Hoti "zaboravio" na vrlo precizan Dogovor o zvaničnim posetama iz 2014. godine

Premijer Kosova Avdulah Hoti putem objave na Fejsbuk nalogu danas je saopštio da ne postoji sporazum između Beograda i Prištine o posetama srpskih zvaničnika Kosovu, i ponovio da će svaki zahtev za posetu analizirati nadležne institucije pre odobrenja ili odbijanja, ali činjenice ga demantuju.

U pregovaračkom procesu Beograda i Prištine, dogovor o zvaničnim posetama postignut је još 14. novembra 2014. godine u okviru tehničkih sporazuma, a stupio je na snagu 1. decembra 2014. godine.

Dogovorom "Zvanične posete“ procedura najave i realizacije poseta je detaljno regulisana, vremenski rokovi u kojima treba da budu preduzete radnje u vezi sa najavom poseta, kao i kategorije zvaničnika koji su obuhvaćeni režimom zvaničnih poseta između Beograda i Prištine.

Prema dogovoru Beograd i Priština su dužni da obaveste drugu stranu o posetama svojih zvaničnika.

Tehnički detalji sporazuma

A u sporazumu jasno stoji definisan postupak kako se upućuju obaveštenja.

"Institucija koja upućuje zahtev šalje obaveštenje direktno oficiru za vezu strane koja je domaćin posete, upućujući kopiju zahteva oficiru za vezu strane koja upućuje zahtev za posetu. Čim dobije obaveštenje, oficir za vezu odmah će potvrditi prijem.

Ako u određenom roku (u zavisnosti od niže navedene kategorije) nema odgovora, smatra se da je poseta odobrena.

Ako se prigovori upute u određenom roku, moraju se uputiti direktno oficiru za vezu strane koja je uputila obaveštenje.

Кopija prigovora upućuje se EU (kako Delegaciji EU u Beogradu, tako i Кancelariji Specijalnog predstavnika EU u Prištini), koja će posredovati u slučaju potrebe“.

"Prvu grupu čine predsednik, premijer, zamenici premijera, predsednik Skupštine i ministri unutrašnjih poslova, spoljnih poslova i odbrane. Obaveštenje za ovu kategoriju mora se uputiti najmanje 72 časa unapred, a svi eventualni prigovori moraju se uputiti tokom prvih 48 časova“.

Drugu grupu čine svi drugi ministri, potpredsednici Skupštine, direktori kancelarija Vlade i bezbednosnih agencija, predsednici Ustavnog i Vrhovnog suda, javni tužilac, kao i sva druga lica koja imaju fizičko obezbeđenje, primera radi verski poglavari.

"Obaveštenje za ovu kategoriju mora se uputiti najmanje 48 časova unapred, a svi eventualni prigovori moraju se uputiti tokom prvih 24 časa“.

U dogovoru je precizirano da se obaveštenja moraju uputiti tokom radnog vremena, od ponedeljka do petka do 17 časova, kao i to da rokovi teku bez obzira na radne i neradne dane.

Predviđene su i vanredne situacije u kojima dva oficira za vezu mogu da postignu "ad hoc“ dogovor.

"O svim eventualnim izmenama programa posete mora se izvestiti najmanje 24 časa pre posete. U slučaju manjih kašnjenja tokom posete, domaćin će pokazati fleksibilnost“, navodi se u sporazumu.

Takođe su predviđeni imenovani zvaničnici koji će imati pristup i jednoj i drugoj strani zaduženi za logističke informacije i pripremu posete.

A posete zvaničnika „sprovodiće se tako da se unapređuje proces normalizacije odnosa ili da se pruža doprinos sveukupnom radu u kontekstu dijaloga uz posredovanje EU“.

Predviđena je i procena dogovorenih stavki, kao i po potrebi revidiranje nakon tri meseca na zahtev jedne ili obe strane.

U "Informaciji o sprovođenju Dogovora o zvaničnim posetama“ Kancelarije za KiM navodi se da je u oktobru 2015. godine Dogovor proširen i dopunjen odredbom kojom se omogućava redovan i pojednostavljen režim poseta za po jedno lice svake strane, za koje će se dostavljati samo logističke informacije kako bi se omogućila priprema i realizacija poseta“.

U skladu sa tom odredbom, srpska strana je imenovala Marka Đurića, tadašnjeg direktora Кancelarije za КiM i svog glavnog pregovarača, kao zvaničnika na koga će se primenjivati taj poseban režim najave i realizacije poseta.

Nakon njegovog odlaska sa te dužnosti u oktobru 2020. godine, srpska strana je, u skladu sa istom odredbom imenovala novopostavljenog direktora Кancelarije za КiM Petra Petkovića.

U pomenutom izveštaju se takođe navodi da „srpska strana u potpunosti poštuje Dogovor, Priština od početka opstruiše njegovo sprovođenje, pokušavajući da na različite načine onemogući kretanje srpskih zvaničnika na Кosovu i Metohiji“.

Da podsetimo, najavljena poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kosovu nedavno je otkazana zbog sahrane poglavara Srpske pravoslavne crkve, patrijarha Irineja, a ne zbog zabrane kosovskih vlasti.

Stublina poruka i Lajčakovo podsećanje

Ministarka spoljnih poslova Meljiza Haradinaj Stubla je poručila, ipak, da "jedinstveno i trajno za sve buduće zahteve Vučića i ostalih važi da nemaju dozvolu da poseti Kosovo osim ako ne tražite oproštaj za genocid počinjen nad našim narodom“.

Poslanik Alijanse za budućnost Kosova Daut Haradinaj podržao je odluku ministarke spoljnih poslova o zabrani ulaska na Kosovo predsedniku Vučiću.

Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak uputio je zvanično pismo premijeru Avdulahu Hotiju, kao znak protesta zbog zabrane predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da poseti Kosovo, u kome ga je podsetio da je obaveza Kosova da poštuje sve potpisane sporazume u Briselu, među kojima je i onaj o zvaničnim posetama.