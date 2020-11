PETKOVIĆ POVODOM INCIDENTA U GRAČANICI: Ovo je četvrta u nizu provokacija srpskog stanovništa u ovom delu KiM za svega nedelju dana

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je večeras da je ispisivanje simbola UČK i prefarban srpski naziv na saobraćajnom znaku za naselje Kišnica nova u nizu provokacija usmerena protiv srpskog stanovništva u centralnom delu Kosova i Metohije.

"Nakon postavljanja sramnog bilborda UČK u Kišnici, u istom naselju organizovan je napad na porodicu Trajković, da bi u Gračanici bio pokušaj paljenja srpske trobojke i spomenika Milošu Obiliću. Ovo je četvrta u nizu provokacija srpskog stanovništa u ovom delu KiM za svega nedelju dana, za koju do sada niko nije odgovarao", naveo je Petković u saopštenju.

On ukazuje da je na delu organizovana, sistematska i kontinuirana akcija zastrašivanja srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, koja ne bi bila moguća bez, kako kaže, bar prećutne, političke podrške i institucionalnog nereagovanja privremenih prištinskih institucija i međunarodnih organizacija na KiM.

"Ovakvi postupci jasna su poruka da Srbi nisu poželjni na KiM i da im je bezbednost kompromitovana, posebno nakon hapšenja albanskih lidera i početka suđenja u Hagu za počinjene zločine tzv. OVK", ističe Petković.

Pozvao je međunarodnu zajednicu, posebno one čiji je to zadatak i odgovornost na KiM, da obezbedi bezbednost i sigurnost za sve Srbe na Kosovu i Metohiji i da ovakve incidente najozbiljnije shvati pre nego što prerastu u još ozbiljnije probleme.

"Koristim priliku da pozovem i Srbe u pokrajini da ostanu mirni i složni, da na provokacije ne odgovaraju, jer to upravo i jeste cilj ovakvih akcija. A Srbija će znati i moći da ih zaštiti, ukoliko to oni, čiji je to posao na KiM, ne budu umeli ili želeli", poručio je Petković.

Na saobraćajnom putokazu za naselje Kišnica pored Gračanice, crvenom bojom danas je neko isipisao UČK (OVK) i prefarbao naziv na srpskom jeziku - Kišnica.

Ova tabla se nalazi nedaleko od bilborda koji je nedavno uklonjen, na kojem je bio istaknut amblem OVK, što je uznemirilo srpsko stanovništvo u opštini Gračanica, preneo je portal Kosovo online.