Rukovodstvo i mesni odbori Jedinstvene Srbije u Kovinu prešli u SNS – Politika SNS i predsednika Vučića pomera granice

Potpredsednik Pokrajinskog odbora, član Izvršnog odbora, predsednik Opštinskog odbora Jedinstvene Srbije i odbornik u SO Kovin Darko Baković, potpredsednik omladine JS, potpredsednik OO JS i odbornik u SO Kovin Nemanja Vujasinović, potpredsednica OO i odbornik u SO Kovin Marina Miloš, predsednica Aktiva žena OO JS Vesna Dani, potpredsednik OO JS Momir Mitrović i potpredsednik OO JS Radoslav Stošić, sa kompletnim mesnim odborima JS u Opštini Kovin, pristupili su danas Srpskoj naprednoj stranci.