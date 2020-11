NIŠTA BEZ JEREMIĆA: Meliza Haradinaj se zahvalila Međunarodnom sudu pravde zbog nezavisnosti

Jeremić je 2010.godine zatražio mišljenje ovog suda da li je proglašenje nezavisnosti u skladu s međunadodnim pravom i bio brutalno poražen, zbog čega Srbija i dan danas trpi štetne posledice!

Kosovski zvaničnici ne propuštaju ni jednu priliku da ovo mišljenje koje im je obezbedio Jeremić iskoriste za svoje političke ciljeve.

Heartfelt congrats from #Kosovo🇽🇰 to Prof. #GeorgNolte #Germany🇩🇪 for being elected as an @CIJ_ICJ judge.@CIJ_ICJ’s response to #Serbia’s request to legally challenge 🇽🇰 declaration of Independence received its deserved defeat.



🇽🇰 remains committed to uphold int’l law norms. pic.twitter.com/RUIP5yKAbH