U TOKU JE NAORUŽAVANJE NA GLOBALNOM NIVOU: Evo šta je izazvalo buru na zapadu i ko želi snažan vojno-politički uticaj na Balkanu (VIDEO)

Ljuban Karan, bivši pripadnik KOS-a, govoreći o naoružavanju na globalnom nivou kaže da iako je vojni budžet Amerike neuporedivo najveći u svetu, Rusi nekako uspevaju da prate i postižu senzacionalna otkrića u vezi sa novim borbenim sistemima.

- Ono što je najviše iznenadilo zapadne stratege, po mom mišljenju, to su ove hipersonične rakete za koje nema nikakve šanse da ih zaustavi nikakav raketni štit - rekao je Karan za Novo jutro TV Pink.

Kaže da je u poslednje vreme veliku buru na zapadu napravio atomski dron "Posejdon" koji su Rusi napravili, a koji može da napravi štetu gde su Amerikanci i NATO smatrali da su nedodirljivi.

- To su ti nosači aviona, prigradske vojne luke u Americi, pa čak i američki gradovi, ako dođe do nekog atomskog prepucavanja i odmazde - naveo je Karan i dodao da taj dron ima neograničen domet.

Russian Defence Ministry (@mod_russia) releases first-ever footage of its large robotic nuclear-capable & nuclear-powered mini-submarine drone Poseidon 🌊. It is designed to be carried by a regular submarines, when deployed can cover large distances in stealth or boost modes pic.twitter.com/wNIKD3ZC2N