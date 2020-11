JANKO LANGURA: Dokle ćete više da obmanjujete javnost?

Od Đilasovog glasnogovornika Dušana Nikezića ipak očekujemo da bar malo manje laže, pošto je bio važan državni zvaničnik, državni sekretar u Ministarstvu finansija izjavio je poslanik SNS Janko Langura.

- Ali, pretpostavke poštenja odavno su pale u vodu. Njegove najnovije tvrdnje graniče se sa ozbiljnim halucinacijama, jer zaboga, već duže vremena nisu ništa strpali u svoj džep, pa se pomama za foteljom svela na prosto priviđanje nečega što bi oni želeli da je istina. Lažni dušebrižnik Nikezić uspeo je da izgovori da je malo povećanje plata koje je planirano od 1. januara sledeće godine, dok zaboravlja na činjenicu da su samo u poslednjih godinu dana plate zaposlenih u zdravstvu povećane oko 30 procenata - rekao je Langura.

Podsetiću ga, istakao je Langura, i da je plata medicinske sestre na Infektivnoj klinici u njihovo vreme, upravo te 2011. godine bila nešto malo veća od 30.000 dinara, dok će sada, uz novo povećanje od 5 procenata od januara sledeće godine, imati preko 80 odsto veću platu.

- Podsećam da smo prošle godine u novembru imali povećanje plate medicinskih sestara za 15 odsto, a lekarima za 10 procenata. Zatim su u aprilu ove godine dobili povećanje od deset procenata. Nedavno je svim zaposlenima u zdravstvu uplaćeno i po 10.000 dinara na ime jednokratne novčane podrške, za šta je iz budžeta izdvojeno 1,55 milijardi dinara, odnosno oko 13 miliona evra - rekao je Langura i dodao:

- A pored povećanja plata medicinskim radnicima, nikada do sada nismo imali veću zdravstvenu krizu, zbog čega su uloženi ogromni napori, kao i novac da zdravstveni sistem funkcioniše. Gradimo i dve nove kovid bolnice u Kruševcu i Beogradu.

Istovremeno, naveo je poslanik SNS, penzije će od 1. januara biti veće za 5,9 procenata, a minimalna zarada za 6,6 odsto.

- Njihova zaduživanja su bila isključivo za plate i za penzije, obično pred izbore, dok smo se mi zadužili u momentu kada je to bilo neophodno i isključivo da bismo održali našu ekonomiju, pomogli našu privredu. Da, mi za razliku od njih razmišljamo o privredi, razmišljamo od građanima i uspeli smo da im pomognemo u najtežem trenutku, zahvaljujući teškim reformama koje su posle njih bile neophodne. Tokom krize izazvane Kovidom 19 izdvojili smo oko 5,8 milijardi evra u okviru mera pomoći. A njih sada ponovo žulja zbog čega su svi dobili pomoć, jer po njima te mere su trebale da budu selektivne. Videli smo mi koliko ste vi bili selektivni, građani Srbije su to i te kako osetili na svojoj koži, jer su za vreme vaše vlasti ostali bez posla - kazao je Langura.

Prema njegovim rečima, Nikezić bi trebalo da pamti i veliku ekonomsku krizu 2008. i 2009. godine kada su on i njegovi nalagodavci u potpunosti uništili našu ekonomiju i ostavili na stotine hiljada nezaposlenih, opustošene fabrike, otpuštene radnike. Srbija danas nema takav scenario a suočava se sa nikad većom pošasti, za razliku od mnogih zemalja. Imamo rekordno nisku stopu nezaposlenosti, nove fabrike, 350 km novih auto-puteva.

- I da podsetim još jednom – Dušan Nikezić je bio državni sekretar u Ministarstvu finansija u vreme emitovanja najskuplje dolarske obveznice iz 2011. godine, kada je emitovana po stopi prinosa od 7,5 procenata. Sada njega, ali i njegovog gazdu očigledno boli sopstveni neuspeh, kada je video da je Srbija uspela da refinansira upravo te obveznice. Rešavanje njegove preskupe obveznice refinansiranjem jeste ogroman uspeh, pošto tako štedimo i na novcu i na kamatama - rekao je poslanik SNS.

Ponosni smo, dodaje Langura, što smo uspeli da dobijemo nekoliko puta nižu kamatnu stopu od prethodno izdatih obveznica iz 2011. godine. Sa ovako dobijenim novcem, otplatićemo 900 miliona dolara tog skupog duga iz dolarskih obveznica emitovanih 2011. godine, od ukupno 1,6 milijardi dolara koliko dospeva na naplatu u septembru sledeće godine.

- Kada je u pitanju javni dug Srbije, „stručnjaci“ poput Nikezića bi morali da znaju da je smanjeno učešće javnog duga u BDP-u na 51,3 odsto. Podsetiću ga i da je deficit u budžetu 2008. godine bio minus 2,5 odsto, 2009. godine minus 4,2 procenta, 2010. godine minus 4,3 odsto, 2011. godine minus 4,5 odsto, a 2012. godine minus 6,4 odsto. Javni dug je godinama pokrivao vaše deficite a danas je stabilan i nivou ispod 60 procenta i to u vreme najveće ekonomske krize, a istovremeno ulažemo novac u infrastrukturne projekte. Prethodne četiri godine imali smo suficit u budžetu i koristimo svaki dinar, fiskalni prostor koji se otvara da vratimo vaše dugove koji guše našu Srbiju. Ovu priliku koristim i da priupitam gospodina Nikezića da li se ikada usudio da ispita poslovanje, ali i imovinsku kartu svog gazde Dragana Đilasa, ili možda njegovog brata Gojka. Za Dragana nam je odavno poznato da je uspeo da se obogati za 619 miliona evra, koliko je pokrao i strpao u svoje firme dok je bio gradonačelnik Beograda, kada je ostavio dug prestonici od 1,2 milijarde evra. Što je ostavljao veći javni dug, to su njegovi džepovi bili puniji. Mogao bi da ga priupita i koliko je inkasirao gradeći Pazl grad, ili lažnu repliku Terazija, koliko je oštetio Grad Beograd svojim rijalitijem u Pionirskom gradu - kazao je on.

- Istovremeno, do sada javnosti nepoznati brat Gojko sada se istakao sa 20-tak nekretnina, kao i firmama gde ima upravljačka prava i sa jednom u svom vlasništvu, registrovanu u jednoj američkoj državi. Odakle? Tužna bi bila sudbina ovog naroda kada bi Dragan Đilas i njegovi podanici ponovo vladali. Koliko bi miliona nestalo, koliko bi se njihovi računi napunili, koliko bi novih vila kupili?! Za razliku od takvih, mi gradimo našu zemlju, ulažemo u puteve, železnicu, gradimo nove bolnice, povećavamo plate i penzije - zaključio je Langura.