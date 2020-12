ĐILAS UZEO MILIONSKI REKET ZA IZGRADNJU MOSTA NA ADI?! Vukajlović za Pink: Otkrili smo odakle deo novca braći Đilas za stanove (VIDEO)

Šef istraživačkog tima portala "Objektiv" Duško Vukajlović rekao je da nije nelegalno kupiti jedan ili 50 stanova, ali da je pitanje odakle novac za te stanove.

Kako navode sa tog portala, oni su došli u posed dokumenata i svedočanstva da je samo u prvoj fazi izgradnje mosta ljudima iz najbližeg okruženja bivšeg gradonačelnika isplaćen mito koji se meri milionima evra.

Vukajlović je rekao da je njegov istraživački tim došao do informacija koje ukazuju na to odakle deo novca braći Đilas i njima bliskim partnerima za kupovinu nekretnina u Beogradu.

- Sreli smo se sa jednim stranim državljaninom i razgovarali sa njim, on nam je pokazao određenu dokumentaciju. Čovek je bio na odgovornoj funkciji na jednoj od tri kompanije koje su gradile Most na Adi - rekao je Vukajlović za Pink i dodao da on ne želi da se zna njegov identitet ali da je ostavio sve svoje podatke i da će biti dostupan istražnim organima ako bdu želeli sa njim da razgovaraju.

Prema njegovim rečima, u pitanju su tri kompanije koje su učestvovale u gradnji mosta i da su te tri firme morale da plate 8 miliona evra i pre nego što su mašine počele da kopaju i rade.

- Ove tri kompanije su plaćale izvesnoj grčkoj firmi konsultantske usluge, a na osnovu toga što su ljudi bliski Đilasu došli kod njih i rekli im da bi oni dobili taj posao i mogli da ga rade treba da angažuju tog konsultanta - objasnio je Vukajlović.

Ističe da je zanimljivo da je taj konsultant registrovan u Grčkoj kao firma koja se bavi prodajom rezervnih delova.

Prema njegovim rečima iza te grčke kompanije stoji srpski državljanin koji je veoma blizak porodici Đilas.

Glavni urednik portala Objektiv.rs Dejan Vukelić rekao je da je ta tema potecijalno koruptivna aktivnost koja se dešava pre nego što su mašine počele da rade.