MATIĆ: Dok se bavio zbrinjavanjem raseljenih i izbeglica GOJKO ĐILAS JE STEKAO 28 STANOVA! To je slučaj za Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal (VIDEO)

Novinar, politički analitičar i direktor Centra za društvene odgovorne medije Marko Matić pozvao je Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal da ispita odakle Đilasovom bratu Gojku Đilasu 29 stanova, kao i da li to ima veze sa njegovim urduženjem „ Multikom“ koje je trebalo da se bavi zbrinjavanjem izbeglica i raseljenih lica.

- Znali smo da Dragan Đilas ima basnoslovnu imovinu, da su njegove firme u vreme dok je bio na vlasti, u vreme kada je 500.000 građana ostalo bez posla, ostvarile 619 miliona evra prihoda, a on lično 105 miliona profita. I on je prijavio da ima nekih 25 nekretnina. Sada su se pojavili podaci da i članovi njegove uže, a bojim se i starije porodice imaju više od 20 nekretnina – naveo je Matić.

Kako je istakao, za Gojka Đilasa jedini trag koji može da se nađe jeste da je on ili suvlasnik u nekoliko firmi svoga brata ili je imao rukovodeće pozicije – npr. direktor ili član upravnog odbora.

- Njegova genijalnost je u tome što je brat Dragana Đilasa. Đilasova genijalnost je u tome što je bio na vlasti. Nije on smislio nikakav softver, nešto novo što nije viđeno, po čemu se njegova marketinška firma razlikovala od bilo koje druge osim po tome što je bio na vlasti – ocenio je Matić.

Kako je podvukao, jedina prednost Đilasove marketinške agencije je to što je on bio na vlasti.

- Znate šta je najgore od svega? Taj Gojko Đilas je osnivač udruženja građana Multikom, to udurženje je trebalo da se bavi zbrinjavanjem izbeglica i raseljenih lica. On dok se bavio zbruinjavanjem raseljenih i izbeglica stekao je 28 stanova. Gde je smeštao te ljude? Da li je to način da se obogatite? Možda je pravio za njih pa je stavio na svoje ime da bi bola sigurnija imovina? Koliko izbeglica živi u tim stanovima? Ovo je slučaj za specijalno Tužilaštvo za organizovani kriminal - istakao je Matić.

Reagujući na pokušaje da se izjednače brat Dragana Đilasa i Aleksandra Vučića, Matić je istakao da to nije moguće ni po jednom parametru.

- Za razliku od Đilasovog brata koji ima 29 stanova, brat predsednika Vučića ima svoj stan, nema svoje zemljište, kafiće... Postoje samo paušalne optužbe, jedini njegov greh je to što je Vučićev brat – naveo je Matić.