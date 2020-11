EVO KO JE UHAPŠENI BIVŠI PREDSEDNIK OPŠTINE PRIJEPOLJE IZ REDOVA SNS: Dragoljub Zindović pao ZBOG KORUPCIJE zajedno sa još osmoro ljudi

Privedenima se između ostalog stavlja na teret da su izvršili koruptivna dela u oblasti sporta i izdavanja halal sertifikata.

Pripadnici Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije priveli su jutros u Prijepolju bivšeg predsednika opštine Dragoljuba Zindovića i još osam osoba zbog sumnje u korupciju.

Privedenima se između ostalog stavlja na teret da su izvršili koruptivna dela u oblasti sporta i izdavanja halal sertifikata.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da su dvojica doskorašnjih predsednika opština, Prijepolja i Arilja, iz SNS jutros uhapšenih.

- Znamo da mafijaške strukture ne bi bile to što jesu, da nisu imale moćmu podršku od nekih državnih organa. Vreme je da se to vidi. sada ćete da vidite kojom brzinom otkrivamo sve te mafijaške grupe i njihove mafijaške poslove i da vidite koliko ćemo i kakvih rezultata da imamo. Da nas vrate u vreme Zemunskog klana, grdno su se prevarili - rekao je on.