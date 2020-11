Novo postrojenje Rafinerije počelo sa radom! VUČIĆ: Ovo je veliki dan za našu zemlju i veliki dan za unapređenje odnosa između Srbije i Rusije (VIDEO)

Postrojenje je, pritiskom na taster, pokrenuo predsednik Vučić, nakon što su generalni direktor Gaspromnjefta Aleksandar Djukov i ministarka rudarstva i enegetike Zorana Mihajlović deaktivirali sigurnosni sistem, u komandnoj sali rafinerije.

Vučić je prethodno poželeo srećan rad svima u komandnoj sali Rafinerije.

- Što se budemo više razvijali naše potrebe za koksom će rasti - rekao je Vučić.

Vučić se nakon obilaska i puštanja u rad novog postrojenja obratio okupljenima.

Ništa na prostoru bivše Jugoslavije ne može da se meri sa ovim u Pančevu, rekao je predsednik Vučić, na svečanosti pokretanja novog postrojenja "Duboka prerada".

Vučić je istakao da je Srbija danas dobila jednu od tri najmodernije rafinerije u regionu, i širem od prostora bivše Jugoslavije.

- Sve na prostoru bivše Jugoslavije ne može da se meri sa ovim što imamo u Pančevu. Sve je urađeno na najsavremeniji način, uz upotrebu digitalizacije - rekao je Vučić.

Kako je rekao, kada peć, koja dovodi do temperature od 504 stepena, radi u punom kapacitetu, a jedva se čuje, znači da nema buke.

Uz to, vodilo se računa o zaštiti životne sredine, koja je stavljena na prvo mesto, pa će biti znatno manje prašine i štetnih čestica i čak 98 odsto manje količine sumpor-dioksida i sumpornih jedinjenja nego što je bio slučaj do sada.

Vučić se prisetio i da je pre tri godine, prilikom postavljanja kamena temeljca, malo verovao da će sve sa uspehom biti završeno.

- Ali, srećom, ljudi koji su radili i gradili fantastičnu konstrukciju, 96 metara visine i doneli fascinantne peći od 200 tona, napravili su jedno od najmodernijih postrojenja i imali su više vere i znanja od mene - primetio je Vučić.

Novo postrojenje i modernizacija Rafinerije važni su, kaže, jer će, između ostalog popraviti i poziciju NIS-a na tržištu.

Vučić je konstatovao da je danas veliki dan za Srbiju, ali i za dalje unapređenje odnosa Srbije i Rusije i stvaranja još većeg poverenja i bliskosti dve zemlje.

- To nije potvrda samo naših bratskih odnosa, u koje niko nikada nije sumnjao, već i zajedničke efikasnosti, zajedničkog dobrog rada i rezultata - poručio je Vučić na svečanosti u Pančevu.

Predsednik ističe da je najvažnije da će se sada u Pančevu proizvoditi u kvalitetu evro 5 za 40 odsto više dizela, benzin za dva odsto i TNG za sedam odsto više.

To će davati predsnost NIS-u na tržištu i doprinositi njenom daljem razvoju, ali i većim uplatama u srpski budžet.

Vučić navodi da je to fantastično postrojenje i da nije slučajno što se nalazi u Srbiji koja je sada na čelu cele Evrope po stopi privrednog rasta.

- Ne mislimo da stanemo na koncu 2020. sa tim rastom već tako da uđemo u 2021. i 2022. godinu. Zato nam je potrebna dobra saradnja i iskreno prijateljstvo sa ruskim prijateljima - naglasio je Vučić.

Dodaje da je ponosan kada vidi nasmejane radnike u rafineriji koji veruju u svoju kompaniju i vide tu svoju budućnost.

Vučić je podsetio na reči velikog Dostojevskog kako se niko nije vratio u prošlost da živi i da zato treba misliti na budućnost.

- Zato treba da gledamo kako zajedno sa Gaspromnjeftom možemo da napravimo najbolje moguće rezultate - poručio je predsednik Srbije.

Dodaje da ćemo imati sada više naftnog koksa i da ćemo moći da ga jeftinije i više koristimo za dalju gradnju infrastrukture u Srbiji.

Rusi "širom otvorili vrata" za dogovor o Petrohemiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas postignut dogovor sa predstavnicima Gaspromnjefta da se formiraju stručni timovi, koji će razmotriti privatizaciju Petrohemije. "Još jedna važna vest za građane. Znate da smo sa MMF i Svetskom bankom već godinama imali probleme sa Petrohemijom i danas smo ne samo odškrinuli već širom otvorili vrata dogovoru sa Gaspromenjftom", rekao je Vučić. Zahvalio je generalnom direktoru Gaspromnjefta Aleksandru Djukovu što ima hrabrosti da donosi teške odluke. "U Petrohemiji imamo 1.320 radnika i čini mi se da smo bilizu da nađemo rešenje i za njih i za hemijhsku industriju Srbije. Zato će Djukov danas a mi do sutra formirati radnu grupu, najbolji tim da to rešimo zajednički sa Rusima", istakao je Vučić. Kaže da je to velika stvar za Srbiju, ali da nije lak zadatak za NIS, niti za našu državu. Uveren sam da zajednički to možemo da napravimo, dodao je Vučić.