnica nego kod Haradinaja. Ovog puta se drugačije radi, ono što je tužilaštvo prikupilo sada se drugačije tretira. Očigledno je tužilaštvo sada to spremilo na drugi način, i to je ono što je sada optimistično u celoj priči, a to je da može da dođe do epiloga”, rekao je Garić.

Kako kaže, Tači je na suđenju i to je činjenica koji više niko ne može da opovrgne.

“Teško da će se on na Kosovo vratiti kao junak. Mislim da je ovde reč o jednom potpuno novom poglavlju kada je u pitanju Kosovo. Doneta je očigledno odluka da se kriminalni i zločinački deo strukture koja je bila u osnovi svih dešavanja tamo”, rekao je Garić.

Ističe da oni nisu uspeli za 20 godina, dodaje da je kriminalni milje toliko jak čak i u vlasti, što kako kaže, očigledno počinje da smeta nekima u svetu.

“Kreće nova borba za vlast, a na nama je da budemo strpljivi i da čekamo pravdu”, rekao je Garić.