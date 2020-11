"NISAM KRIV, OPTUŽNICA JE BEZ IKAKVOG OSNOVA" Tači u Hagu ne priznaje optužbe koje mu se stavljaju na teret!

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Jerry Lampen via AP Photo | |

Hašim Tači, jedan od osnivača i član Glavnog štaba terorističke paravojske na Kosovu, OVK, izjavio je danas da nije kriv i da ne priznaje optužbe koje mu se optužnicom Specijalizovanog tužioca Kosova stavljaju na teret.

"Časni sude optužnica je bez ikakvog osnova i ja izjavljujem da nisam kriv ni po jednoj od 10 tačaka optužnice", rekao je Tači izjašnjavajući se o krivici pred sudijom za prethodni postupak Specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu.

Negirao je optužbe za ratne zločine i zločine protiv humanosti u periodu od marta 1998. do septembra 1999. godine. Tači odgovara po 10 tačaka optužnice koje ga terete za krivična dela ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti.To su : 1. progon po politickoj i / ili etnickoj osnovi, 2. stavljanje u zatvor, 3. neakonito ili svojevoljno hapšenje i pritvaranje, 4. ostala nehumana dela, 5. surovo postupanje, 6. mučenje, 7. mučenje, 8. ubistvo, 9. ubistvo, 10. prisilno nestajanje osoba. Tužilaštvo je čitajući optužnicu ukazalo da postoji dobro utemeljena sumnja da je kao pripadnik Udruženog zločinačkog poduhvata izvršio pomenuta krivična dela, kaoi u svojstvu nagređenog drugim pripadnicima OVK. Na početku ročišta, jedan od Tačijevih advokata Denis Hoper izjavio je da je odbrana Tačija za optužnicu saznala tek u četvrtak uveče i da nije uspela da se spremi.

Hoper je istakao je da mu nije jasno zašto sve odrađeno "iznanda" u kratkim rokovima, ukazujcuhi da će tim odbrane čitini advokati iz Francuske, Sjedinjenih Američkih Država i Britanije. Donedavni predsednik samoproglašenog Kosova, ostaće u pritvoru do daljeg, mada ga je sudija podučio da ima pravo da traži puštanje iz pritvora i odbranu sa slobode.

Tači se zajedno sa Kadrijem Veseljijem, Jakupom Krasnićijem i Redžepom Seljimijem optužnicom tereti za udruženi zločinački podruhvat nasilnog preuzi,amnja kontrole nad Kosovo, i to po raznim vidovima krivične odgovornosti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.On se predao Specijalizovanom tužilaštvu u četvrtak 5. novembra, nakon što je podneo ostavku na mesto predsednika tzv. Kosova, a potom je uhapšen i prebačen iz Prištine u pritvorsku jedinicu u Hagu gde će ostati do daljeg. Pred Specijalizovanim većima u Hagu, poznatim i kao sud za zločine OVK, odgovaraće i po komandnoj i po individualnoj krivičnoj odgovornosti za zločine koje je OVK počininla na Kosovu i Metoji i severu Albanije u periodu, koji je obuhvaćen optužnicom Specijalizovanog tužioca Kosova Džeka Smita, od marta 1998. do septembra 1999. godine.Optužbama koje su napisane u 10 tačaka, pored ostalog se tereti za 98 ubistava, za 18 poznatih žrtava prisilnog nestanka i više od 416 nezakonitih pritvaranja, koja su izvršena bilo po njegovom naređenju, bilo uz njegovu pomoć, podršku ili sa njegovim znanjem.

Tačan broj nezakonito pritvorenih i mučenih u logorima nije objavljen u redigovanoj optužnici, jer su u tabelarnom prikazu žrtava brojke izostavljene u nekim slučajevima. Zajedno sa tadašnjim, kako ih tužilac naziva, pripadnicima Glavnog štaba OVK, Kadrijem Veseljijem, Redžepom Sljimijem i Jakupom Krasnićijem, Tači je optužen za "udruženi zločinački poduhvat", u kojem su učestvovali i drugi pripadinici pripadnici OVK i politički zagovornici samostalnosti Kosova, u odnosu na Srbiju.

Tači je bio politički komesar i komandant, Veselji šef obaveštajne službe, Seljimi glavni operativac, a Krasnići zamenik komandanta i portparol.Tužilac smatra da su pripadnici udruženog zločinačkog poduhvata imali za cilj sticanje i vršenja kontrole nad celim Kosovom za šta su lično ili preko podređnih koristili nezakonito zastrašivanje, maltretiranje, vršenje nasilja i uklanjanje onih za koje se smatrali da su im protivnici. Ti protivnici, odnosno njihove žrtve, prema optužnici su redom nabrojane kao: osobe za koje su smatrali da su sarađivale ili su se udruživale sa snagama Socijalističke Republike Jugoslavije (SRJ), zvaničnicima ili državnim institucijama, zatim one oni koji se na drugi način nisu podržavali ciljeve ili sredstva OVK, kao i osobe srpske, romske i druge nacionalnosti.