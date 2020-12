VESIĆ: Sutra ću podneti privatnu tužbu protiv Tepićke zbog laži koje je danas izrekla

Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, naveo je na svojoj fejsbuk stranici da se zabrinuo zato što ga, kako je rekao, portparolka Tepićka nije pominjala svih ovih meseci od kako "konstantno iznosi laži u javnosti na konferencijama za štampu".

Vesić kaže da je već pomislio da ga njen gazda Đilas ne smatra važnim.

- Pozivam gospođu Tepić da do petka gradskom Sekretarijatu za inspekcijske poslove podnese dokaze o bespravnim gradnjama koje je danas pominjala. Ali konkretne dokaze, a ne priče u stilu “reče mi jedan čovek”. Ako to bude uradila, obećavam da će, u roku od 24 sata, inspekcija izaći na teren i objaviti stvarno stanje. Ukoliko Tepićka to ne učini biće jasno da laže kao što je lagala za kokoške u Moroviću za koje je tvrdila da je marihuana, rekao je Vesić i dodao:

- Sutra ću podneti privatnu tužbu protiv Tepićke zbog laži koje je danas izrekla. Eto joj prilike, ako je ozbiljna, da donese dokaze za sve što je pričala na sud. Već sada znam da neće doneti ništa pošto je lagala. Ali hajde da joj dam priliku. Siguran sam da će sud da presudi po zakonu.

Prema nejgovim rečima, bude li sud utvrdio da je sam lično učestvovao samo u jednoj stvari o kojoj je pričala danas da će se povući iz politike.

- Naravno, kada sud bude u utvrdio da je Tepićka lagala ona neće snositi nikakve posledice. Ona nema odakle da se povuče, niti snosi odgovornost za svoje postupke. Ponovo će promeniti stranku i, naravno, lidera i ponovo javno lagati jer to je njena upotrebna vrednost, rekao je Vesić.

Vesić je istakao da se nada da Tepićka neće bežati sa suda i izvlačiti se, kako je rekao, kao kada je od narkodilera tražila da “iseli” novinara iz Pančeva što u mafijaškom rečniku, koji je Tepićki blizak, znači nekog eliminisati.