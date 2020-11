DODIK: Dobili smo od Srbije za vreme Vučića više pomoći nego od BiH za 20 godina!

Dodik je ocenio da će saradnja RS i Srbije "sigurno biti loše ocenjena u pojedinim krugovima u BiH", ali je rekao da ta saradnja nije usmerena ni protiv koga.

Srpski član Predsedništva BiH, Milorad Dodik, izjavio je da je Republika Srpska poslednjih godina, otkako je u Srbiji na vlasti Aleksandar Vučić, dobila više pomoći nego od BiH za 20 godina.

On je rekao da su Vučić i predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić "posvećeni saradnji sa Republikom Srpskom, što može lično da posvedoči".

"Želim reći svim Srbima gde god se nalaze, da su Vučić i Brnabić jako posvećeni ovome što rade. Danas Srpska i Srbija slave mnoge zajedničke praznike, kao i novi praznik naše zastave, a tu su i svi drugi projekti", kazao je Dodik.

On je to rekao novinarima pošto su premijeri Srbije i RS, Ana Brnabić i Radovan Višković, u Banjaluci potpisali zajedničku izjavu o projektu Hidro-energetskog sistema (HES) "Gornja Drina".

"Ovo su najbolje godine saradnje Srpske i Srbije i zato sam zahvalan predsedniku Vučiću i timovima koji rade. Mi se više osećamo da pripadamo Srbiji, nego nekim drugima“, naglasio je Dodik i najavio da će tražiti od vlasti Srbije da svi gradjani RS dobiju i državljanstvo Srbije.

Dodik je izneo da su Vučić i on došli na ideju da Srbija uloži sredstva u sve opštine u RS i da se ta ideja realizuje, a i da će Srbija i RS raditi i na novim projektima.

"I ovo što smo dosad uradili je impozantno. Veoma su bili zapušteni komunikacijski putevi sa Srbijom. To nije bilo slučajno, namerno se pokušavao razjediniti jedan narod. Mi smatramo da imamo potpuno pravo da to promenimo", ocenio je on.

Dodao je da će svi putevi i zajednički projekti biti na dobrobit i na korišćenje svima.

Dodik je ocenio da će saradnja RS i Srbije "sigurno biti loše ocenjena u pojedinim krugovima u BiH", ali je rekao da ta saradnja nije usmerena ni protiv koga.

Po njegovim rečima, "drugi pričaju kako je Srbija dobra samo kada je slaba, ali je bitno da je Srbija jaka".

"Zahvalan sam Srbiji na već započetim radovima", kazao je Dodik i nastavio: ;"Takodje, Srbija je preuzela na sebe da finansira izgradnju mosta na Rači i to je pomoć nama. Šta drugo nego se zahvaliti".

Dodao je da se raduje svakom uspehu Srbije, kako u sportu tako i u svim oblastima jer "svaki uspeh Srbije mi doživljamo kao njeni gradjani".

Zahvalio je i za pomoć Srbije tokom epidemije korona virusa, podsetivši da su prvi kamioni pomoći stigli iz Srbije.