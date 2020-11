PALMA : Otupaviće nam mozak od priče o koroni

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma poručio je sa Rtnja da treba da se bavimo lepšim temama od koronavirusa.

„Često sam na treningu na Rtnju. Zašto? Ovde je čist vazduh, ne slušam teme o koroni, ne gledam jutarnje programe. Ostale televizije .“Korona, korona, korona“. Ej ljudi pustite koronu. Gledam juče jednu televiziju gde kažu da je mnogo više ljudi umrlo. To nije tačno. Manje ljudi je umrlo u Srbiji ove 2020. godine, nego prošle 2019. kada nije bila korona. Evo vam primera Jagodine. U Jagodini je od marta do 28. novembra ukupno 2019. godine umrlo 632 ljudi, a u istom periodu ove korona 2020. godine 624, ukupno osam manje. U Ćupriji je od marta do 28. novembra 2019. godine preminulo 635 ljudi, a u istom periodu ove godine 520. I tako je u celoj Srbiji. Možda je nešto više u Beogradu, Kragujevcu i Nišu gde ljudi najčešće idu da se leče. Ajmo da pričamo o lepim temama. Ako svako jutro slušamo „korona, korona, korona“, mozak ima da nam otupavi“, izjavio je Palma sa planine Rtanj gde je trenirao.

„Ja danas imam maršrutu šetnje od 8 kilometara. Ajmo da pričamo o rađanju dece, da se brakovi u 2021. godini sklapaju da se borimo protiv bele kuge i da ne slušamo one koji nisu u ordinacijama, već po parkovima. Jedan stručnjak - doktor čije prezime počinje na K javlja se iz parka. Čoveče, kao da radi u Javnom komunalnom preduzeću „Zelenilo“ Beograd. Ajmo da pitamo one koji leče narod u skafanderima, lekare i medicinske sestre. Budite ljudi optimisti, družite se i volite se i ne gedajte one medije gde se priča o koroni. "Gledajte filmove, slušajte muziku, pesme“ rekao je Marković i na pitanje „Da li će da uči francuski, pošto je rekao da gleda francuske kanale, kako ne bi gledao priče o koroni“, odgovorio da neće da se muči da uči francuski, ali da zna osnovno iz nemačkog, engleskog, ruskog i grčkog, da može da se sporazume, a da ne treba da bude niko sa njim da mu kaže šta je ko rekao.