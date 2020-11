JEREMIĆ ZA PINK: Rezultati Vučićevog rada su vidljivi, nemaju šta da mu zamere, pa udaraju na njegovu porodicu! (VIDEO)

Urednik portala „Embargo“ Predrag Jeremić ocenio je govoreći o pretnjama Aleksandru Vučiću da predsedniku Srbije lično ne može ništa da se zameri jer su rezultati njegovog rada vidljivi i istakao da su inicijatori napada ne njegovu porodicu daleko izvan granica Srbije.

- On je čovek koji od 24 sata radi 48 sati. Ne spava do podne kao što je to radio Boris Tadić, ne bude ga kao što su budili Vojislava Koštunicu da mu saopšte bitne stvari. Vučić je čovek od akcije i njegovi rezultati su vidljivi i kada u njegovom radu ne možete pronaći rupu, nešto što bi bila tema pokušaja spinovanja informacija onda se okrećete okruženju. Napada se porodica, što je neprimereno – rekao je Jeremić.

Prema njegovim rečima, u modernim medijiskim ratovima je izgleda sve dozvoljeno, pa i napadi na najužu porodicu – decu, brata...

- Sve to ostavlja jedan opor utisak i ne shvatam samo da svi ti inicijatori, a ubeđen sam da su oni daleko izvan granica ove zemlje, a ovde imaju izvršioce, ne shvataju da to pravi kontraefekat kod naroda. Ljudima je dosta bljutavih, lažnih priča, poluinformacija, pokušaja manipulisanja. Porodica se ne sme dirati, ničija ni opozicionih lidera – naveo je Jeremić.

Kako je dodao, da dovodi do pojave pretnji na društvenim mrežama, pojedinaca koji bi da uzmu pravdu u svoje ruke.

- To ostavlja još mučniji utisak jer su inicijatoru u onim političkim grupama koje nemaju nikakvu pordršku naroda. Najtragičnije je oni koji su najgrlatiji protivnici vlasti oni koji nemaju uporište u narodu – rekao je Jeremić.

On je napomenuo da oni ne dozvoljavju da neki drugi ljudi preuzmu lidersku ulogu u opoziciji.

- Srbiji je potrebna, kao i svakoj drugoj zemlji racionalna i konstruktivna opozicija. Međutim u Srbiji imamo opoziciju koja je verbalno ratoborna, koja bi htela nasilje, haos i na taj način da dođe do vlasti – naglasio je Jeremić.

Država čini sve u borbi protiv korone

Osvrnuvši se na borbu protiv korone, Jeremić je rekao da država čini sve kada je reč o pandemiji koronavirusa.

- Verovali smo da je vreme vanrednog stanja u martu i aprilu najgore za nas, ali je sada statistika mnogo crnja. Verujem da građani Srbije moraju biti odgovorni i disciplinovani, moraju držati distancu, voditi računa o sebi i porodici – rekao je Jeremić.

Kako kaže, slika je mnogo gora i ozbiljnija.

- Mislim da je Srbija shvatila da je ovo veoma ozbiljan problem – ocenio je Jeremić.