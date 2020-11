IMPERIJA BRAĆE ĐILAS JE VEĆA NEGO ŠTO SE MISLILO - Otkriveno još šest Gojkovih nekretnina, a sva prava preneo je na svog brata (VIDEO)

Nakon što je objavljeno da je brat Dragana Đilasa, Gojko, vlasnik čak 29 nekretnina u centru Beograda, mediji su došli do novih saznanja, a to je da Gojko ima još šest nekretnina, od kojih su tri u Beograda, a tri u drugim gradovima Srbije.

Darko Zlojutro, urednik na portalu Objektiv, rekao je da je ovaj portal objavio vest o novim nekretninama koje su pronašli, a koje su u vlasništvu Dragna i Gojka Đilasa.

- Radi se o šest novih nekretnina, tri su u Beogradu, jedna u Majdanpeku, jedna u Kikindi, jedna u Boru. Sve ukupno radi se o nekretninama preko 2.600 kvadrata. To je, prema našim podacima, u vlasništvu firme Multikom, koje je Gojko Đilas bio pravni zastupnik do 2014 godine i onda je on preneo sva prava na Dragana Đilasa - rekao je Zlojutro za Novo jutro TV Pink.

Nemanja Starović, istoričar i analitičar, govoreći o tome kaže da u društvima konsolidovane demokratije takvo nešto ne bi trebalo da bude moguće.

- Postoje jasne granice između onog što predstavlja sferu politike i onoga što predstavlja biznis... Apsolutno u demokratskim društvima nije moguće da se neko u isto vreme bavi politikom, ili da bude na visokoj javnoj funkciji i da paralelno sa tim razvija svoj biznis. To je nedopustivo - ocenio je Starović.

On kaže da primer porodice Dragana Đilasa govori o tome kako je izgledalo naše društvo u prvoj deceniji 21. veka.

Predrag Jeremić, urednik portala Embargo, govoreći o tome što je Gojko Đilas do skoro bio nepoznat javnosti kaže da postoje razni prazni trikovi kako se zaštiti, tako što se imovina prebacuje na druga lica, tako što se kriju iza nekih agencija.

- Uopšte ne čudi što se na ovakav način sakriva imovina, da bi bili pravno čisti, a nisu pravno čisti. Ja bih rekao da ovde od uvođenja višepartijskog sistema država je non stop kaskala za pojedincima koji su politiku videli kroz svoj biznis - kazao je Jeremić.

Kako dodaje, država je počela uveliko da prikuplja dokaze i da vodi istražni postupak.

Jeremić je rekao da se ovo dešavalo jer su ti ljudi ušli u poltiiku radi lične koristi, a ne zbog naroda.

Jeremić je naglasio da je Dragan Đilas politički profiter i dodao da je vreme da svi to shvate.