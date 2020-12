OD SUTRA NOVE EKONOMSKE MERE! VUČIĆ: Stiže pomoć ugostiteljima, hotelijerima i turističkim agencijama! Penzionerima pred Svetog Nikolu po 5.000 dinara

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoreći o epidemiji korone u našoj zemlji kaže da je apsolutno uveren da ćemo da pobedimo koronu uprkos užasnim danima koji su iza nas.

Vučić je naveo da optimizam vidi u našoj disciplini i odgovornosti, borbenosti, želji da pobedimo opaku bolesti i u vakcinama koje polako dobijaju svoje dozvole.

- Srbija se snalazi, snalaziće se i verujem da neće biti u drugoj polovini zemalja koje će da obezbede vakcine - rekao je Vučić.

Vučić je kazao da je ponosan na bolnicu i Batajnici i sve radnike koji su je gradili.

- Položili smo kamen temeljac 1. avgusta, a sada kažu, nije završena 1. decembra, kao što smo rekli. Izvinjavam se, biće 3. decembra otvorena - rekao je Vučić, osvrćući se na zlonamerne komentare i dodao da su se izvođači suočili sa brojnim problemima tokom gradnje.

Kako kaže, u bolnici u Batajnici biće 250 ležajeva najmodernije intenzivne nege, a ukupno će ih biti 930.

- Ponosan sam na našu zemlju što smo to uspeli da napravimo - naglasio je Vučić.

Kako je rekao, juče su neke osobe palile sklopke u bolnici u Batajnici upaljačem i to je za njega neshvatljiva.

- Čak i sa takvim stvarima smo se suočavali, jer ima ljudi koji ne žele da pokažemo da možemo da budemo efikasni. Ne razumem da neko to radi - kazao je Vučić.

Vučić je preneo da BIA i MUP sada to isleđuju I rekao da je siguran da će uhvatiti počinioca ove "čiste" sabotaže.

Predsednik Srbije se osvrnuo na neistinite navode o ceni kvadrata bolnice i rekao da se tu radi o procenama onih koji su radili tako što su se "ugrađivali" u projekte.

- Cena nije 2.000 evra po kvadratu, već 1.131 evro po kvadratu...Kada neko pomisli da bi se neko ugrađivao u bolnicu, pitam se šta je u njegovoj glavi? Šta, osim da bi on to uradio - upitao je Vučić.

Vučić je rekao da ni ne zna koliko je puta bio u Batajnici, dodajući više od 10 puta.

Hvala Institutu Banjica Vučić je uputio i zahvalnost Insitutu Banjica, koji je po treći put juče ušao u kovid sistem, i popunio kapacitete za dan, rekavši da oni nikad nisu izbegavali da uđu u kovid sistem, dok ima direktore koji beže od toga. - Ali, da ne pričam o tim problemima, jer je veći broj dobrih, fantastičnih ljudi, koji se bore - rekao je Vučić.

- Obilazio sam, sanjao da izgradimo na vreme. Izgradili smo za četiri meseca I samo nekoliko zemalja ima mogućnost da to uradi tako brzo - dodao je Vučić.

O vakcinama

Istakao je da je važno u narednom periodu obezbediti vakcine i dodao da će se država postarati da sve nabavi.

- Mogu da kažem da su vakcine Sputnik V stigle u Srbiju, 20 doza koje idu na Torlak, kako bi bile ispitane - naveo je Vučić i dodao:

BIA ih je prosledila tamo i naši strucnjaci imaju vremena da narednih dana i nedelja to ispitaju i kažu da li možemo to da prihvatimo ili ne.

Kaže da će biti ispitana uporedo sa Fajzerom vakcinom, koja je takođe tražila registraciju.

- Očekujemo pre kraja godine da dobijemo prve količine Fajzerove vakcine, to će biti mali deo, ali značjano veći deo u januaru i februaru ćemo dobiti. Očekujemo da do kraja februara i početka marta dobijemo 350.000 Fajzerovih - naveo je Vučić.

Predsednik je poručio da će za sve ljude biti besplatna vakcina.

- Ne možete nikog da naterate ko neće da primi vakcinu, ali smatram da su neodgovorni svi koji pozivaju da se ne primi - istakao je Vučić.

Kovid bolnica u Kruševcu za 15 dana, mnogo ulagali u bolnice

Predsednik Vučić najavio je večeras da će kovid bolnica u Kruševcu biti završena za 15 dana. Vučić je rekao da će bolnica biti otvorena 17. ili 18. decembra.

Predsednik je rekao da je ponosan na sve što je urađeno prethodnih godina kad je reč o renoviranju i izgradnji zdravstvenih ustanova.

Vučić je podsetio da je KBC "Dragiša Mišović" u Beogradu, koja je do sada bila najveća kovid bolnica sa 360 ležajeva, obnovljena i renovirana prethodnih godina, da su Gradska bolnica Zvezdara, kao i Zemunska bolnica, koje su isto u kovid sistemu, takođe obnovljene prethodnih godina.

Vučić je rekao i da će biti izgrađena bolnica Dedinje 2, koja će biti velelepna kardiovaskularna bolnica, te podsetio da je uloženo 450 miliona evra u Klinički centar Srbije u Beogradu, da je izgrađen Klinički centar u Nišu.

- Gradimo i obnavljamo 19 opštih bolnica širom Srbije, od Kikinde do Pirota, kreću radovi. Od Vranja gde smo mnogo toga obnovili do Smederevske Palanke, Loznice, Prokuplja - kazao je Vučić.

Kako kaže, cene kvadrata su drugačije, primera radi u Loznici je kvadrat 1.270 evra, u Prokuplju 1.400 evra po kvadratu. Dodao je i da su izgrađeni objekti za Iks nož, Gama nož.

- To smo sve uradili u poslednjih nekoliko godina, ponosan sam na rezultate koje smo postigli - rekao je Vučić.

Razgovor sa Merkelovom

Vučić je rekao da su četiri teme bile glavne, kao i bilateralna saradnja i dodao da je Angela Merkel zadovoljna ekonomskim napretkom Srbije.

Nove mere

Vučić je rekao da su nove mere dobijene na papiru pre dva i po dana i dodao da su različiti stavovi političkog vrha bili o merama Kriznog štaba.

- Ja sam rekao da ćemo mi slušati struku. Mislim da su to časni ljudi, koji rade fantastičan posao, a ništa od toga nemaju, osim što ih ljudi napadaju što ne mogu u kafić - istakao je Vučić.

Kako kaže, od početka pandemije u Srbiji nije bilo nestašice bilo koje robe, kao što je to bilo u drugim evropskim gradovima.

- Svakog dana država Srbija plati 750.000 evra samo za testove - naglasio je Vučić.

Jednokratna pomoć penzionerima

Svi penzioneri će uoči Svetog Nikole, 17. ili 18. decembra, dobiti jednokratnu pomoć od po 5.000 dinara, najavio je večeras predsednik Vučić.

- Doneli smo tu odluku, nismo još meru, ali ćemo svakako 17, 18. decembra, i imaćemo dovoljno novca, da svim penzionerima isplatimo po 5.000 dinara jednokratne pomoći - rekao je Vučić.

On je istakao da će ta pomoć mnogo značiti najvećem broju penzionera sa penzijom ispod proseka.

- To je ukupno oko 75 miliona evra. Odakle nam novac? Uvek uštedimo. Kažu svašta za mene, ali mi uvek imamo za crne dane, sačuvano sa strane, da pomognemo ljudima - rekao je Vučić.

Pomoć turističkom sektoru

Predsednik Vučić najavio je večeras da će u roku od deset dana biti isplaćena još jedna minimalna zarada za zaposlene u turizmu i ugostiteljstvu.

Vučić je rekao da će sutra o tome biti doneta odluka i da je u pitanju sektorska podrška za 72. 500 zaposlenih u turističkim agencijama, renta kar firmama, ugostitelje i hotelijere.

- To je velika pomoć, donosimo sutra tu meru, a biće isplata za 10 dana - rekao je Vučić napominjući da će ta finasijska pomoć mnogo značiti ovom sektoru koji je zbog pandemije korone posebno ugrožen.

Imamo jedan od najvećih procenata hospitalizacije u Evropi

Predsednik Vučić kaže da naša zemlja ima jedan od najvećih procenata hospitalizacije kovid pacijenata u celoj Evropi i da po tome samo Češka može da se poredi sa nama.

Vučić je rekao da imamo mnogo manje mrtvih, nego u zemljama regiona i Evrope, ako se gleda proporcionalno broju stanovnika i da su za to najzaslužniji naši medicinski radnici.

Procenat hospitalizacije je u najsnažnijim zapadnim zemljama vrlo mali, jer je tamo skupo bolničko lečenje, naveo je on. Kaže da je u Nemačkoj taj procenat hospitalizacije između 1 i 4 odsto, u Hrvatskoj i Sloveniji između 5 i 10 odsto, dok je kod nas između 12,5 i čak 38 odsto.

- Danas nam je niži procenat, zato što nemamo više mesta i zato sam užasno uplašen i zato sam tražio i Boga molio da pomogne, kao i naše radnike, da možemo da hospitalizujemo više ljudi - kazao je Vučić.

Naveo je da imamo nižu smrtnost i zahvaljujući našim lekarima i terapiji koju koriste. Takođe, ističe da imamo gotovo tri puta manje mrtvih nego Bugarska.

Kako je rekao, trenutno imamo 8.000 ljudi u kovid bolnicama, dok Hrvatska ima oko 2.500, ali Hrvatska je od nas manja 1,8 puta, a ne tri puta.

Vučić kaže da ukupno imamo 120.000 medicinskih radnika, a u kovid sistemu do 23.000 ili 24.000.

Naglasio je da su ljudima u zdravstvu dosta povećane plate, a medicinskim sestrama kumulativno čak 26 odsto.

- Važno je da pokušamo da obezbedimo vakcine u narednom periodu i neka uzimaju građani koju hoće i kakvu hoće. Svaka je dobra i ako je registrovana u Velikoj Britaniji, SAD, EU, Rusiji, Kini... - naglasio je Vučić.

Hoćemo da vratimo ceo dug Azerbejdžanu za put Predsednik Vučić rekao je večeras da država nastoji da pre kraja godine isplati ceo kredit koji je uzet od Azerbejdžana za put Čačak - Ljig. - To je težak kredit, ukupno 300 miliiona evra. Platili smo nešto više od pola, sada hoćemo da vratimo kompletan dug, jer nije laka kamata od 4 odsto, uzeta još 2011. godine - rekao je Vučić. Sa tih 170 miliona, Srbija će za 0,42 odsto spustiti stopu javnog duga, na 57,4 odsto budžeta, dodao je Vučić. On je rekao da to neće mnogo opteretiti državnu kasu, jer je kaže, deficit od oko 8-9 odsto mnogo manji od razvijenih zemalja.

O odnosima sa Crnom Gorom

Predsednik Vučić je rekao da se nada što boljim odnosima sa Crnom Gorom, ali da nikoga nećemo da teramo ni na šta.

- Proterivanje ambasadora svakako nije bio prijateljski čin, i mislim da razlozi koje su oni dali nisu ubedljivi. Mi smo postupili na vrlo civilizovan način. Prva odluka je bila rutinska, koja se donosi odmah, a mi smo onda seli i rešili da donesemo pravu odluku - naveo je Vučić.

On je rekao da je užasnut manipulacijama i napadima na Srbiju u Crnoj Gori, i rekao da se tamo izdajnici poput Sekule Drljevića pretvaraju u heroje, dok se izmišljaju citati velikih ličnosti poput kralja Nikole.

- Mi poštujemo nezavisnost Crne Gore, i trudićemo se da gradimo sa Podgoricom što bolje odnose, ali ćemo biti vrlo obazrivi - kazao je Vučić.

Verujem da ću Bajdena videti u prvoj polovini sledeće godine

Vučić je izjavio da će sutra imati važan razgovor sa sekretarom za nacionalnu bezbednost SAD Robertom O'Brajanom, kao i da veruje da će novoizabranog predsednika SAD Džozefa Bajdena videti u prvoj polovini godine na bilateralnom sastanku.

Predsednik je rekao da će sutrašnji razgovor sa O'Brajanom biti velika čast za našu zemlju. Govoreći o Bajdenu kaže da sa njim ima odlične lične odnose.

- Naravno da bi za našu zemlju bilo lakše da je ostala ova administracija u SAD. Ja to ne krijem i to ću reći i Bajdenu kada ga budem video, pošto on to zna, nije to neka velika tajna da je drugačiji odnos prema KiM - naveo je Vučić.

- Da je nešto drugo, ja bih rekao mnogo su mi bolji odnosi sa Bajdenom jer sam sa njim bio mnogo više puta i mnogo duže razgovarao nego sa predsednikom Trampom. Bajden je jedan od najbolje pripremljlenih ljudi za razgovore - navodi predsednik Srbije.

Dodaje da nam svakako neće biti laka pozicija po tom pitanju.

- Ali, nisam siguran da Priština misli da bilo šta želi da provede u delo po tom pitanju (Vašingtonskog sporazuma) zbog njihovih unutrašnjih razloga - kazao je Vučić.

On je tako odgovorio na prethodno pitanje da li će na realizaciju Vašingtonskog sporazuma uticati promena na čelu SAD.

- To nisu bili laki dani za nas, ali mi poštujemo svoju reč i potpis - naglasio je Vučić.

Napominje da su odnosi u Prištini još kompleksniji nakon odlaska njihovih bivših lidera u Hag i da sada predsednici hoće da budu i Vjosa Osmani i Ramuš Haradinaj i Mustafa...

Vučić je za 10. decembar najavio i nastavak tehničkog dijaloga Beograda i Prištine.

On je preneo da je pozicija nemačke kancelarke Angele Merkel, sa kojom je danas popodne imao on lajn sastanak, nepromenjena po pitanju Kosova i Metohije.

Vučić je rekao da danas imamo mnogo manji odliv Srba s Kosova i Metohije i vratili smo to pitanje na međunarodnu agendu.

Neću da razgovaram sa opozicijom, jer oni neće sa mnom

Na pitanje o dijalogu sa opozicijom, Vučić je izjavio da predstavnici opozicije govore da sa njim neće da razgovaraju jer je "izdajnik, ludak i bolesnik".

- Nemojte sa mnom da pričate, to vam je ispod časti. Što da pričate sa sirotanom od predsednika kada ste vi 35 puta bogatiji. Ja sa njima neću da pričam, jer oni neće sa mnom - kaže predsednik.

Kada je reč o retorici izdajnika u Skupštini, Vučić kaže da se ona pominje i u medijima dela opozicije.

- Jedan njihov stručnjak me je nazdao izdajnikom, a ja pitam šta sam izdao. Jesam li ja izdao Kosovo? Jesu li u moje vreme postavljeni policijski punktovi na Jarinju? - zapitao je Vučić.

Vučić je rekao da je izašao jedan čist politički intervju Seke Sablić i da se ni sa jednom njenom idejom tu ne bi složio, ali da nije bilo potrebno Marku, profesoru iz Kosovske Mitrovice, da on daje svoju ocenu kakva je Seka Sablić.

Predsednik je izjavio da su kroz toplog zeca provukli i Lazara Ristovskog, Buleta Goncića, Nenada Jezdića...

- Jezdić je govorio recitale na otvaranju auto-puta i bio je na meti. Miki Manojlović se suočio sa najvećim uvredama! Ja pozivam poslanike SNS da budu pažljivi, vode računa jer smo mi krivi ako smo isti kao oni. Molim sve ove ljude na koje su se odnosile uvrede, da prime moje izvinjenje i partije kojoj pripadam. To mi nije teško da kažem, nije mi teško da osudim napad na svačije dete, a oni to nisu uradili kada su napadali mog sina - kaže Vučić.

Ističe da su mnogi tokom tih napada ćutali, pa i onda kada su govorili da Vukan mora da plati cenu, iako ima tri godine.

- Neću da mi govorite da je hajka ako kažete da je neko ukrao, ili pitate odakle nekome 35 stanova. Imali ste specijalne emisije o navodna 24 stana Siniše Malog, iako ima samo jedan u Bugarskoj po pravosnažnoj presudi. S druge strane, neki imaju pravih 35 stanova. A to je onda hajka! Molim nadležne da rade svoj posao - rekao je predsednik.

Vučić je rekao da će opozicija biti srećna ako ne bude dijaloga, jer neće morati da sede "preko puta lopova i veleizdajnika".

Vučić kaže da Srbija daje novac penzionerima, iako ne idu izbori. Predviđa se pomoć privrednicima u januaru i februaru, iako nema izbora.

- Mi smo na izborima 2012. učestvovali, iako nijedan medij nije bio na našoj strani - rekao je Vučić.

Prikupljen novac za malu Aniku. Ona će vladinim avionom biti poslata u Mađarsku na lečenje

Kada je reč o prikupljanju novca za lečenje male Anike Manić, on je prikupljen, a Vučić je izjavio da se nada da će sve biti u redu. Kaže da je razgovarao sa majkom devojčice, da je država dopunila novac koji je nedostajao.

- Razgovarali smo sa vladom Mađarske, i oni su rekli da će donirati novac ako zafali. Reč je o bolnici u Budimpešti, koja ima lekove koji tu nisu registrovani i sve je bilo komplikovano. Čujem da se zamera što se deca leče na SMS, ali je to tako u mnogim zemljama. U mnogim zemljama se lečenje plaća, negde i po 10.000 dolara na dan, a kod nas je lečenje besplatno - kaže Vučić.

Ističe da se država trudi i bori da leči decu koja moraju da se leče u inostranstvu i zamolio je da se pojedinci ne raduju kada država, recimo, nema da izdvoji pola miliona evra u te svrhe.

- 45 puta smo našu decu poslali i vratili vladinim avionom u prethodne dve godine! Tako će i mala Anika otići. Postoje ograničenja, a ne radi se o tome da ne volimo decu. Za njih radimo i za njih se borimo - kaže predsednik.