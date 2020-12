UPRAVO NA TV PINK! "HIT TVIT" bira najvažniju objavu nedelje!

Gosti u studiju su direktorka nove bolnice u Batajnici Tatjana Adžić Vukićević, Vladimir Đukanović, član predstavništva SNS-a i Nenad Čanak, lider LSV.

Na početku emisije Đukanović je izjavio da je današnji dan obeležila smrt pevača Džeja Ramadanovskog koji je iznenada preminuo u 56. godini života u svom stanu na Dorćolu, i apelovao na gradsku vlast da mu nameni jednu ulicu u Beogradu ili bistu.

- Zaista je zaslužio - istakao je Đukanović i dodao da su u prethodnom periodu otišli mnogo veliki ljudi, te da mu je teško pala i smrt Dijega Maradone.

Nenad Čanak rekao je da je njega danas pogodila smrt jednog člana njegove partije koji je premino od posledica korone. Kaže da se danas testirao na koronu, i da je test negativan.

Đukanović je kazao je da je bilo nepotrebno da poslanik Srpske napredne stranke Marko Atlagić kritikuje glumicu Jelisavetu Seku Sablić, ali je rekao da je Atlagić kao predstavnik naroda izneo određeni stav.

-Ja poštujem rad gospođe Seke Sabljić, ali ne treba zaboraviti i da je gospodin Atlagić veliki takođe stručnjak. On je izneo svoj stav kao predstavnik naroda, jer je on to u parlamentu - kazao je Đukanović.

Đukanović ističe da je dijalog najvažniji u Parlamentu i da na tome treba insistirati.

Čanak je dodao da ne razume izjave, misleći na izjavu Jelisavetu Seke Sabljić, da je "otadžbna tamo gde je dobro".

Dr Adžić rekla je da ne razume izjavu Seke Sabljić, i da je za nju jedina otadžbina Srbija.

-Šest mandata sam bio poslanik. Naučio sam da Skupština služi da se donose zakone, ali korostiti govornicu za lične obračune je za osudu - kazao je Čanak.

-Imala sam priliku pre 25 godina da odem preko, nisam. Volim svoju zemlju - rekla je ona.

Predlog broj 1 – Red za vakcinaciju

Početak vakcinacije protiv koronavirusa očekuje se za dve do tri nedelje. Očekuje se dase na tržištu jako brzo nađu vakcine nekoliko proizvođača.

Dr Adžić kaže da je vakcina nešto što je spailo svet.

-Vakcine, čista voda i higijena su spasile svet. Našu decu kada se rode vakcinišemo BSŽ vakcnom, da ne bi na početku života umrli od nekih bolesti. Vakcine naš organizam čine otpornijim. Onu vakcinu koju naši nadležni odluče da treba, preporučiću svojim bolesnicima a i ja ću je primiti - rekla je ona.

-U prvom talasu kovida, moja klinika za pulmologiju, nas nekoliko smo imali antitela. Što se vakcine tiče, onu koju naši stručnjaci prihvate, ja sam za nju - dodala je dr Adžić.

Čanak ističe da ne razume ljude koji se protive vakcinaciji, jer kako kaže zapanjen da su u 2020. godini priča o dilemi oko vakcinacije.

-Svi znamo da postoji ogroman biznis sa lekovima, da vakcine koštaju mnogo, da će te pare negde otići, i to je jedino pitanje koje treba postaviti. Ne mogu da verujem da mi i dalje pričamo o tome da li da se vakcinišemo. Kako živeti ako ne verujete nikome? Možda je tu reč o paranoidnoj šizofreniji. Mene ne zanima da li je vakcina sa Kine ili Tajlanda, mene samo interesuje da li ona dobro radi i to je sve - rekao je Čanak.

Dr Adžić kaže da je mogće ravakcinisti ljude, posebno one sa hroničnim oboljenjima. Kako kaže, virus mutira i na to treba obratiti pažnju.

Predlog broj 2 – Kovid bolnica

Prvi pacijenti ušli su u novu kovid bolnicu u beogradskom naselju Batajnica. Bolnica raspolaže sa 930 bolničkih postelja, od čega je 250 na odeljenju intenzivne nege, sa respiratorima, kiseonikom i najmodernijom opremom.

Ovde rade iskusni specijalisti iz Kliničkog centra Srbije, najbolje medicinske sestre, tehničari, fizioterapeuti, laboranti, kao i mladi lekari koji su primljeni na konkursu, a ustanova će imati i sve potrebne aparate i najsavremenija sredstva.

Kritike sa tvitera na račun izgradnje ove bolnice, koje su uglavnom upućene na to da je bilo bolje adaptirati neku napuštenu zgradu, dr Adžić kaže da ne postoji takva zgrada koja bi mogla da se adaptira za toliki broj pacijenata. Kaže da su je pogodili negativni komentari na račun kovid bolnice-

-Moj život se promenio za 360 stepeni. Bila sam lekar na prvoj liniji borbe. Dobila sam ponudu da budem direktor ove bolnice. Prihvatila sam, nisam razmišljala. Ne postoji ni jedna bolnica koja bi mogla da se adaptira i da primi ovoliki broj ljudi. To odgovorno tvrdim - rekla je ona.

Zahvalila se radnicima koji su radili na izgradnji ove bolnice, čija izgradnja je trajala četiri meseca, ali i svojim kolegama koji se svakog dana bore za živote građana.

-Ti sa lošim komentarima bi poručila da se pitaju kako naša sturka radi i kroz šta prolazimo. Moramo da pobedimo ovu bolset. Svako ko je bio bolestan od kovida, može da kaže da to nisu ljudi koji hodaju zemljom, to su ljudi koji trče u skafanderima i kako rade - naglasila je ona.

Predsednik Vučić je reagovao na Tviteru i izvinio se dr Konu i članovima krinog štaba zbog napada na njih iz njegove stranke. Kako je Vučić rekao u Srbiji se najmanje ceni odgovornost i poručio im da će uvek biti njihov saradnik u borbi sa virusom.

-Da Vučić nije shvatio koliko nam je bolnica u Batajnici potrebna, ne bi je imali. Samo smo mi gradili kovid bolnice i nemamo problema sa smeštajem pacijenata. Takođe, da nemamo ovakve heroje kao lekare, ne znam šta bi mogli da radimo. Takođe, ja ne napadam dr Kona, samo iznosim kritike na račun Kriznog štana. Ne moramo sve da se slažemo, da njih nema pitanje je šta bi mogli da radimo - kazao je Đukanović.

Dr Adžić kaže nisu tačni napadi upućeni na račun bolnice, ali kaže da je takođe velik broj pacijenta već prvog dana pirmljeno u ovou bonicu

-Svi smo u istom poslu, tu su veliki stručnjaci i svi jednako radimo i trudimo se za svaki život. Kod nas radi na primer lekar koji je stručnjak za presađivanje srca - kazala je dr Adžić.

Đukanović je osudio napade na kvalitet bolnice, i ukazao na činjenicu da prethodna vlat "nije zakrpila rupe na ulicama, a kamo li d sagrade bolnicu".