VUČEVIĆ: Ukupno 7.400 aktivnih slučajeva, danas hiljadu pregleda! Kovid ambulanta radi non stop, nalazi krvi za par minuta

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, gostujući na RTV 1 u emisiji „Grad i mi“ izjavio da je u Novom Sadu juče uvedena vanredna situacija, a da na današnji dan u Novom Sadu ima preko 7.400 aktivnih slučajeva, tj. ukupno inficiranih ljudi, “što je ozbiljan broj i pokazatelj koliki je velik pritisak na zdravstveni system”.

Danas sam pričao i sa direktorom Doma zdravlja i mislim da smo dnevno i po 1.000 pregleda dnevno u Kovid ambulanti na Novom naselju. Novi Sad odavno ima 24-časovno radno vreme za kovid ambulantu. Meni je jasno da je nervoza tamo gde se čeka u redovima, ali nemoguće je da se pacijenti pregledaju brže i da se dobije prava dijagnostika. Dobili smo još jedan rendgen, kupili smo najsavremenije tehnologije za analizu krvi, sveli smo čekanje sa 45 minuta na 4-5 minuta. U toku dana nam radi 11 ekipa lekara u kovid ambulanti, noću imamo 4-5 ekipa koje dežuraju", rekao je Vučević.

Ja sam svestan da je mnogo ljudi umorno od svih ovih informacija i da nam je svima dosadila tema korone i kada čujete tu temu većina ljudi želi da promeni kanal, ali nećemo rešiti problem tako što bežimo od njega, već se moramo suočiti i svi moramo razumeti da smo deo rešenja ove situacije ili problematike, u smislu da poštujemo mere i da shvatimo da je to u našem interesu, naših porodica i ukućana. To što je uvedena vanredna situacija je najglasniji alarm koji sam mogao da pošaljem novosadskoj javnosti. Mislim da ulazimo u minute kada se lomi utakmica", naglasio je gradonačelnik Novog Sada.

Kada je reč o proceni doktora Kona, koji je kazao da se 60 odsto stanovništva u Srbiji i dalje ne pridržava epidemioloških mera, Vučević je rekao da ne misli da taj procenat važi i za Novi Sad.

Ne mislim da se u Novom Sadu 60 odsto ljudi ne pridržava epidemioloških mera. Veliki broj ih primenjuje, ali postoje ljudi koji ne prezaju ni od čega, postoji mali broj ljudi koji su inficirani, a nemaju nikakve simptome, Bogu hvala, oni se kreću i oni nisu zdravstveno ugroženi, ali su opasnost za druge ljude. Ono što primećujemo kao trend u ovom talasu jeste da imamo gotovo čitave porodice inficirane. To je ono što je zaista opasno i mogu biti ugroženi svi ukućani različitog životnog doba. Mislim da u Novom Sadu ne postoji osoba koja ne poznaje nekoga ko nije inficiran - rekao je Vučević.

On je naglasio i da je vrlo je interesantno, u smislu otrežnjenja, čuti iskustva ljudi koji su prošli sve to.

Kada čujete njih, vidite da to nije igra, ni teorija zavere, niti tamo neki grip. Ovo je ozbiljna bolest i ona postoji. I do dolaska neke vakcine ili leka mi moramo da se konsolidujemo, da budemo disciplinovani i da kontrolišemo situaciju. To nam je u interesu ne samo u pogledu zdravlja već i zbog ekonomije, radnih mesta, razvoja našeg grada i naše države. Mi ćemo početi da se bavimo ekonomskim pitanjima onog trenutka kada korona bude pobeđena ili stavljena pod kontrolu - rekao je gradonačelnik Novog Sada.

Grad doneo potrebne mere

Na konstataciju da smo danas imali redove ispred kovid ambulanti, ali i ispred trgovina i na pitanje šta kažu izveštaji inspekcijskih službi, Vučević je izjavio da se svaki dan pišu prekršajni nalozi, svaki dan se neko kazni, ali da nije poenta u kažnjavanju.

Ako će sve da se svede na sankciju mi ne možemo da pobedimo virus. Mi ne želimo nikoga da kažnjavamo, već da svi poštuju mere. Mi nismo željni nikakvih postupaka, već da vidimo lanac solidarnosti, odgovornosti, a naravno da ćemo sankcionisati svakoga ko krši te odredbe i mere. Molim ljude da razumeju da je od momenta kada je proglašena vanredna situacija to poziv na uzbunu i crveni alarm - dodao je on.

Na pitanje šta grad još može da uradi, Vučević je saopštio da je grad doneo sve što je bilo potrebno što se tiče mera, a da je sada sve na nama, tj. pitanje naše kontrole i discipline, inspekcije prema onima koji to ne poštuju, ali da zatvara grad to ne želi.

Ono što još možemo da uradimo to je da pretvaramo Sajam u privremenu bolnicu. Nadam se da to nećemo morati, ali ja moram da razmišljam o svim scenarijima, a da bi se Sajam pripremio potrebno je 48 sati. Danas nemamo u agendi da postavljamo privremenu bolnicu na Sajmu, ali ja ne mogu da potpišem da to nećemo morati za 24 ili 48 sati ili 7 dana. Ljudi moraju da razumeju da je sada sve na nama, tj. na državi i gradu i na građanima. Ne može niko da sebe izostavi iz tog lanca odgovornosti. Svi smo na istom zadatku ili bi bar trebali biti. Ogromna većina građana će razumeti ove poruke. Ne očekujemo da padne sa neba rešenje već ćemo se uzdati u našu disciplinu i odgovornost i iskontrolisati sve što je pred nama - rekao je Vučević.

Gradonačelnik je, odgovarajući na pitanje treba li da budemo zabrinuti zbog situacije u vrtićima i školama, rekao da misli da je terminološki neprecizno reći da se zatvaraju škole za više razrede osnovnih škola i srednje škole.

Škole rade, samo prelaze na onlajn nastavu, možda je to nekome trivijalna definicija, ali je vrlo bitno. Krizni štab je procenio da je bolje zbog pritiska, prvenstveno na zdravstveni sistem da pređemo na onlajn nastavu, i dali smo preporuku univerzitetima gde god je moguće da se nastava odvija onlajn. Za đake od prvog do četvrtog razreda osnovne škole i predškolce, kao i klince u obdaništima, nastavlja sve redovno da radi i mislim da je to dobra odluka. Oni su najmanje zdravstveno ugroženi, ubedljivo najmanji broj među njima ima inficiranih i mislim da sa ovim organizacionim modelom možemo da dočekamo i kraj ovog polugodišta. Bezbednost nije zagarantovana nikome. Ako primenjujete sve mere, ako vladate situacijom, sveli ste rizik na minimum. Nema garancije da je neko stoprocentno bezbedan. Nama sva obdaništa rade i sve osnovne škole od prvog do četvrtog razreda nastavljaju da rade. Manje je dece u obdaništima. Danas oni koji su zagovornici da se zatvore obdaništa sutra bi bili prvi kritičari kome će roditelji da ostave decu. To bi dovelo do daljeg ugrožavanja i radnih mesta“, dodao je on.

Komentarišući proizvodnju hiporhlorida, Vučević je izjavio da JKP „Vodovod i kanalizacija“ imaju tehnologiju da dobijaju to hemijsko jedinjenje i da proizvode oko 2 tone dnevno.

„Mi to delimo sve vreme i građanima i zdravstvenim ustanovama u celoj Srbiji i Republici Srpskoj i nismo naplatili ni dinara nikome.

Gradi se B I C blok Kliničkog centra Vojvodine

On je rekao da je sjajna vest je da je danas potpisan ugovor u Vladi Srbije za izgradnju bokova B I C Kliničkog centra Vojvodine, i na tome je čestitao republičkoj I pokrajinksoj vladi.

To je važna stvar za ovaj deo Srbije, i sada stičemo uslove da dobijemo i Gradsku bolnicu. To sada nije želja, niti plan, to je sada pitanje da na kada kreće realizacija – istakao je on.

On je istakao da je i dalje veoma zabrinut zbog zdravlja građana, ali i lekara i sestara koliko će oni moći još da izdrže.

Zabrinut samo zbog škola i obdaništa, da nam vasitačice, učitelji, profesori i deca ostanu zdravi. Mnogo je teško kada devet meseci svako jutro prvo dobijate poruke koliko ima inficiranih. Zabrinut sam za gerontološke centre na Limanu, u Novom naselju i u Futogu, za svaki provatni dom za stara lica, za svakog građanina. Zato još jednom molim ljude da razumeju zašto su donete mere i zašto je proglašena vanredna situacija u gradu. Ovo jeste poziv na uzbunu da sačuvamo Novi Sad, građane, njihovo zdravlje i živote, ali i ekonomiju grada. Moramo da razmišljamo i o poslovima i radnim mestima, jer ljudi treba da žive sutra i da prime platu. Želeo bih da nijedan kelner, turistički radnik ili prodvac ne ostane bez posla. Ovo je nezamislivo teška godina. Mnogo je lako od kuće znati i kakav tim treba da igra u reprezentaciji i kako Đoković treba da igra u Londonu i kako treba lekari da leče i kakve odluke treba da donosi država. Ali, neko to mora da potpiše i da odgovara za to – naglasio je on.

Egzit je neraskidivo vezan za Novi Sad

On je istakao da je zadovoljan prihodovnom stranom budžeta grada Novog Sada.

To jeste jedna velika pobeda i moja lična i administracije, ali i velika zahvalnost građanima na odgovornosti prema svom gradu i na čuvanju svog grada. To je i odraz poverenja, jer građani znaju kako raspolažemo gradskim novcem, nisu videli nikada rasipništvo za ovih osam godina, ali i odraz snage novosadske privrede koja je daleko jača nego što je bila, ali koja će svakako biti na velikim izazovima. Sada drhtim da li će neko ostati bez posla zbog ove situacije, jer to nisu brojevi, to su neka imena, to su neki ljudi. Moramo da gledamo da kroz sve prođemo sa što manje ekonomskih posledica. Nismo odustali ni od jedne investicije, ni od jedne socijalne subvencije, od evropske prestonice kulture – kaže Vučević.

On je istakao da je veoma ponosan na činjenicu št je ugledni magazine Forbs stavio Novi Sad u top pet turistikih destinacija, ali i zbog činjenice da Egzit ostaje u Novom Sadu.

Odmah sam rekao da je nezamislivo da Egzit ide iz Novog Sada. Nije Egzit stolica ili sto, pa da možete premesti, on je veliki brend koji je neraskidivo vezan s gradom, Dunavom, tvrđavom, sa čitavim ambijentom. Nije to kao da na džojstiku uzmete pa nešto premestite. Danas sam takođe imao sastanak sa jednim uglednim Japancem koji je predstavnik japansko-evropskog fonda koji sarađuje sa evropskim prestonicama kulture, koji mi je preneo da oni iščekuju da u Tokiju bude sledeće godine olimpijada, I to su stvari za koje živite i borite se.

Fabrika čokolade na proleće, čeka se Nidek

O konačnom rešavanju divljeg naselja na Bangladešu, odlučivali su odbornici Skupštine grada, Vučević je istakao da će se ići na izgradnju lepih, tipskih kuća zahvljujući donatorima.

Bangladeš više neće biti neko naselje u koje ne želite da uđete i ti ljudi koji tamo žive više neće biti na margini života. I oni moraju da se inkorporiraju i uključe u život grada.

On je istakao da investicije odlično napreduju i da očekuje da ćemo na proleće imati švajcarsku fabriku čokolade Beri Kalebo sa akademijom.

Nažalost, zbog panedemije predstavnici Beri Kalebo nisu mogli da dođu u Novi Sad i potpišu sporazum sa Tehnološkim fakultetom, gde će oni uspostaviti trajnu saradnju i gde će najbolji stručnjaci, student i profesori obavljati praksu Ii raditi tu – naveo je gradonačelnik.

Kada je reč o japanskoj kompaniji Nidek, on je naveo da smatra da su blizu odluci da dođu u Novi Sad.

Činjenica da smo imali pet sastanaka sa njima je dobar znak. Oni bi ovde radili motore za elektične automobile što je budućnost autmobilske industrije. Oni rade za najveće svetske brendove. Ako dođu ovde, ta investicija bi mogla da naraste i do dve milijarde dolara, što je objavio renomirani japanski ekonomski časopis.

On je otkrio da je danas potpisan ugovor između Grada i konzoecijuma koji je dao ponudu za reknstrukciju centra grada.

Posle mnogo decenija dobićemo uređen centar Novog Sada i čestitam Novosađanima na tome. Krećemo od Pozorišnog trga i Uspenske crkve, a onda ideo na uređenje Trga slobode - rekao je on.