SNAŽNA PORUKA MILOŠA VUČEVIĆA: Kao unuk, sin, muž i otac želim da ohrabrim sve žene koje prolaze kroz pakao nasilja da svoje mučitelje PRIJAVE!

"Grad Novi Sad nastaviće da se bori da žrtve budu zaštićene, a nasilje iskorenjeno. Čuvajmo naše žene", poručio je gradonačelnik.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević na originalan način ukazao je na taj veliki društveni problem.

- Moja baka po majci Dragica Aleksić napunila je ove godine 91 godinu. Kao njen najstariji i kako i sama kaže "najomiljeniji od petoro unuka" kod nje imam specijalni status. Kod bake Dragice sam odrastao, ona me je čuvala dok sam bio mali. Njene tople reči i saveti na mene su ostavili veliki uticaj tokom odrastanja, između ostalog, naučila me je da žene treba poštovati i voleti, jer one su nam podarile ono najvrednije što imamo - život. Nažalost, od početka godine do danas u Novom Sadu prijavljeno je 1.730 slučajeva nasilja nad ženama. Pre tri i po godine počela je primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, a od tog trenutka do danas u Srbiji je razmatrano više od 166.000 slučajeva nasilja u porodici. I pored toga, nasilje je i dalje prisutno. Kao unuk, sin, muž i otac želim da ohrabrim sve žene koje prolaze kroz pakao nasilja da prijave svoje mučitelje, jer trpeti nasilje nije rešenje. Grad Novi Sad nastaviće da se bori da žrtve budu zaštićene, a nasilje iskorenjeno. Čuvajmo naše žene - poručio je Vučević.