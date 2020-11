OPOZICIJI JE VREME STALO U LOPOVSKIM I KRIMINALNIM 2000-IM GODINAMA! Vučić o skandalu neviđenih razmera

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se večeras u Zemunu i na vest koja se pojavila u medijima, da je TV N1 emitovala spotove opozicije kao nepolitičke.

Govoreći o plaćanju spotova o bojkotu izbora Vučić je rekao da je reč o skandalu neviđenih razmera.

- Zamislite spot u kojem kažete "Jedini glas protiv Vučića je da ne glasaš" i za to kažete da nije politički spot?! To plaća nezavisna produkcija koja pravi divne filmove o meni u kojima sam bolesnik, ludak... A onda dolazimo do pitanja zašto je SNS za 28 emitovanja pošteno platio porez državi i Đilasovim medijima 3 miliona i 800 hilada evra? Problem je i taj što im je vreme stalo u lopovskim i kriminalnim 2000-im, ali to vreme lopovluka je nepovratno otišlo - kaže predsednik Vučić.

Dodaje da je na svakoj televiziji svaki spot SNS pošteno plaćen i zapitao je zašto su drugi pošteđeni.

- Važno im je samo šta time mogu da dobiju da bi mogli milione da trpaju u svoje džepove. To je veliki skandal i neverovatno mi je da se o njemu tako malo govori, ali biće prilike - rekao je Vučić.