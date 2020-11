Brnabić: Apsolutna kontrola moguća kada imate jednog inspektora na jednog stanovnika, molim sve ljude da nose maske (VIDEO)

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić rekla je danas prilikom obilaska radova na putu Kuzmin-Sremska Rača, da Srbija prolazi kroz najteže dane u borbi protiv korona virusa.

Tom prilikom premijerka je odgovala na novinarska pitanja i odgovorila na pitanja o zakasnelim merama, koja se mogu čuti u jednom delu javnosti.

„U vreme kada Srbija imamo više od 6.000 zaraženih dnevno i više od 50 preminulih dnevno, naša zemlja je dobila tužbu Beogradskog centra za ljudska prava zbog restriktivnih mera iz marta i aprila. Republika Srbija je tužena za diskriminaciju starijih građana koji su imali posebne mere. Dakle istovremeno, imate spočitavanje načina borbe, zakasnele mere, trebalo je da se uradi drugačije sa jedne strane i sa druge strane tužbu Beogradskog centra za ljudska prava protiv Republike Srbije. Da li je to normalno?“ upitala je Brnabić.

Predsednica Vlade zatim se dotakla i načina kontrole građana i efikasnosti mera.

„Apsolutna kontrolaje moguća kada imate jednog inspektora po jednom stanovniku. Da, moguća je kontrola i to bi sigurno uspelo. Ali ukoliko imate razuman broj ispektora kao što Srbija ima, ili bilo koja druga zemlja na svetu, nemoguće je. Ukoliko imate nerazumne ljude, koji ne poštuju mere, kontrola je nemoguća. Ostaje jedino zatvaranje u domove, svi sede kod kuće i to je to. Ja kao predsednica Vlade to ne želim da radim, to nije način da se ovo pobedi. Ako ljudi nemaju dovoljno svesti, meni ostaje samo da molim, kumim i apelujem na sve ljude da nose maske i ne stvaraju gužve“ rekla je Brnabić.

Premijerka nije ostala imuna ni na slike iz tržnih centara koje su juče preplavile društvene mreže.

„Zdravstveni radnici više ne znaju u kojoj su smeni, oni ne mogu ni da budu kod svoje kuče sa svojom decom jer ne znaju kada će morati da budu na poslu. A za sve to vreme, neko ode u Zaru da kupi majicu jer je valjda sada to najvažnije na čitavom svetu! Bila sam iznenadjena i zaista mi nije jasno… Ne mogu da razumem. Ispekcije su radile svoj posao, država je radila svoj posao. Ne možete da kontrolišete sve ljude, osim ako ne želite da zatvorimo sve i imamo zabranu kretanja 24 časa, 14 dana i onda da se za dva meseca suočavamo sa tužbom nekog drugog centra za ljudska prava“, zaključila je Brnabić.