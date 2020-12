Server: Bajden neće nagovoriti Vučića da prizna Kosovo

Profesor vašingtonskog Univerziteta Džons Hopkins Danijel Server ne veruje da će administracija novog američkog predsednika Džoa Bajdena nagovoriti Srbiju da prizna Kosovo.

"To zavisi uglavnom od Srbije. Ne vidim nikakav znak da je predsednik Vučić spreman da prizna Kosovo i razmeni ambasadore. To je moja definicija konačnog sporazuma", rekao je Server.

On je to rekao u intervjuu za prištinsku Gazetu ekspres, odgovarajući na pitanje da li misli da će Bajdenova administracija uspeti da reši pitanja između Beograda i Prištine i dođe do sveobuhvatnog sporazuma.

Govoreći o uticaju EU na Srbiju, Server je rekao da nije čuo dovoljno jasne poruke iz EU o, kako kaže, nasilnom jeziku srpskih zvaničnika prema kosovskim kosovskim Albancima.