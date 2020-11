STEFANOVIĆ: Oni koji kritikuju koncept mini šengena, ne shvataju koliko je on važan za napredak Srbije

Oni koji danas iznose besmislene kritike pokazuju samo koliko duboko ne razumeju koncept mini šengena. Ne razumeju kolike se mogućnosti otvaraju za Srbiju, za naše kompanije i proizvodnju, za plasiranje robe proizvedene u Srbiji na ta tržišta, za izgradnju infrastrukture koja će povezivati zemlje i olakšati transport ljudi i robe i ukupno otvoriti ekonomske perspektive za našu zemlju, izjavio je Nebojša Stefanović član Predsedništva SNS-a.

- Svi oni koji to danas ne razumeju i koji se zatvaraju u prošlost samo pokazuju koliku štetu bi napravili svojoj zemlji i koliko bi štetno za naš narod bilo kada bi se oni vratili na vlast. Jasno pokazuju da su nedorasli da se bave ozbiljnom regionalnom i strateškom politikom. Politika koju predstavlja predsednik Aleksandar Vučić omogućila je Srbiji značajan ekonomski rast, bolje plate i penzije i ogroman broj novih radnih mesta - rekao je Stefanović.

Ukazao je na činjenicu da su plate značajno porasle otkako je predsednk Srbije Aleksandar Vučić na čelu države.

- Ljudi u vreme čije vlasti je prosečna plata bila oko 300 evra, uporno kritikuju činjenicu da ona danas iznosi više od 500 evra i daju licemerne izjave u kojima tvrde "samo nama dajte vlast, dajte nama fotelju, pa će sve da krene na bolje i biće sve sjajno i bajno“. Isti oni u vreme čije vlasti su plate bile 300 evra, sada obećavaju 1.000 evra. Baš kako su Dragan Đilas i Mlađan Dinkić obećavali i akcije od po 1.000 evra u svoje vreme kako bi pobedili na izborima 2008. godine - kaže on

Stefanović je rekao da bivša vlast nije ništa uradila na poboljšanju putne infastrukture.

-Realno je ono što je obećao predsednik Aleksandar Vučić, a to je da će na realnim osnovama plata u Srbiji 2025. godine biti na nivou od 900 evra. Realnost je i da nisu ni Đilas, ni Tadić, ni Jeremić, u vreme kada su bili na vlasti, pravili auto-puteve, tunele, nisu opremali vojsku i policiju, nisu investirali u infrastrukturu države, nisu pravili Klinički centar u Nišu niti renovirali Klinički cenatr u Beogradu, nisu radili ni na otvaranju Narodnog muzeja i Muzeja savremene umetnosti. Sve je to urađeno kada je odgovornost za bolji život u Srbiji preuzeo Aleksandar Vučić i to jeste razlog zbog kojeg mu građani pružaju ogromno poverenje - rekao je Stefanović.