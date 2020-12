Bauk 90-tih se s vremena na vreme aktivira, međutim, mnogo toga se promenilo od tada u svetu, kao i na Balkanu, rekao je Miroslav Stojanović za NOVO JUTRO TV PINK, dodajući da ne veruje da to može mnogo da utiče na Srbiju.

Komentarišući novu administraciju u SAD i njen potencijalni uticaj na Srbiju i njen položaj u pre svega regionalnim odnosima, Stojanović je rekao da ne veruje da to može mnogo da utiče na nas.

“Bauk 90-tih se s vremena na vreme aktivira, ali mnogo toga se promenilo od tada u svetu, kao i na Balkanu. Priče su preterane, ali su očekivanja realna. Očekivanja različitih grupacija i prostora, i razumem zašto Albanci sa Kosova očukuju mnogo od Bajdena”, rekao je Stojanović.

Kako kaže, Priština je na neki način, kao deo američkog kvarta, pa, dodaje da ti sentimenti sada mogu da prorade.

“U Federaciji je na primer očekivanje da će Bajdenova administracija biti na strain muslimanskog sveta i da će to ugrožavati Republiku Srpsku. Očekivanja mogu da razumem, ali ona su za sada dosta nerealna”, rekao je Stojanović.

Kako kaže, odavno postoji izraz “Jugosfere”, i dodaje da se stiče utisak da evropska vrata postaju sve uža.

“U igri su razne ideje i scenariji. Razumem sve koji imaju svoja očekivanja, ali matematički gledano, mnoga od tih očekivanja su krajnje nerealna”, rekao je Stojanović.

Kajtez je rekao da u istoriji nije moguće da se stvari vraćaju na početak, i dodaje da oni koji dolaze na vlast u Vašingtonu mogu imati ideje i nadanja da je u svetu sve isto, ali ipak, kako kaže, svet se u velikoj meri razlikuje i u skladu sa novim okolnostima treba uskladiti politiku.

“Postoji realna antisrpska koalicija i to traje oduvek. Oni imaju osećaj da smo mi suviše veliki i moćni u odnosu na region, i to njima apsolutno smeta. Njima preostaje da se svi skupa udruže protiv nas. Šta god mi učinili njima nije dobro, jedino je dobro da se mi odreknemo svoga imena i korena i koliko god bi se mi smanjivali nikada to njima ne bi bilo dovoljno”, rekao je Kajtez.

Istoričar Srđa Trifković, rekao je da je za strahovati da će biti promena na gore i dodaje da ovo ne zasniva na učinku Bajdena 90-tih, već, kako kaže, na činjenici da su u njegovom timu već imenovani ljudi koji su svoja imena izgradili na potrebi da se privede kraju taj “nezavršeni posao” na Balkanu.

Dodaje da tu pre svega misli na novoimenovanog sekretara.

“Oni će gurati u istom pravcu jer funkcionišu po difoltu. Oni će imati i dalje promociju demokratije, odnosno kodirane revolucije u Minsku i Moskci, naoružavanje Ukrajine, Balkan će biti periferni krater na kom će želeti da nametnu svoju volju”, rekao je Trifković.

On ističe da to nisu ljudi koji su podložni racionalnom dijalogu.