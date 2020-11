VUČIĆ O SVOJIM POLITIČKIM PROTIVNICIMA: Neprestano slušam da sam sledeći, da će me srušiti, ali ne čujem nikakav PLAN, PROGRAM, POLITIKU...

Predsednik je rekao da od svojih političkih protivnika neprestano sluša samo kako žele da ga sruše, ali ne i šta će oni da urade dobro za Srbiju i građane.

"Sledeći je Vučić...", to slušam posle svakih izbora u regionu gde je došlo do promene vlasti, počev od Grčke i smene Ciprasa, ali nikad nisam čuo šta je politika, program, šta nude građanima Srbije, rekao je predsednik Aleksandar Vučić govoreći o svojim političkim protivnicima.

On je rekao da od svojih političkih protivnika neprestano sluša samo kako žele da ga sruše, ali ne i šta će oni da urade dobro za Srbiju i građane.

I kuga sam i bolest i huligan, ali mi smo prvi po stopi rasta, a u njihovo vreme smo bili najgori.

Ni danas nemaju nikakvu ideju, ali lažu i obećavaju nemoguće, kako će ovo ili ono biti "džabe", iako ništa nema džabe.

On je primetio da pojedinci najavljuju besplatne udžbenike, i ponovio da je "laž da je nešto besplatno".

"Ljudi, platićete veći porez zbog toga", rekao je i dodao da građani to znaju.

Ubija ga, kaže, na primer, beogradski prevoz zato što ne možemo da naplatimo ništa.

"A recite mi grad u svetu gde možete da se vozite besplatno i sad hajd da damo nešto besplatno", kazao je on.

Bez Irineja Hram bismo gradili kao Skadar na Bojani Predsednik Vučić poželeo je ponovo brz oporavak patrijarhu Irineju i ponovio da je on sada više nego ikada ranije potreban, ne samo crkvi, već i našem narodu. Vučić je istakao da je Irinej "veliki čovek", u čije vreme je obnovljen veliki broj manastira i crkava i bez čijeg angažmana i upornosti Hram Svetog Save još ne bi bio završen. "Mi Srbi smo ponekad nepravedni i nismo umeli da cenimo baš uvek šta je taj čovek sve uradio, a brinuo je o svakom Srbinu ma gde da živi, obnovio manastira i crkava broj im se ne zna, uvek bio uz svoj narod ne samo na KiM, već i u Crnoj Gori i Srpskoj, bez njega bismo Hram gradili kao Skadar na Bojani", rekao je Vučić. Istakao da je Irnije patrijarh u čije vreme nije Hram samo završen, već ga je on najvećim delom izgradio uz pomoć države. Vučić navodi da patrijarhova borba za izgradnju Hrama pokazuje njegovu efikasnost, njegovo razumevanje i način na koji ume da se bori za interese crkve i našeg naroda svuda i na svakom mestu. "I njegova mudrost, njegovo ni na koji način dodvoravanje i podilaženje dnevnim niskim političkim strastima je retkost i teško je pronaći takvog čoveka, i to je nešto što zaslužuje naročito poštovanje", zaključio je Vučić.

Posle izbora u CG prvo što su rekli - ostaje priznanje Kosova

Predsednik Srbije je izjavio da je on, na neki način, olakšao Crnoj Gori time što nikada nije tražio povlačenje nezavisnosti KiM, jer, ističe, razume njihovu poziciju na evropskom putu i po pitanju NATO.

Podseća da i kada je došla smena vlasti u Crnoj Gori, koju je, navodi, podržao i mitropolit Amfilohije, prva stvar koja je rečena bila da sve mora ostati isto po pitanju spoljne politike - NATO i priznanje KiM.

Vučić je istakao da mu je mitropolit Amfilohije u poslednjim susretima, koji su, kaže, bili drugačiji od ranijih i sa puno razumevanja, rekao da Crna Gora ne može da povuče priznanje nezavisnosti KiM i da danas mnogo bolje razume težinu pozicije srpskog predsednika.

"Ja sam im olakšao i rekao da ne tražim povlačenje, jer ja razumem politiku. Svi su uvek samo čekali i tražili razlog da mene napadaju i na kraju taj koga su napadali bude jedini koji se bori za KiM na međunarodnoj političkoj sceni", kaže Vučić.

Zahvalan je, kaže, što je Amfilohije razumeo njegovu poziciju, i dodao da nikada nije molio ni Mila Đukanovića, ni Duška Markovića da povlače priznanje.

Napadi na njega po pitanju politike prema Crnoj Gori idu tako da ga je i Milo Đukanović lično optužio da je učestvovao u promeni vlasti u Crnoj Gori, a "ovi drugi" su ga, kaže, optužili da sarađuje sa Đukanovićem i da su zajedno u projektu Beograd na vodi.

On je rekao da se nije čuo sa Đukanovićem posle izbora.

"On je mene optužio za svoj politički poraz. Bitna je elementarna pristojnost, on je predsednik Crne Gore, ne želim da odgovaram", kazao je on.

Bolje poznajem Bajdena, ali je Tramp bolji za Srbiju

Vučić je izjavio da sa izabranim predsednikom SAD Džzefon Bajdenom ima veoma dobar, pristojan odnos, ali i da je jasno i danas šta bi bilo bolje za Srbiju. Vučić je kazao da je Bajden jedan od ljudi koji je uvek fantastično pripremljen za sastanke.

Podsetio je da nije tako davno kada je Bajden posetio Srbiju, da je to bilo pre samo pet godina.

Sa njim imam lično bolji odnos nego sa Donaldom Trampom. Ali ako me pitate šta bi bilo bolje za Srbiju jasno je, pošto su demokrate učestvovale u oduzimanju Kosova, a Tramp je time bio manje opterećen.

Vučić se osvrnuo i na svoju posetu Beloj kući rekavši da nije bio ponižen, već uvažavan.

"Bio sam primljen i na bilateralni sastanak, a stolica na kojoj sam sedeo nije bila lošija od ove večeras. Ccovek sebe samo svojom glupošću I lošim ponašanjem može da unizi.Ne time na kojoj će stolici da sedi. Ali morali su da pronađu nešto negativno", naglasio je on.

Vučić je izrazio uverenje da je izgradio poštovanje za Srbiju, jer i kada ga napadaju govore s poštovanjem.

"Sa nama se više ne sprdaju, a sa nama su se ranije sprdali u regionu", podsetio je on.

Svi su dobro razumeli sta sam rekao o zamrznutom konflikt

Vučić je izjavio da su svi dobro razumeli, i na Zapadu i na KiM, na šta je mislio kada je rekao da nije dobar zamrznuti konflikt. Na pitanje da prokomentariše to što je Avdulah Hoti rekao "da se Vučić sprema za rat" zbog izjave da primer Nagorno Karabaha pokazuje do čega može da dovede zamrznuti konflikt, predsednik Srbije je rekao da je i Hoti razumeo njegovu izjavu, ali da su ga njegovi naterali da to kaže i da su se samo pravili naivni.

"Niko ni sa Zapada nije reagovao jer su svi odlično rauzmeli o čemu sam govorio, ja sam rekao da je zamrznuti konfklikt loš i da je bolje da rešavamo stvari danas umesto da ih ostavljamo deci da to rešavaju", naglasio je Vučić.

Dodaje da ko to neće da razume, ne mora i neka nastave da ga proglasavaju za izdajnika, ali da je on upravo branio KiM dok su oni koji ga napadaju svaki dan to radili pevajući po kafanama.

Važno je sačuvati stabilnost, pobediti mafiju, sačuvati mir, povećati rast Vučić je rekao da je za Srbiju najvažnije da sačuva političku stabilnost, da pobedi mafiju, da sačuva mir na Kosovu i Metohiji i da nadje način za povećanje stope rasta. Vučić je kazao da će ukoliko to uspe, Srbija za godinu ili dve daleko odmaći od zemalja u regionu, navodeći da ne može odmaći od Madjarske i Rumunije, ali od "svih drugih hoće". On je kazao da je u borbi protiv mafije reč o sukobu dva klana, ali da je suštinski problem što su uključili ljude iz državnog sistema. "Pre Nove godine ćete videti ogromne rezultate u toj borbi", naveo je Vučić.

Merkel je fer, iako nije na našoj strani po pitanju KiM

Vučić je istakao da je nemačka kancelarka Angela Merkel uvek bila fer prema Srbiji, ali da je za nju Kosovo završena stvar. Upitan zašto je Nemačka tako tvrda, i da li je minirala pokušaj postizanja sporazuma, ukazao je da neće da dozvoli da se bilo šta loše govori o Merkelovoj, jer kod njega ne traje zahvalnost kratko kao kod drugih srpskih političara, te podseća da je 2015. spasila Srbiju od sukoba sa Hrvatima.

Rekao je da je fer i što se tiče Kosova, iako nije na našoj strani.

S tim u vezi naveo je da mu je u Davosu kazala da ne zna šta bi u ovom trenutku rekla i da treba da gleda kako da sačuva mir i stabilnost.

"Znala je da nisam glup da mi kaže da će nešto da uradi što neće", dodao je on.

Vučić je, upitan da li je Nemačka minirala prvi susret do kojeg nije došlo u Beloj kući sa Hašimom Tačijem, ukazao da nema sumnje da je Nemačka bila uzrujana, jer je postojalo neslaganje Trampove administracije i Berlina, zbog čega su oni najradosniji zbog pobede Džozefa Bajdena.

Istovremeno je negirao da se cela Evropa radovala gubitku Trampa na izborima. Upitan da li će Vašingtinski sporazum i pod Bajdenom biti primenjen, Vučić je objasnio da je za nas posebno važan "mini Šengen". "Dobio sam uveravanje ambasadora SAD da će sporazum da se primenjuje. Tako će ostati i DFC, koji je otvorio svou kancelariju u Beogradu", dodao je on.

Za nas je, prema njegovim rečima, Amerika veoma važan partner i mora da to i ostane, kao što je i Rusija, iako smo rekli da nećemo da idemo ni u jedan vojni blok.

Nemamo problema sa likvidnošću

Srbija nema problem sa likvidnošću, istakao je predsednik, najavljujući povećanje zarada za zdravstvene radnike i zaposlene u javnom sektoru, kao i moguća dodatna izdvajanja za penzionere.

"U ovom trenutku imamo 219,5 milijardi dinara na računu, toliko je para u trezoru. Nemamo problema sa likvidnošću", rekao je Vučić.

On je naveo da će od 1. januara zdravstvenim radnicima biti povećane plate 5 odsto, a svima ostalima u javnom sektoru 3,5 odsto.

"Od 1. aprila svima ide pet odsto povećanje”, rekao je Vučić i podsetio da su zdravstveni radnici već dobili povećanje, uz najavljenih 10.000 dinaa, kao i da je minimalac povećan u doba korone. A, još ću da vidim sa premijerkom i ministrom finansija da još nekog iznenadimo, naše penzionere, sa malim poklonom", rekao je Vučić.

Dodao je i da voli da čuje primedbe Fiskalnog saveta, jer se njegovi članovi nikome ne dodvoravaju, i rade svoj posao odlično.

Vučić je naveo i da su mnogi kritikovali što država kupuje zlato, kojeg sad, kaže, imamo više nego ikada, ali ni blizu dovoljno, i škočila nam je cena, pa će se kupovati još, dodajući da guvernerka Jorgovanka Tabaković radi odlično taj posao.

Na kritike da je nemoguće da se ostvari da Srbija bude prva u platama, privrednom rastu, da ima najmanje mtvih, odgovara da to, ipak, može, i da se to i pokazuje.

"Može, kada se borite, radite, imate snove i živite za to. Dream big. Sanjaj mnogo, ali onda moraš mnogo i da radiš i da se boriš", rekao je Vučić.

"Pakt protiv Vučića" otud što svi žele slabu Srbiju Vučić je izjavio da je veoma važno da Srbija sačuva političku stabilnost, da pobedi mafiju, sacuva mir na KIM i da gleda kako da povećavamo stopu rasta. "Ako to uspemo narednih godinu ili dve Srbija, će odmaći daleko drugima u okruženju", istakao je Vučić. Kaže i da svojevrstan "pakt protiv Vučića" u regionu ne postoji samo od Envera Hodžaja, već odavno, ali da se Srbija zalaže za saradnju. Na konstataciju da od Berlinskog kongresa svi žele slabu Srbiju on kaže: "To je prilično logično, zato mi želimo da razvijamo odnose sa Severnom Makedonijom, Albanijom, nadam se i sa svima drugima, da pokažamo drugačiji odnos, da nemaju razloga da nas se plaše, hoćemo samo dobre odnose sa njima ", rekao je Vučić i dodao da mi želimo samo da imamo dobru ekonomiju.

Rusi su znali šta se potpisuje u Vasingtonu

Vučić je izjavio da su Rusi znali šta će biti potpisano u Vašingtonu, da nije ništa krio, kao i da je bilo najvažnije sa naše strane da nije bilo nikakvih iznenađenja po pitanju KiM.

Vučić je rekao da se pre nego što je otputovao u Vašington video sa ambasadorom Rusije u Srbiji, kao i da je odmah posle razgovarao sa Vladimirom Putinom.

"Ne potcenjujte ruske tajne službe", rekao je Vučić, dodajući da su Rusi imali informacije, kao i da ni on nije ništa krio.

"Prvo, moja dužnost je da razgovaram sa partnerima koji nas podržavaju oko Kosova i rekao sam im da oko Kosova neće biti iznenađenja, jer ako bude, a očekivao sam da bude, neće biti sa naše strane iznenanđenja, kao što ih nije ni bilo", naglasio je Vučić.

Dodaje da je o svemu drugome Putina obavestio u razgovoru odmah posle Vašingtona, kao što je obavestio i sve Evropljane, i Angelu Merkel pre i Markona posle.

Vučić kaže da opoziciju u Srbiji nije interesovalo šta je potpisano u Vašingtonu, niti tačke tog sporazuma

"Jedino ih je interesovalo da nađu nešto protiv mene i da imaju da kažu nešto", dodao je Vučić.