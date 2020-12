PALMA: SRBIJA DOBRO STOJI JER IMA MANJE KORISNIKA, A VIŠE OBVEZNIKA

„Jedinstvena Srbija će glasati za predložene zakone. Želim da ukažem na nešto što građani Srbije ne mogu da shvate, a to su različiti stavovi o Srbiji Međunarodnog monetarnog fonda i Fiskalnog saveta Srbije“, izjavio je danas u Skupštini Srbije predsednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, govoreći o zakonima koji su na dnevnom redu.

„Kada su u pitanju penzije i plate onda dođe do tog vakuma između države Srbije i Fiskalnog saveta. Da li će biti povećane penzije i plate, šta su argumenti, šta su činjenice i po kojoj to metodologiji radi Fiskalni savet gde ima dosta stručnih ljudi. Mi treba da se koristimo činjenicama i kada su u pitanju nova radna mesta, a to znači da imamo danas manje korisnika, a više obveznika. To nije bio slučaj ranijih godina i iz godine u godinu se povećava broj zaposlenih. Ali uvek kada slušam Fiskalni savet postoje neke primedbe. Ne kažem da nije dobronamerno, ali se dovode u zabludu oni koji očekuju da se povećaju plate i penzije“, rekao je Marković.

Prema njegovim rečima fiskalni savet treba da obrati pažnju i na temu boniteta preduzeća, privatnog preduzetnika i onih koji ovoj državi plaćaju porez, a bonitet je, kako je dodao, važan za dobijanje kredita.

„Nekada je knjigovodstvena vrednost bila nekoliko puta manja od tržišne vrednosti preduzeća. Danas vrednost kapitala ne pada, kao što je to nekad bilo. Važno je obratiti pažnju i na amortizaciju preduzeća. Nije isto sa fabrikama koje rade sa 5 posto kapaciteta i onima koje rade sa 100 posto kapaciteta. Moramo da vidimo kako ćemo tu amortizaciju da uvećamo, da se ne desi da tržišna vrednost kapitala bude manja od građevinske vrednosti i onda štetu ima i vlasnik kapitala i država. Ja ovo govorim kao privrednik 40 godina i govorim iz prakse“, ističe Marković.

PALMA PORUČIO FISKALNOM SAVETU: ŽIVOT NEMA VREMENA DA ČEKA

„Kada govorimo o Hartijama od vrednosti, 98 posto građana Srbije ne zna šta su Hartije od vrednosti, jer ih jednostavno ne interesuje. Nadležni moraju da upoznaju građane Srbije sa tim pojmom. Srbiju su svi pohvalili i MMF i oni koji određuju na osnovu čega Srbija ide prema gore kada je u pitanju Bruto društveni proizvod. Danas i evropski giganti imaju manji rast društvenog proizvoda od Srbije. Srbija je stvorila odlične uslove za dolazak investitora i u situaciji pandemije je država Srbija dala tri plate po 30 000 dinara i dve po 18 000 dinara, a da se pitao Fiskalni savet oni bi rekli „Ajde malo da sačekamo“. Ali život nema vremena da čeka. Mi imamo dobar Zakon o javnim nabavkama, ali ima i mane. Agencija za borbu protiv korupcije treba da se pozabavi tim problemom, a to je reketiranje ljudi koji izlaze na tender. Neko izađe na tender i onda se u tenderskoj dokumentaciji nađe na primer reč “možda“ i onda se čeka tri meseca saglasnost. Podnese se žalba i 3 meseca se čeka. Ko su ti subjekti, a ima ih oko 15, koji to rade sve vreme i reketiraju i trgovce i proizvođače. Mora da se vidi ko su subjekti koji izlaze na tender, da li su to preduzeća oformljena pre dve tri godine bez radnog iskustva, osim jednog posla koji se tiče onoga čime se tender bavi. Molim nadležnu komisiju da se oglasi tim povodom, odnosno da objasni tu rupu u zakonu.

NAĐITE KRUPNE ZVERKE, A NE SIROMAŠNE OPŠTINE

„Ovde smo čuli kako su četiri siromašne opštine napravile neke propuste u vreme izborne kampanje, odnosno ne zna se da li su potrošili na primer 700 evra više ili manje. Ajmo one krupne zverke da nam budu tema, ali tema sa materijalnim dokazima, a ne da kažu iz Agencije za borbu protiv korupcije našli smo te i te siromašne opštine ili neke partije koje nisu prešle cenzus i odakle će da plate to što treba da plate. Nisam za to da se ne plaćaju kazne, ali ja sam očekivao u izveštaju nadležne agencije da se pomenu imena i nazivi kompanija koje krše zakon. Ne želim da budem policajac niti da upirem prst u nekoga, ali sam čovek iz života. I želim da vidim nekoga ko se bavi javnim nabavkama da li će se baviti ovom temom. I da vidimo ko su tih 15 – 20 koji izlaze na konkurse, a to im nije glavna delatnost. Nekada ako ste transportna ili građevinska firma niste mogli da izađete na tender za prehranu. A danas i vulkanizer može da se prijavi i da prodaje i jogurt i kiselo mleko. Može Vučić da se iskida i da ne spava danima, ali vi koji dajete izveštaj morate da kažete: „Taj i taj je uradio to i to“, rekao je Marković. „Ja govorim ono što mislim, nikoga ne vređam, ali dajem sebi za pravo da imam svoju autonomiju. Onaj ko nema autonomiju treba da ide da čuva koze. Mi treba da budemo jedinstveni i da se borimo zajedno protiv nečega, a to je nevidljivi korona virus, što ne znamo koliko će da traje“, rekao je predsednik Jedinstvene Srbije.