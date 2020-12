Vučićević za Pink: Nadležni organi moraju hitno da ispitaju korupcionašku aferu braće Đilas (VIDEO)

Glavni i odgovorni urednik dnevnog lista "Informera" govoreći o poslovima Dragana Đilasa dok je bio gradonačelnik Beograda zapitao se kada će tužilaštvo da reaguje povodom novootkrivene afere tokom izgradnje Mosta na Adi.

- Oni su napravili koruptivni ugovor. U ugovoru piše da se dve firme - jedna austrijska, jedna slovenačka koje su gradile Most na Adi obavezuju da će isplatiti milionski iznos firmi iz Atine za savetovanje. Zastupnik te firme je Rajan Rajičić srpski državljanin koji je u bliskim vezama sa Đilasovim kumom Draganom Ješićem i ima zajedničku firmu sa Borsom Rankovićem direktorom direkcije za igradnju Grada Beograda i urbanizam u vreme vlasti Dragana Đilasa - ispričao je Vučićević za Pink.

- Tužilaštvo bi moralo da ispita to, video sam da je i predsednik pozvao nadležne organe da reaguju, kao što je i otkriće njihovog, žutog "CINS"- a za predizborne spotove. Takođe, treba da ispita i tvrdnje da je brat Dragana Đilasa, Gojko prodao vilu na Dedinju bivšem direktoru Krušika, ali i to što ima 34 nekretnina. Sve te tvrdnje treba da se ispitaju. Evo, da ostavimo sve zakone po strani, ali šta će čoveku 34 nekretnine. Ja razumem jednu, dve, ali 34... - dodao je on.

Vučićević je podsetio na izmišljenu aferu o stanovima Siniše Malog dok je bio gradonačelnik Beograda o stanovima u Bugarskoj i zapitao se zašto neki ljudi smeju da se napadaju u medijima, a drugi ne.

- Setite se koliko su napadali Sinišu Malog dok je bio gradonačelnik za navodne stanove u Bugarskoj, pa se dokazalo da ima samo jedan stan, pa nikom ništa. Sa druge strane, o bratu Dragana Đilasa ćute svi. A Vučićevog brata mogu da napadaju i blate kako ko želi. Imate na Novoj S ili N1 gde čovek kaže: "Vučić je veleizdajnik"! Zamislite, on to kaže za predsednika države i nikom ništa - rekao je on.

Šta je Vučić izdao? Kosovo? Jel Kosovo proglasilo nezavisnost u vreme njegove vlasti?! Ne možete ni za koga da kažete da je veleizdajnik, a ne za predsednika jedne države - smatra Vučićević.