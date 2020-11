ZEMLJE MALOG ŠENGENA U BORBI PROTIV KORONE! Vučić: Srećan sam što smo potpisali Memorandum, važno je da zajednički preduzimamo mere

View this post on Instagram

"Danas sam veoma srećan i ponosan što smo potpisali Memorandum o razumevanju u borbi protiv korona virusa. Važno je zato što ćemo zajednički da preduzimamo mere i što smo doneli odluku da naši ekspertski i medicinski timovi razgovaraju i sarađuju, time stvaramo dodatnu bliskost, poverenje i možemo na najkonkretniji način da pomognemo našim ljudima. Od presudnog je značaja da pokažemo koliko brinemo o njihovom zdravlju i koliko nam je stalo da na najbolji način prođemo kroz tešku krizu i da se zajednički borimo. Takođe važno je da nastavimo da jačamo našu trgovinsku razmenu, da je unapređujemo, kao i svaku drugu vrstu saradnje. Verujem da dodatnim uprošćavanjem procedura, olakšavanjem protoka roba, kapitala, ljudi i usluga možemo da učinimo mnogo. Sada kada smo i formalno rešili sve prepreke građani mogu da odu na teritoriju Severne Makedonije, ali i Albanije samo sa ličnom kartom i obrnuto. U Srbiji ćemo da napravimo poseban tim koji će se baviti samo ovim pitanjem. Ovo je od ogromnog interesa i želim da čestitam svim našim građanima. Približiće naše zemlje politički, ali pre svega ovo će doneti bolji život običnim ljudima i srećan sam što mogu da kažem da ovo produbljuje poverenje i dobre odnose između Tirane, Skoplja i Beograda. Napravili smo više nego dobar početak, ali moramo da radimo marljivo, više nego ikada i uspećemo da napravimo još veći uspeh." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je putem video-linka na konferenciji Mali Šengen. Na konferenciji, pored predsednika Vučića, učestvovali su i predsednik Vlade Republike Albanije @ediramaal i predsednik Vlade Republike Severne Makedonije @zoranzaev. Sastanku su prisustvovali i predsednica Vlade Republike Srbije @anabrnabic i ministar zdravlja Zlatibor Lončar.