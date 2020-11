Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji nove kovid bolnice u Vojnom kompleksu "Zemun ekonomija" na Batajničkom drumu u Beogradu.

Vučić je, obilazeći gradilište, pozdravio radnike, poželeo im srećan rad i zamolio da kovid deo bude završen do 1. decembra.

Vučiću su poručili da je 80 radnika zaraženo, a predsednik im je poželeo brzo ozdravljenje.

- Hvala vam na borbenosti i želji da uradite dobro za državu - poručio je predsednik.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji sa predsednikom obilazi gradilište, kaže da su kiseoničke sobe već spremne. U obilasku je i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, direktor Infektivne klinike Goran Stevanović, kao i ministar odbrane Nebojša Stefanović.

Pripadnicima Vojske Srbije koji su ga dočekali takođe je zahvalio na požrtvovanosti i predanosti.

Inače, nova bolnica, čija je izgradnja počela 1. avgusta, biće multifunkcionalna, sa 550 kreveta intenzivne i oko 800 poluintenzivne nege, a imaće ukupno 18.000 kvadrata.

Vrednost radova je četiri milijarde dinara, plus još oko dve milijarde za opremu, odnosno ukupno oko 70 miliona evra.

U bolnici će, kako je izvestio ministar zdravlja, biti 200 respiratora na raspolaganju pacijentima. Obezbeđen je i servis za respiratore.

Stevanović je rekao da intenzivna nega izgleda odlično i da ima sve što treba.

- Ovo je prava intenzivna nega. Kompletan monitoring, kompletna oprema i, što je najvažnije, centralni monitoring. Ovo bolje izgleda od Infektivne bege - kaže Stefanović.

- Kad smo pričali o bolnici mnogi su bili protiv, a sada može da nas spase - rekao je predsednik.

U kovid sistemu radi oko 23.000 radnika, naglasio je Lončar. Kako kaže, ova bolnica će jako rasteretiti celokupan zdravstveni sistem Srbije.

"Za sedam dana otvorićemo kovid deo sa 200 ležajeva intenzivne nege"

Predsednik je, obraćajući se novinarima nakon obilaska gradilišta, poručio da je, kao građanin Srbije, ponosan na činjenicu da je velelepna bolnica izgrađena za 4 meseca. Čestitao je radnicima, građanima, ali i državi koja je uspela da plati za ovaj objekat u krizi.

- Za sedam dana otvorićemo kovid deo sa 200 ležajeva intenzivne nege, što će nam mnogo značiti. Posle vremena virusa, koristićemo ovu bolnicu i za druge svrhe. U izgradnju bolnica izdvojićemo 6-7 milijardi - poručio je Vučić, dodajući da je reč o ogromnom novcu koji nije lako prikupiti u ovim uslovima.

Ističe da je važno da umanjimo stopu smrtnosti i da je jasno da je situacija teška, kada imamo 6.500 ljudi u bolnicama. Poslednja opcija je, kaže, Ortopedija.

- Padne li jedna ledena kiša, ne znam šta ćemo da radimo sa otvorenim prelomima. Molim ljude da se na vreme jave lekaru, jer neretko dođe do smrtnog ishoda kada se ljudi kasno jave. Ići ćemo i na 25.000 testitanih, iako nas to finansijski iscrpljuje, ali i po kapacitetu nas iscrpljuje - kaže Vučić.

"Spas je u masovnom testiranju i vakcini. Milion doza do kraja godine"

Ističe da imamo manje mrtvih od svih u okruženju, jer se testiranjem ljudi ponašaju disciplinovanije i gledaju da ne šire infekciju, a paze i na svoje zdravlje.

- Rano otkrivanje je jako važno i masovno testiranje je suština. Druga stvar je vakcina. Trudićemo se da u narednih mesec dana obezbedimo prve, značajnije količine vakcina. Razgovaramo sa svim zemljama, deo smo Kovaks industrije i, ako oni nabavljaju, ne pitamo koliko košta - kaže Vučić, dodajući da se ipak razgovara sa Kinezima, Rusima, Britancima...

Kaže da će dati sve od sebe da se obezbedi milion doza do kraja godine, te da je pritisak na zdravtsveni sistem neverovatan.

- Ljudi su na ivici fizičke snage, a i 1.500 radnika nam je zaraženo - kaže presednik novinarima.

Ističe da će država dati sve od sebe da obezbedi vakcine prvenstveno za zdravstvene radinke, vojnike, radnike u komunalnim službama, u rudarskim kopovima i slično. Bolnica u Kruševcu, kaže, biće gotova do 15. decembra.

- Mi smo jedini u Evropi koji smo uspeli da u ovako kratkom roku izgradimo ovakvu i ovoliku bolnicu. Biće veća i od KBC Dragiša Mišović, biće ubedljivo najveća bolnica - kaže Vučić.

Ističe da je urađeno sve što je bilo u moći države. Obe bolnice će, kaže, imati 420 high flow respiratora, koji su neinvezivni.

- U jednom danu smo potrošili kiseonika kao za mesec dana u normalnim uslovima. To je gotovo neizdrživo. Plaćamo visoku cenu po broju mrtvih i tu smo među najmanje neuspešnima u celoj Evropi, pa i u regionu - kaže Vučić.

Ističe da je urađen vodovod, kanalizacija, parking, prilazni put, sve kako bi se olakšalo funkcionisanje buduće bolnice.

"U kovid bolnici u Zemunu radiće 1.500 ljudi, a lečiće se kovid pacijenti sa srednjom i težom kliničkom slikom"

Na pitanje novinara ko će se lečiti u ovoj bolnici, Vučić kaže da će se lečiti oni sa srednjom i teškom kliničkom slikom. U bolnici u Zemunu radiće 1.500 lekara, a u Kruševcu 900.

"Zauzimali su Skupštinu za vreme policijskog časa, a sada bi da nam sole pamet"

Kada je reč o zahtevu tužioca da pokrene postupak protiv srpske crkve, kaže da svako ima pravo da radi šta hoće, ali da se postavlja pitanje da li je to moralno.

- Trudio sam se i na sahrani patrijarha da sve vreme nosim masku i da tako dam primer drugima. Za mene je zanimljivo da o tome govore oni koji su zauzimali Skupštinu, vikali, okupljali se bez maski, upozoravani da to ne rade, a oni govorili da pričamo gluposti i da korona nije bolest - kaže Vučić.

Ističe da je reč o ljudima kojima se nije dopadalo to što je neko rekao da su lopovi i pozivali su na demonstracije usred policijskog časa.

- A danas nam sole pamet kako da se ponašamo - kaže Vučić. Dodaje da zakon treba da je isti za sve, a da tužioci znaju svoj posao.

Kada je reč o poštovanju mera u školama, Vučić je pozvao nastavnike i direktore da se ponašaju odgovorno.

- Slušali ste u pojednim medijima zahteve da se zatvore kafići, restorani, a kada smo skratili radno vreme, kao mečke su vodali neke iz udruženja ugostitelja koji treba da nam dokažu da smo mi zlikovci. Dogovorite se šta hoćete - kaže Vučić.

"Za svaki zločin mora da se odgovara"

Predsednik Vučić rekao je večeras da je zatražio ulazak na teritoriju KiM nakon što je kosovska ministarka spoljnih poslova tražila da dođe u Rašku, ali da je sa predstavnicima Evropske unije dogovoreno da se te posete ne dogode, kao i da se o tome ne govori u javnosti.

- Sada su, kako bi pravili veliku priču, kao i oko one laži da sam im pretio scenarijem Nagorno-Karabaha, iako su odlično razumeli šta sam hteo da kažem, rekli da je Vučić nepoželjan na Kosovu - kazao je predsednik Srbije.

Vučić je novinarima u Beogradu prepričao da su kosovski Albanci, nakon što su pronađene masovne grobnice kod Raške, u kojoj su, veruje se, tela Albanaca, želeli da pošalju ministarku spoljnih poslova u Rašku da, kako je naveo, "tamo pravi nekakav svoj politički šou".

- Mi smo im rekli da je to apsolutno neprimereno u ovom trenutku, ali, da ako to hoće, ja ću da idem prvo na sever, a za sedam dana ću ići da kopam u okolini Djakovice. Pošto su oni nama uputili dopis, mi smo njiima uputili dopis - rekao je Vučić.

Kaže da je potom postignut dogovor sa Evopljanima da niko nigde ne ide, kao i da se o tome ne govori u javnosti, koji su Albanci pogazili.

- Onda su ljudi iz Evrope zvali i rekli da se dogovorimo, da se sve slegne, da niko nigde ne ide, ali smo se dogovorili da se o tome ne govori u javnosti, da se ne bi uznemirila srpska javnost, albanska javnost. Mi smo rekli da nema problema, nemamo šta da krijemo, samo želimo da ono što smo dali mogucnost drugima da i mi imamo to pravo. A onda su oni izašli u javnost kako su mnogo jaki i pametni pošto su mi zabranili ulazak - kazao je Vučić.

Tome se, dodaje, najviše raduju u Srbiji upravo oni koji ga optužuju da je izdajnik.

Upitan da prokomentariše navode Dojče velea da niko od zvaničnika Srbije nije poklonio pažnju vesti o pronalasku masovne grobnice kod Raške kao ni odluku Prištine o tome da je Vučiću zbog toga, kako tvrde, zabranjen ulazak na Kosovo, Vučić je dodao da ne želi da komentariše pisanje pojedinih stranih medija jer ga, kaže, nekad sramota da to i čita.

Vučić je rekao da je ponosan na činjenicu da je predsednik države koja se ne šali i nema problem da pronađe svakog nestalog i što može da izgovori da nijedan zločin ne sme da ostane nekažnjen i sakriven.

Dodao je da kod Raške nisu iskopani zemni ostaci 15 ljudi bez znanja i odobrenja srpskih vlasti.

Vučić je objasnio i da je Beograd u Briselu, kada se otvorila tema nestalih, poručio da će se zalagati za potragu bilo čijih zemnih ostataka jer je to civilizacijsko dostignuće, ali i da su zatražili da se vrše iskopavanja na pet lokacija na Kosovu i posebno Metohiji, gde Beograd veruje da ima pokopanih Srba, kako bi i predstavnici Beograda prisustvovali iskopavanju, ali Albanci to, kako navodi, nisu prihvatili.

"Vakcina i masovno testiranje su najvažniji"

Na pitanje koje bi mere drastično mogle da promene situaciju u našu korist, Vučić kaže da čekamo vakcinu, a dotad da se radi na masovnom testiranju.

- Testiranje je ono što možemo da uradimo, a ostalo je na pitanju tehnike. Ako zatvorimo škole, pitaće što smo to uradili i šta god uradimo, ne valja. Stručni tim će reći šta treba, a mi ćemo sprovoditi šta kažu. Oni su najbolji i u regionu, što se, na kraju krajeva, vidi i po rezultatima - kaže predsednik.

"Šta god uradite, oni koji samo mrze naći će razlog da vas napadaju"

Odgovarajući na pitanje o napadima Đilasovih medija o vakcini Vučić je rekao da će sutra da smisli neku vakcinu.

- Kad zloba, pakost i mržnja pobeđuju razum, onda se dođe do ovoga. Mnoge zemlje traže vakcinu, nijedna nije registrovana, a oni pitaju gde je moja. Doći će, a onda će se pitati da li je sigurna. Kada je ja budem primio prvi, onda će reći da je sebi obezbedio vakcinu, ali ne i drugima. Šta god uradite, onima koji samo mrze, sve će biti isto - kaže Vučić.

"Hrvatska se uspešno bori sa koronom i žao mi je ako nekome smeta što smo i mi uspešni"

Povodom vesti u hrvatskim medijima, koji, prema rečima novinarke, gotovo sa radošću izveštavaju o broju preminulih u Srbiji, Vučić je rekao da se Hrvatska odlično bori sa koronom od početka.

- Želim im da nastave uspešnu borbu i žao mi je ako nekome smeta što se i mi uspešno borimo. Ljudi mogu da vide brojeve i da zaključe sami - kaže Vučić.

"Plaćanje spotova o bojkotu je veliki skandal. Neverovatno je da se o njemu tako malo govori"

Govoreći o plaćanju spotova o bojkotu izbora Vučić je rekao da je reč o skandalu neviđenih razmera.

- Zamislite spot u kojem kažete "Jedini glas protiv Vučića je da ne glasaš" i za to kažete da nije politički spot?! To plaća nezavisna produkcija koja pravi divne filmove o meni u kojima sam bolesnik, ludak... A onda dolazimo do pitanja zašto je SNS za 28 emitovanja pošteno platio porez državi i Đilasovim medijima 3 miliona i 800 hilada evra? Problem je i taj što im je vreme stalo u lopovskim i kriminalnim 2000-im, ali to vreme lopovluka je nepovratno otišlo - kaže predsednik.

Dodaje da je na svakoj televiziji svaki spot pošteno plaće i zapitao je zašto su drugi pošteđeni.

- Važno im je samo šta time mogu da dobiju da bi mogli milione da trpaju u svoje džepove. To je veliki skandal i neverovatno mi je da se o njemu tako malo govori, ali biće prilike - rekao je Vučić.