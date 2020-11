Dr Orhan Dragaš: VEŠTICE IZ SINDIKATA

Dr Orhan Dragaš Međunarodni institut za bezbednost . Autor knjige “Dva lica globalizacije – istina i obmane”.

Nije bitno šta govorite, važno je da to što govorite zvuči kao napad i kritika na račun predsednika Srbije i budite bez brige, biće objavljeno u medijima. Čak i ako saopštavate lude besmislice, na primer da je vakcina protiv Kovida smrtonosna. Ili da su direktori škola počinili krivično delo, jer traže od đaka da nose maske.

Ovo je dobro shvatila opskurna organizacija zvučnog naziva – “Sindikat zaposlenih policije”, nereprezentativna i verovatno nepostojeća sindikalna organizacija, čiji logo upozoravajuće podseća na amblem MUP-a Srbije. Najpre im je uspelo da njihova krivična prijava, umesto u kanti za smeće, završi na stolu javnog tužioca, kao predmet po kome su saslušavani direktori beogradskih škola. Jer su postupali po zakonu i po preporukama Vlade i Kriznog štaba, pa od svojih đaka tražili da nose maske. Kad je ovakav apsurd mogao da prođe kod tako ozbiljne državne institucije, kakvo je tužilaštvo, onda tek neće biti problema da se bizarne ideje i stavovi ovog “sindikata” proture i medijima, što se uskoro i dogodilo sa njihovim alarmantnim upozorenjem pripadnicima vojske, policije i zdravstvenim radnicima da ne primaju vakcine protiv Kovida 19, jer su smrtonosne!?

Šta se to dogodilo pa su popustile neke veoma važne brane širenju laži i besmislica, kao što su tužilaštvo ili uticajni mediji, na primer? Da je slučajnost ili sticaj neverovatnih okolnosti, ne bi moglo da se ponovi. Da je neslana šala, kako se izrazio jedan od saslušavanih profesora, kako je mogla da prođe kod tužilaštva, s kojim šale nema. Gde su nestali elementarna logika i zdrav razum, a oni kažu da je krivična prijava “sindikata” protiv direktora škola besmislena, baš kao što je besmisleno i bilo kakvo njihovo obraćanje javnosti. Društvo, ili možda pojedinac, pod imenom “Sindikat zaposlenih policije” već ima podužu istoriju besmislenih tužbi i saopštenja protiv svih mogućih – od učesnika Parade ponosa, preko ministara i političara, glumaca, pa sve do predsednika Vučića.

Ipak, logika i zdrav razum očigledno nisu bili dovoljni i zato više nemamo samo bizarnu brljotinu u javnoj sferi, već nešto mnogo ozbiljnije.

Zahvaljujući neshvatljivom previdu beogradskog tužilaštva, dobili smo slučaj u kojem su na pravdi Boga u policiji saslušavani savesni i zabrinuti direktori beogradskih škola. Na sreću, ova lakrdija je zaustavljena intervencijom Vlade i ministra prosvete Branka Ružića, ali ostao je da se vuče medijski “rep”, u kojem su opoziciji naklonjeni mediji videli priliku za novu kritiku predsednika Vučića, kao, razume se, odgovornog što su profesori uopšte pali pod istragu policije i tužilaštva. Bez ikakvog zdravorazumskog razloga, osim političkog. Vučić je, po njima, trebalo da se umeša u rad tužilaštva i spreči besmisleno isleđivanje profesora, isto kao što nedavno nije smeo da se meša u pravosuđe, kada je komentarisao intervju sudije Aleksandra Stepanovića. Šta je onda princip? Da li predsednik treba ili ne treba da se bavi pravosuđem? Ili može i jedno i drugo, ako nam tako politički odgovara u konkretnom slučaju, to jest ako nam daje priliku da ga napadnemo?

Šta ćemo sa objavljivanjem skandaloznog poziva policiji, vojsci i zdravstvu da odbije da se vakciniše, zato što je vakcina smrtonosna i dolazi od “duboke države”? Da li je dopušteno da i ovakvo veštičarenje dobije prostor u medijima, čiji je jedini kriterijum – ima li tu napada na Vučića ili nema?

Baš zbog toga što je za opozicione medije ovo postao jedini kriterijum uređivačke politike, došli smo u situaciju da se velikom broju građana prosleđuju poruke, koje direktno štete njihovom zdravlju i ugrožavaju njihove živote. Teoretičara zavere, antivaksera, protivnika nošenja maski ima na sve strane, ali njihov glas zvoni kao prazna kutija na obodima interneta i ne dotiče nikoga sa zdravim razumom. Ali kada dospeju na stranice “ozbiljnih” novina i u emisije “ozbiljnih” televizija, te poruke dobijaju autoritet realnog i mogućeg. Nad njima će se makar neko ozbiljno zamisliti i na taj način uvući u košmar neznanja, predrasuda i praznoverja, a sledeći korak već može da bude fatalan – odbijanje vakcine, na primer. Ne želeći zlo bilo kome, ali ako za koji mesec vakcinacija protiv Kovida-19 bude odmakla i uprkos tome i dalje bude smrtnih slučajeva, biće moguće pronaći direktnu vezu između tih pokojnika i njihove odluke da ne prime vakcinu sa nadrilekarskim savetima nepostojećih sindikata, objavljenih na “ozbiljnim” medijima. Ovo bi bio paranoična slutnja da se ovakav sled već nije dogodio, jer su zatajili zaštitnici zdravog razuma, na primer tužilaštvo i “ozbiljni” mediji. Koja će biti cena njihovog slobodnog, profesionalnog uverenja, ili je ipak u pitanju politička ostrašćenost, o tome sada možemo samo da strahujemo. Granica koju čuva zdrav razum već je pređena.

