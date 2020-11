GAK: Jovanović se naprasno setio dece

Teške su političke kampanje bez političkog identiteta, još teži je opstanak u politici kada ste Đilasov poltron. Politički lider današnje opozicije, koji je upropastio Grad Beograd dok ga je vodio iznedrio je sledbenike niskih moralnih dometa, izjavio je član Gradskog odbora Beograd Srpske napredne stranke Slavko Gak.

- Jedan od njih, Nikola Jovanović, više niko ne zna iz koje političke opcije, malo je zalečio rane političkog proterivanja koje je nedavno doživeo.Jer, dok je razmišljao kome da se prikloni i gde može bolje da se naplati, deca ga nisu zanimala. Sad kad ga je Đilas obrlatio opet, setio ih se naprasno - rekao je Gak.

Ukazao je i na to da Beograđani ne zaboravljaju lako.

- Građani Beograda imaju, srećom, duže sećanje od vašeg političkog trajanja na bilo kojoj funkciji. Tako znaju da im je Đilas naplaćivao duplo skuplje vrtiće dok ih je manje od polovine uopšte imalo mesto u vrtiću. Znaju i koliko su trajale škole pravljene za 100 dana, a znaju i danas ko je uredio sistem predškolskog obrazovanja dajući mu funkciju i uslove koje bi trebalo da ima. To su mesto za svu decu- obuhvat je danas podignut sa vaših 45 odsto na današnjih 73 odsto što je više od 30.000 dece više u sistemu. Zatim, veliki talas obnove škola i vrtića koji je u toku i koji građani vide. To su i nove škole - samo u septembru otvorene dve. To su i novi vrtići, a Beograd će dobiti još 17 novih objekata od kojih je izgradnja njih pet u toku, čime lista čekanja neće više postojati - kaže on.

Gak je rekao da ova vlast radi na tome da se roditeljima vrati sve ono što im je prethodna oduzela.

- Da ste hteli, mogli ste to isto i pre toliko godina. Ali, bili ste zauzeti krađom od roditelja koji vam danas takvu šansu još jednom neće dati jer ste im sve što ste mogli već uzeli.Za kraj, umetnički ulični performansi vam mnogo bolje idu od brige o deci, a za zemlju je uvek najbolje da se svako bavi poslom koji ume da radi. Naplaćivanjem vrtića skuplje roditeljima oštetili ste ih za četiri milijarde dinara od čega je ova vlast sa Srpskom naprednom strankom na čelu od 2013. do sada vratila 3,4 milijarde. Time niste pokazali da umete da rukovodite ovim sektorom, a mi nećemo stati dok svim roditeljima ne vratimo ono što ste im protivpravno uzeli - kaže Gak.