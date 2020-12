Koji je pa sad taj Ivančić? Još jedan Hrvat koji promoviše knjigu u Beogradu pa bi pljujući po našem gradu da proda koji primerak više, napisao je na svom fejsbuk profilu zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, a povodom pogrdnih i uvredljivih izjava MIljenka Smoje na njegov račun.

"Miljenko Smoje je lepo to objasnio kada je napisao da su u Splitu, u kužinama, bili i zahodi. I ostao je taj običaj, drže ga se i Dežulović i Ivančić, geni su to, da vole da rade ono što se radi u zahodu baš tamo gde i jedu. I sve što imam da im kažem je to - doživljavajte slobodno Beograd kao kužinu, probajte čvarke, švargle, sarmu, prase... Zarađujte pare u Beogradu prodajući knjige jer poznati možete da postanete samo u velegradu. Ali za zahod, ajde lepo u Split. Tamo čovek i nema šta drugo da radi"