Tragom informacija koje pokazuju da su lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas i njegov rođeni brat Gojko Đilas umešani u višemilionske makverzacije sa nekretninama širom prestonice, mediji iz dana u dan objavljuju nove detalje o njihovim transakcijama.

Istraživački tim „Objektiva“ tako je otkrio na koji način braća Đilas zavaravaju tragove i kriju dokaze o svom sumnjivom poslovanju.

Duško Vukajlović, glavni urednik „Objektiva“, kaže da su sve iznete tvrdnje potkrepljene dokazima i dokumentima. Kaže da je „klupko počelo da se odmotava“ onda kada se saznalo da je vlasnik velelepne vile na Dedinju brat Dragana Đilasa – Gojko Đilas.

- Đilas je demantovao ove informacije, ali imam ovde kopiju kupoprodajnog ugovora u kojem se vidi da je Gojko Đilas prodao tu vilu – kaže Vukajlović za Pink.

On je podsetio da je dnevni list „Alo!“ još 9. januara pustio informaciju o tome da je Gojko Đilas suvlasnik i direktor firme koja je osnovana u Podgorici, a koja je registrovana za programiranje. Ova firma otvorila je svoje predstavništvo u Beogradu, na Savskom vencu, a prateći tokove novca otkriveno je da su braća Đilas na ovaj način izvlačili pare iz Srbije.

- Nekoliko dana nakon što su mediji objavili ovu vest, Gojko Đilas je obrisan iz registra u Podgorici, firma je prešla na izvesnog Mirka Prelevića, ali je ostala jedna sitnica: kao kontakt mejl adresa i dalje je ostao lični mejl Gojka Đilasa – kaže Vukajlović za Pink.

Urednik „Objektiva“ pokazao je i dokaze, dokumente o registraciji, na kojima je navedeno da je firma prvobitno bila registrovana na Gojka Đilasa, da je vlasništvo potom preneto na izvesnog Prelevića, ali i da je kontakt mejl adresa ostao Đilasov lični mejl.

Vukajlović je najavio svedočenje jednog stranog biznismena koji je sarađivao sa gradskom vlašću u vreme kada je gradonačelnik Beograda bio Dragan Đilas.

- Videćete zanimljive tokove novca stranih kompanija koje su sarađivale sa Đilasom – kaže urednik „Objektiva“.

Izvršni direktor Centra za odgovorne medije Marko Matić kaže da se poreklo imovine i novčani tokovi prikrivaju, a kako bi se izbeglo plaćanje poreza.

- Vidimo modalitete kako se prikriva imovina. Đilas tvrdi da kupac nije njegov brat već firma „Multikom“, a to je upravo njegova firma koju je sve vreme vodio njegov brat. Tu su i brojne pobočne firme i u mnogim od njih suvlasnik je njegov brat – kaže Matić.

Suština je, kaže, da Đilas mora da objasni kako su njegove firme ostvarile prihode od 619 miliona evra u vreme dok je bio na vlasti.

- To je jedino pitanje na koje on suštinski duguje odgovor građanima Srbije. Njegove agencije razlikovale su se od drugih po tome što je on bio na vlasti tokom njihovog funkcionisanja, po tome što je trgovao uticajem koji je tada imao i jednom trenutku njegova firma imala je oko 60-70 odsto učešća na tržištu marketinških usluga u Srbiji, što nije normalno – kaže Matić.