Nadležni organi i Skupština Srbije raspraviće i istražiti sve one pojave koje utiču na građane Srbije, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK Vladimir Marinković, narodni poslanik.

Komentarišući aferu oko Mosta na Adi, malverzacije i trošenje javnih sredstava tadašnjih čelnika vlasti, Marinković je istakao da ništa neće biti ne provereno.

“Možete zamisliti koja se slika šalje i poruka tim stranim investitorima koji su realizovali taj projekat. To je poruka da i pre tendera i pre realizovanja Zakona o javnim nabavkama, budete izreketirani, neko vam kaže da morate da kupite mogućnost da uopšte radite ovde. To je strašan model i pokazatelj zašto je Srbija tada propadala”, rekao je Marinković.

Kako kaže, to takođe pokazuje koliko se Srbija promenila i koji je rezultat napravio predsednik Vučić.

“Stvorio je stabilnu državu koju investitori cene”, rekao je Marinković i dodao da svaki dan možemo da vidimo kako predsedniku prete, a to je upravo zbog toga što im nije dozvoljeno da rade to što su radili do sada.

Kako kaže, ovde se više ne radi o napadu na jednog predsednika, ovde se sada radi o napadu na Srbiju i građane Srbije.

Aleksandra Tomić, predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, rekla je da su i ranije imali prilike da iz informacija koje dobiju u javnosti, a o imovini bivših gradonačelnika, primete nesrazmerno velike zarade u odnosu na funkciju koju obavljaju.

“Prvo smo imali prijavu agenciji za borbu protiv korupcije zbog imovine od 1625 kadrata, a sada smo dobili nove informacije, da je zapravo u pitanju 35 stanova, a zatim imamo i ugovor koji je sklopljen u Grčkoj i koji pokazuje da određena lica koja su radila u gradskoj upravi imaju veze sa ugovorima koji su se sklapali, a u vezi gradnje Mosta na Adi”, rekla je Tomić.