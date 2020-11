Vučić se obratio na Pariskom mirovnom forumu: Predsednik postavio tri KLJUČNA PITANJA svetskim liderima (FOTO)

View this post on Instagram

Velika mi je čast i privilegija da vam se obratim na otvaranju Pariskog foruma o miru. Kada govorimo o korona virusu i globalnim posledicama koje je ova infekcija prouzrokovala, želeo bih da istaknem tri ključna pitanja: ✅ Na koji način možemo da podržimo farmaceutsku industriju širom sveta, kako bi što pre obezbedila odgovarajuću vakcinu? ✅ Kako da, uz uzajamnu solidarnost, radimo na stvaranju najboljih mogućih zdravstvenih sistema u cilju zaštite obolelih od COVID-19, kao i svih drugih građana? ✅ Na koji način da zaštitimo naše ekonomije Potrebno je da razgovaramo o nalaženju najboljih ekonomskih mera koje bi trebalo da sprovedemo na odgovoran i disciplinovan način, jer smatram da ćemo tešku ekonomsku krizu doživeti tek kada se pandemija završi. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje putem video linka ceremoniji otvaranja Pariskog foruma o miru, na kojem će se obratiti predsednik Republike Francuske @emmanuelmacron, kao i drugi svetski lideri i šefovi međunarodnih organizacija.