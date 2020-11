HIT TVIT I PET PREDLOGA! Predlog broj JEDAN - "Kovid protiv muzike" privukao je najveću pažnju ove nedelje

Gosti u studiju bili su Aleksandar Šapić, Zoran Ćirjaković i Aca Lukas.

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

U studiju TV Pink bili su Aleksandar Šapić, predsednik Opštine Novi Beograd, Zoran Ćirjaković, publicista, i Aca Lukas, muzičar, a najveći broj glasova ove nedelje imao je predlog broj 1 - Kovid protiv muzike.

Govoreći, na samom početku emisije, o rijaliti programima i zahtevu da se oni emituju u noćnom terminu, Ćirjaković kaže da nekome "Zadruga" odgovara, a nekome ne, a da je činjenica da doprinosi gej populaciji, manjinama i slično.

Šapić kaže da je u ukidanju/neukidanju rijalitija uvek isto pitanje: šta je starije - kokoška ili jaje? Ističe da je za svakoga istina drugačija, a da se on lično nagledao ružnih stvari u rijalitijima. Nije, kaže, za cenzuru i zabranu, ali ne bi podržao da se rijaliti programi emituju u udarnim terminima.

Aca Lukas kaže da mu je teško da daje komentare, jer se oni uvek politizuju, bez obzira na to o kojoj temi su komentari. Dodaje da nebrojeno puta uhvati sebe kako satima gleda "Zadrugu", a da građani sami treba da se odluče šta smatraju valjanim, a šta ne, za sebe same.

Kada je reč o politizaciji, podseća da je DS bio na vlasti kada je prvi rijaliti uveden u Srbiji, a da su danas u opoziciji i, ujedno, glavni kritičari rijaliti programa, prvenstveno "Zadruge".

Predlog broj 1 - Kovid protiv muzike

Opozicija zahteva da se Beograd zatvori zbog broja obolelih od koronavirusa, a kada je u julu zbog naglog skoka broja obolelih najavljen policijski čas, predstavnici i simpatizeri opozicije izašli su na ulice.

Aca Lukas kaže da je opet reč o politici i da ga komentari stavljaju na određenu stranu. Ističe da se svako za sebe mora čuvati od virusa.

- Muzičari jesu mnogo oštećeni, ali su ove mere pod moranjem. Odložio sam dosta nastupa, između ostalog, jer ne želim da imam odgovornost koje bi mi neki nametnuli. Pokušavamo da nađemo kompromis i bezvezno je mešati politiku u priču o virusu koji ne pita koja smo stranka. Prepucavanje nije rešenje, već zajednička borba - kaže Lukas.

Šapić kaže da je moderno i popularno ismevati sve, a naročito je to lako kada ste opozicija. Ipak, kaže, nije mu jasno kako opozicija ne razmišlja o tome da će možda jednog dana doći na vlast i morati da radi na onome što sada ismeva.

- Recimo, Radojičić rekao da, kada bi muzika bila tiša, ljudi tiše razgovarali, pa bi bilo manje i prenosa infekcije i ta izjava je logična. Ipak, ta izjava se ismeva. Najlakše je zatvoriti sve, ali šta onda? Neko će se i tada buniti - vlasnici lokala, pre svega. Dakle, treba naći meru, balans, iako nije lako, posebno jer se suočavamo sa nepoznatim virusom - kaže Šapić.

Ćirjaković kaže da se opozicija bavi svim i svačim, a nije u toku sa mnogim stvarima. Kaže da su mnogi "lupetali o koroni kao stručnjaci", iako mi ne znamo ni koliko traje imunitet onih koji su koronu preležali.

- Mnoge struke zavise od ličnog kontakta, ali naša navodna elita ne razmišlja, pa su Tara Simov, Miki iz Kupinova i Kristijan Golubović akademici za opoziciju koja beskrajno lupeta - kaže Ćirjaković.

Predlog broj 2 - Bajden protiv Trampa

Kada je reč o navodnoj izbornoj krađi u SAD, Ćirjaković kaže da misli da je nije bilo.

- Postoji mala činjenica o glasovima na daljinu, ali se to primenjuje jako dugo. Bajden je za malo pobedio, a pravo na malo veći optimizam nam daje to što je Tramp dobio malo više glasova nego prošlo put. Dakle, postoji šansa da republikanci ponovo osvoje Senat, a da Tramp i dalje ima uticaja. Oklevetana masa pokazala je da će ostati važan faktor - kaže publicista.

Ocenjuje da Vučić vodi odličnu spoljnu politiku, a da ga neprijatelji podcenjuju. Kaže da ćemo o Kosovu sada razgovarati sa antisrpskom administracijom, što je vizija zapadnih interesa.

Kada je reč o prekidu Trampovog govora, Ćirjaković kaže da to nije dobra praksa i da smo imali priliku da vidimo gomilu pristrasnih i sramnih poteza tokom kampanje u SAD. Kaže da je bila na čelu nacifikacija Trampa i njegovih glasača, što je gotovo isto kao u Srbiji.

Šapić kaže da neće da ulazi u legalnost izbora u SAD, iako je bilo dovoljno i glasanje na daljinu. Podseća da se za mnogo manje stvari traži lično prisustvo, ali da ne želi da se meša u stvari u državi, kolevci demokratije.

Kada je reč o sporazumu u Vašingtonu i kritikama na račun isotog, kaže da je zgrožen i da "ulazimo u potpunu šizofreniju".

- Vučić tamo nije bio u diskoteci, već u Ovalnoj sobi, na mestu na kojem su verovatno sva zla krenula pre 30 godina i na mestu gde je ukazano poštovanje Srbiji i gde je pokazano da se i Srbija nešto pita. To sam podržao i sigurno je da smo bili za Trampa jer je politika SAD za vreme njegove administracije bila korektna prema Srbiji. Imamo pravo da se borimo za sebe i naopako bi bilo da predsednik Srbije ne navija za interese svoje zemlje. Ne znamo kakav će biti Bajden, a možda bude još korektniji od Trampa - kaže Šapić.

Svaki predsednik, kaže, mora da se prilagođava svetskoj politici, štiteći interese svoje zemlje.

Lukas kaže da mu se o izborima SAD rađaju brojne teorije zavere. Kaže i da mu je smešno da Vučić može da utiče na rezultate izbora, te da je srećan jer našom politikom ne dajemo povoda da nam se, recimo, podmetne još jedan Račak.

Predlog broj 3 - Hag protiv Prištine

Bivši pripadnici OVK Hašim Tači, Kadri Veselji i Redžep Seljimi, optuženi za zločine protiv čovečnosti na Kosovu i u Albaniji, smešteni su u pritvor suda za zločine OVK u Sheveningenu, saopštio je taj sud. Oni su avionom iz Prištine doleteli su u Holandiju, pošto su obavešteni da je sudija za prethodni postupak potvrdio optužnicu protiv njih.

Oni su, kao pripadnici Dreničke grupe OVK, u 10 tačaka optuženi za ubistva, nasilni nestanak osoba, progon i mučenje. Ta krivična dela kvalifikovana su kao zločini protiv čovečnosti i ratni zločini. Sud je saopštio da su zločini iz optužnice počinjeni od marta 1998. do septembra 1999. na Kosovu i u Albaniji.

Šapić kaže da nije optmističan što se tiče poslovanja ovog suda. Kaže da su prošla suđenja demantovala njegovu objektivnost.

-Hag koji je osolobodio Gotovinu, Nasera Orića i slične je diskutabilan. Bojim se kako će ovo da se završi. NIsam siguran da će biti epilog kakvom se nadamo - kaže.

Aca Lukas se slaže sa konstatacijom Šapića, ali kaže da se ipak nada da će pravda da ugleda svetlost.

Ćirjaković smatra da bi za Srbiju bilo gore da Kosovo predstalvja Aljbin Kurti. Kaže da ga brine to što na Kosovu nema odgovarajućih institucija koji mogu verodostojno da utiču na dalji tok suđenja.

-Možemo da kažemo da je neko ratni zločinac, ali oni nemaju policiju ili policijske organe. Nemaju mogućnost da sami utiču na zapadne obaveštajne službe. Zapad je taj koji selektivno odlučuje o dokazima - smatra on. Kaže da se sve svodi na moćne zapadne zemlje.

-Cela demokratska postavka, već su oblikovali svoje karijere, kroz situciju u ovom delu zemlje. Imamo jednu ličnu, emotivnu vezu velikog broja iz demokratske stranke. Možemo da očekujemo da ćemo sada sa Bajdenom da se povećaju razni pritisci - smatra on. Šapić je sa druge strane optimista, i smatra da je "Srbija neizbežan ekonomski faktor na Balkanu ali i šire".

Predlog broj 4 - Ekspertska vlada

Mandatar Zdravko Krivokapić predstavio je u četvrtak 5. novembra kadrovska rešenja za sastav nove Vlade Crne Gore. Krivokapić je predložio 12 kandidata za ministre, relativno nepoznatih široj crnogorskoj javnosti. Ovo je izazavalo burne reakcije u Crnoj Gori i regionu.

Šapić kaže da je termin "ekspertska vlada" zanimljv, i da se to pominjalo i u Srbiji.

-Normalno je da ekserti budu u vladi, ali mora neko da bude i političar, ne može se to samo pominjati. Mislim da je to termin da bi se dodvorilo ljudima. Ekspertska valda, tačnije termin, je samo obmana - smatra Šapić. Kaže da je glavno pitanje je kako će se ta buduća vlada da se postavi prema srpskom narodu i da je to jedina stvar koja treba da zanima Srbiju.

Ćirjaković kaže da je Milo Đukanović uraido ključni posao, a to je da uvede Crnu Goru u NATO.

-Klimavo je pitanje identiteta u Crnoj Gori. Slažem se oko floskule ekspertske vlade, i to je cilj napad na Đukanovića. Mi imamo razne privilegije za građane Crne Gore koji ovde dolaze da žive i rade ovde, ali sa druge strane i naši građani odlaze tamo - kaže Ćirjaković.

Aca Lukas kaže da nije ekspert za mnoge stvari, ali da dosta toga poznaje.

Predlog broj 5 - Izvršitelji protiv Lukasa

U stanu Ace Lukasa na Voždovcu, kako su preneli mediji, navodno su izvršitelji prethodnih dana plenili imovinu zbog dugovanja koja pevač navodno ima već duži vremenski period. Lukas kaže da je njegov život transparentan.

- Niko mene nije tukao i vukao za uši da uzmem novac od zelenaša. Pre mnogo godina uzeo sam od čoveka, Tigra, 40.000 evra na zajam. Kockao sam i trebalo mi je. Uzeo sam na kamatu, za 10 meseci trebalo je da vratim 80.000. To smo i overili u sudu. Vratio sam novac posle određenog vremena i čak smo ostali u dobrim odnosima. Posle 2-3 godine odnosi su nam zahladneli, prestali smo da se čujemo i iz novina sam saznao da me je tužio za tih 80.000 evra, a nabavio je i lažnog svedoka koji je tvrdio da nisam vratio novac. Poštujem presudu, ali te pare neću dati jer sam taj novac vratio - rekao je Lukas.

Kaže da će tražiti ponavljanje postupka i tužiće Tigra za reketašenje. Dodaje da ima novih svedoka i da će se boriti jer ne želi da da novac koji je već vratio.

- Ovo je iznuda! - rekao je Lukas, dodajući da mu je pozlilo kada je video novinare pred svojom zgradom i tu scenu ocenio je kao odvratnu.

Na pitanju o ulozi izvršitelja, Šapić kaže da nije za njihovo ukidanje, već za balans i različito postupanje u različitim slučajevima.

- Gledali smo da su izvršitelji prethodnih godina neretko išli na sirotinju koja iz realnih razloga nije mogla da plati dug. Neko može da bude bolestan, da ne može da radi, i za svaki slučaj pojedinačno mora da se nađe adekvatna reakcija - kaže Šapić.

Glasanje:

Jelena iz Bora glasala je za predlog broj 1.

Vladimir iz Bajine Bašte glasao je za predlog broj 1.

Aleksandar Šapić je takođe glasao za predlog broj 1, izražavajući nadu da neće biti potrebe za punim kapacitetom bolnice.

Zoran Ćirjaković je takođe glasao za predlog broj 1.

Suzana iz Zrenjanina glasala je takođe za predlog broj 1.

Aca Lukas takođe je glasao za predlog broj 1, ističući da nema potrebe da obrazlaže šta ova vlast radi za narod.

Predlog broj 1 osvojio je i najveći broj glasanja.