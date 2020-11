VUČIĆ: Do petka 10.000 dinara na računima zdravstvenih radnika - Od 1. januara povećanje plata u javnom sektoru

Predsednik Vučić najavio je danas da će od 1. januara biti povećane plate medicinskim radnicima za daljih pet odsto, a za sve ostale zaposlene u javnom sektoru povećanje će biti 3,5 procenata.

- Ići ćemo od 1. januara, i u uslovima kovid i svetske ekonomske krize, sa povećanjem plata svim medicinskim radnicima za daljih pet odsto, a za sve druge u javnom sektoru za 3,5 odsto, odnosno pet odsto od 1. aprila - objasnio je Vučić.

Za povećanje plata, tvrdi, biće dobijena saglasnost MMF-a, i to neće biti razbacivanje, niti bacanje novca, odnosno neće ugroziti stopu javnog duga, već će sve biti pod apsolutnom kontrolom.

Vučić je ukazao da je to povećanje od po 27 evra ako je prosečna plata sada na 510 evra.

Predsednik je kazao da je to izvanredan uspeh, na veliku radost ljudima kao što su policajci, vojnici, socijalni radnici, zaposleni u javnoj upravi, rudari...

To je, dodaje, ogroman uspeh, kada je moguće povećavati plate u okolnostima velike recesije, a to je, ukazuje, moguće što su građani verovali u teške reforme, iako su, zbog aktuelne situacije, manje radili, te taj novac objektivno nije zarađen, ali je zarađen odgovornošću u prethodnim godinama.

Izrazio je nadu da će privatni sektor imati snage da to ne samo prati, već bude ispred.

- Veoma bi loše bilo da javni sektor bude ispred privatnog, jer će onda svi želeti da pobegnu u javni sektor, a to bi bila katastrofa za zemlju - ukazao je Vučić.

Istakao je da ovo povećanje predstavlja ujedno podsticanje privatnog sektora i zahvalnost vojnicima i zdravstvenim radnicima za dobro obavljen posao.

Do petka 10.000 dinara na računima zdravstvenih radnika

Pomoć od po 10. 000 dinara za zdravstvene radnike najkasnije do idućeg petka biće na njihovim računima, najavio je danas predsednik Vučić.

Vučić je, upitan da li je država uplatila po 10.000 dinara zdravstvenim radnicima, a ako nije kada će, rekao da je novac pripremljen i da je doneta odluka vlade i RFZO.

- To je oko 12 miliona evra, ogroman novac je u pitanju, odnsono 1,3 milijarde dinara. Taj novac biće uplaćen do petka - objasnio je Vučić.

Vučić je kazao da je Ministarstvo zdravlja obavilo svoj posao, ali druga ministarstva kao što su MUP, vojska, Ministarstvo pravde, rada, još nisu dostavili svoje zaključke, pa kada oni budu dostavili, svi zaposleni u zdravstvu dobiće taj novac.

Znamo ko je juče izvršio ubistvo na Novom Beogradu

Predsednik Vučić je rekao da država zna ko su ubice s beogradskih ulica.

Vučić je rekao da država zna i ko je počinio jučerašnje ubistvo u Belvilu, na Novom Beogradu i da je u toku potraga za tim licem.

- Ono što je interesantno je to, da je lice koje je likvidirano, kao i ono likvidirano na Ušću imali su značajne kontakte s pojedincima iz državnih struktura. To je ono što nas najviše zanima i na tome ćemo da radimo. Tu će borba biti najžešća. Užasnut sam i prezirem narko dilere - rekao je Vučić.

Vučić je ponovio da će borba protiv kriminala biti bespoštedna.

- Ta borba je počela, itekako počela. Uhapšeni su ljudi koji su visoko pozicionirani u nekom od klanova koji su pokušali ubistvo bivšeg navijačkog vođe Alajbegovića. Sve zbog narko biznisa - rekao je Vučić.

Kako je naveo, Srbija će obezbediti punu sigurnost i punu bezbednost ljudima i dodao da mi imamo uvežene klanove među kojima traje borba.

Tražiću najoštriju kaznu za napad na Infektivnoj

Vučić je izjavio da će zatražiti najoštriju kaznu za osobe koje su napale doktorku na Infektivnoj klinici u Beogradu.

- Nedopustivi su napadi na lekare i zato ću zatražiti najoštriju kaznu za siledžije koji su napali lekarku na Infektivnoj klinici. Neka mi kažu da vršim pritisak kakav hoćete, pitaću sve državne institucije po deset puta ko se usudio da se tako ponaša prema lekarima, posebno prema ljudima koji danonoćno brinu o njima - rekao je Vučić novinarima.

Vučić je naveo da je video i čuo za još neke slučajeve, odnosno da su "dileri i makroi koji su promovisani prilikom nedavnih demonstracija" pravili slične probleme.

- Na njih smo naučili, oni još veće probleme prave u nekim drugim sferama, ali to je već sfera kriminala i verujem da će se i time pozabaviti nadlezni organi - rekao je Vučić.

Dvoje mladih ljudi, mladić i devojka, napali su doktorku sa Infektivne klinike i odvalili jedna vrata, rekao je juče ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Srbija peta po uspešnosti u borbi protiv kovida u Evropi

Kada smo zatvarali, pitali su 'zašto zatvarate', kada ne zatvaramo - pitaju 'zašto ne zatvaramo'", primetio je predsednik Aleksandar Vučić na komentare iz opozicije po pitanju mera zaštite od koronavirusa i ukazao da je Srbija danas 5. u Evropi po uspešnosti u borbi protiv kovida.

Umeli smo, kaže, da merimo šta je prava mera, a da se ne ugrozi ekonomija.

Sve mere za suzbijanje virusa donose se, ističe, tako da se vodi računa i o zdravlju građana i o ekonomiji.

- Do juče smo bili šesti (po uspešnosti u borbi protiv virusa). I po tome smo bolji od svih u regionu ubedljivo, a gotovo svih u Evopi. To znači da merimo šta je prava mera, da ne izgubimo ništa za ekonomiju i da brinemo kako će ljudi da prežive i ekonomski opstanu - rekao je Vučić novinarima.

Vučić je naveo da se mere donose, jer se vodi računa o državi, navodeći da nije lako postići da Srbija bude najbolja u Evropi po stopi rasta u narednih tri ili pet godina.

- Mislite da je to lako? Videli ste da nam nije lako da budemo među 24 u Evorpi u šutiranju lopte nogom. A mi smo prvi u celoj Evropi i ne samo 2020. već od 2020. do 2022. a verujemo da možemo i do 2025. godine. Za to je potrebno da radite mnogo i da vodite računa o ekonomiji i o zdravlju - rekao je Vučić.

Komentarišući kritike, Vučić je rekao da je najlakše sve kritikovati i da svi znaju sve najbolje.

- Postoje ljudi koji su odgovorni i oni koje ništa ne obavezuje. Kad smo zatvarali restorane i kafiće, govorili su što zatvarate, platite šta treba i sve što ne treba. Kad ne zatvarate, onda kažu da sve radite zbog rejtinga - rekao je Vučić.

Ako poziv na mir "čuju" kao rat, jasna je dubina krize u Prištini

Ako je neko jučerašnju izjavu, kojom pozivam da izbegnemo zamrznuti konflikt i da dođemo do mira i kompromisnog rešenja, želeo da falsifikuje i time manipuliše, onda vam je jasna dubina krize u Prištini i težina pozicije Srbije, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić.

Na pitanje o komentarima iz Prištine da je navodno pretio ratom kada je to rekao, Vučić je poručio političarima u Prištini da Srbija nije njihov neprijatelj, već da u Beogradu imaju sagovornika koji želi razgovor i mir, ali pod uslovom da Srbija ne bude ponižena.

Takođe, ističe da jučerašnje reakcije iz Prištine i Tirane na njegovu izjavu da "zamrznuti konflikt nije rešenje" pokazuju u koliko je teškoj poziciji Srbija.

Kaže da takve reakcije dolaze iz Prištine jer traže način da urade bilo šta protiv Srbije, te ističe da im srpsko rukovodstvo neće dati povoda za to.

Vučić je istakao da je zamolio sve članove vlade da na takve i slične reakcije iz Prištine, ali i iz ostalih delova regiona upućene Srbiji, odgovore mirno i tonom saradnje.

Zaključio je da sa Albancima moramo da razgovaramo, jer sa njima i pored njih moramo da živimo, ali i da oni moraju da shvate da Srbi nisu njihov neprijatelj, već narod koja želi mir.

Svima je, smatra, bilo jasno šta je juče rekao.

- I albanski političari su me dobro čuli i razumeli, ali imaju svoje razloge zašto nešto moraju da prenesu na drugačiji način - prokomentarisao je rekacije albanskih političara na njegovo pominjanje Nagorno Karabaha tokom jučerašnjeg obraćanja.

- Oni imaju unutrašnjih problema, pa to moraju da izmišljaju. Moja izjava je bila jasna i precizna, govorio sam o potrebi da izbegnemo politiku zamrznutog konflikta i rekao da je i Nagorno Karabah bio zamrznuti konflikt, pa je ođednom odmrznut - rekao je Vučić.

Dodao je da je ukazao da bi očuvanje zamrznutog konflikta značilo da bilo ko u budućnosti može da nas dovede do katastrofe i sukoba, što nam nikako nije potrebno, već mir i kompromisno rešenje.

- Svakome je to bilo jasno. Neki su me napali da sam time vodio politiku izdaje, a oni koji ne slušaju šta govorim... da im pomognem ne mogu - rekao je Vučić.

Vučić je naveo da je za njega važno da čuvamo mir, što je bila i ostaće politika Srbije, da se Srbija razvija, bude najuspešnija u Evropi, te da je on ponosan što je, u ime Srbije, imao dovoljno hrabrosti da ponudi mir i kompromis kao rešenje, a ne zamrzut konflikt.

- Oni se ponašaju kao da su u ratu, kao da svaki dan moraju nešto loše da kazu o nama i to više govori o njima, nego o nama. Govori u koliko su težoj poziciji i, kada nešto falsifikuju i direktno izmišljaju, jer nije bilo sumnje u mojim rečima, jasno je da imaju neke druge probleme" - rekao je Vučić na pitanje da pojasni šta je želeo juče da kaže pominjući Nagorno Karabah, s obzirom na reakciju albansih političara iz Prištine, ali i Edija Rame.

Žao mi je što smo izgubili, ulagaćemo u sport

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da mu je žao što je fudbalska reprezentacija Srbije nije plasirala na Evropsko prvenstvo.

Istovremeno je najavio nova ulaganja države u sport.

Vučić je novinarima u Batajnici rekao da je gledao utakmicu i da mu je žao što je Srbija izgubila od Škotske na penale, ističući da je posao države da radi na tome da se dugoročno promene takvi rezultati.

- Mi smo do pre šest godina imali blatnjave terene, danas ih nemamo, imamo, ako ništa, dobru travu - rekao je Vučić.

Kazao je da se moraju izgraditi novi stadioni, dovesti publika na stadione, da se mora izgraditi i ozbiljnija organizacija i popraviti struka i istakao da će se, pre svega, uložiti u infrastrukturne objekte koji su, kako kaže, od presudnog značaja za budućnost.

Vučić je najavio da će u narednom kratkom periodu biti uloženo 8 miliona evra u takozvane male sportove, u osam pojedinačnih sportova, od atletike do rvanja, ali i u rukomet, košarku, odbojku i vaterpolo.

Kako je rekao, svi klubovi prve i druge lige dobiće određeni novac.

- Recimo, svaki rukometni klub prve lige dobiće 5,5 miliona dinara, što je 50.000 evra, to nije beznačajan novac, u drugoj ligi dobiće po milion dinara. Isto to i ženska odbojkaška liga, muška i ženska vaterpolo liga... Kad se slije u rukometne klubove milion i 300 hiljada evra, to je ogromna injekcija - rekao je Vučić i dodao da se tim sportovima može pomoći, budući da su srpski sportisti veoma dobri. Kako je rekao, dodatno će se pomoći i košarci, pođednako i Crvenoj Zvezi i Partizanu.

- To su sredstva mimo ovih osam miliona evra, da li po 500.000 evra ili milion evra. Ali dobiće istu sumu novca, da bi što uspešnije zastupali našu ligu na svetskim takmičenjima - rekao je Vučić.

Ove godine preko 2 milijarde evra stranih direktnih investicija Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će Srbija ove godine ostvariti preko dve milijarde evra stranih direktnih investicija. "Očekujem da uprkos kovidu imamo preko 60 odsto stranih direktnih investicija od celog zapadnog Balkana, do 62 odsto. Prošle godine smo imali oko 55 odsto, tako da raste udeo Srbije", rekao je predsednik u Batajnici i dodao da je veoma zadovoljan, jer se nije moglo očekivati povećanje tih investicija. Naveo je primere nemačkih komapnija koje već zapošljavaju ili će zapošljhavati naše građane, da će za 15 dana biti postavljen kamen temeljac sa Japancima za Toe tajers u Inđiji. Napominje da smo sa Japancima razgovarali i o velikoj investiciji u Novom Sadu i da se očekuje da to potvrde. Što se tiče javnin investicija istakao je da se u ovom trenutku grade četiri autoputa - Preljina-Požega, Moravski koridor, Ruma -Šabac, i Kuzmin-Sremska Rača ka BiH i Republicvi Srpskoj. Istovremeno je potpisan ugovor za Fruškogorski koridor od 605 miliona evra, a uskoro kreću radovi. Završava se projekat za autoput do Požarevca, na 75. kilometru od Beograda, a zatim preko Požarevca do Donjeg Milanovca za brzu saobraćajnicu, što će, kako je rekao, strahovito da podigne Podunavski kraj. To su velike i važne investicije, rekao je Vučić i dodao da se privode kraju radovi na izgradnji pruge Beograd-Stara Pazova - Novi Sad čime će za godinu dana uprkos brojnim problemima od beograda do Novog Sada moći da se stigne za pola sata. Kaže da se pregovara i o brzoj pruzi Beograd - NIš , i Valjevo-Vrbnica, odnosno pruzi Beograd-Bar. Napominje i da je velika stvar autoput Karađorđe koji ima dva kraka jedan iz Mladenovca, a drugi iz Lazarevca ka Aranđelovcu preko Despotovca, Rače, ka Boru. Istakao je "Autoput mira" Niš - Pločnik ka Prokuplju i Merdaru, Prištini, napominjući da je to važan projekat za celu Toplicu kao i centralno Kosovo. Vučić je dodao da se pregovara i za nastavak izgradnje autoptu od Požege do Boljara, to je 107 kilometara, vrednosti oko 1,6 milijardi evra, kao i za Požega-Kotromane prema Višegradu, da i tu izgradimo autoput od 61 kilometra. Radi se i projekat horizontalne magistrale za sever Srbije - Sombor-Kula preko Srbobrana prema Kikindi, biće brza saobraćajnica. "Kao što vidite ogromna ulaganja. Nikada se nije toliko radilo i gradilo, ponosan sam na to", poručio je Vučić.

Vučić je jutros čestitao svim građanima Severne Makedonije na plasmanu na Evropsko prvenstvo na Instagramu, a pred novinarima je ponovio čestitku.

- Stvarno sam rekao to što sam mislio, a to je da ćemo svim srcem da budemo uz njih. Ne znam ko nam je preči od njih da učestvuje na prvenstvu da bismo za njih mogli da navijamo. Tako da će imati ogromnu podršku, nikad veću - rekao je Vučić.