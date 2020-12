MALI ZA PINK: Jutros je krenula isplata jednokratne pomoći penzionerima - U januaru će biti POVEĆANE PENZIJE

Ministar Mali je izjavio da će pomoć biti uplaćena za 1.717.000 penzionera, kao što je obećao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- To je 5.000 dinara jednokratne pomoći i kruna ekonomskih mera sa kojima je Vlada Srbije izašla još u martu ove godine kada je krenula pandemija koronavirusa - rekao je Mali za "Novo jutro" TV Pink i dodao:

On je naveo da penzionere očekuje od 1. januara i povećanje penzija od 5,9 odsto po švajcarskoj formulu.

- Biće 6,6 odsto povećanje minimalne zarade, 5 odsto povećanje plata u javnom sektoru - najavio je Mali i dodao da nema puno zemalja koje su pravovremeno i odlučno reagovale.

Mali je rekao da je zahvaljujući ogromnoj pomoći države, Srbija izbegla crne scenarije koji se mogu videti u drugim zemljama - nemate zatvaranje fabrika, nemate masovna otpuštanja".

- Naš pad BDP ove godine biće najmanji u Evropi. Srbija je pokazala koliko je otporna na krizu. Ova kriza je pokazala ko može i ko zna, i ko nezna. Tako ću biti veoma otvoren, veliki broj vlada u regionu nije na pravi način reagovao ili možda nije nikako reagovao kada je privreda u pitanju, ni na koji način nisu obezbedili uslove da im privreda preživi ovu koronu - istakao je Mali.

On kaže da je Srbija bila veoma aktivna po tom pitanju i dodaje da je nama važan region, jer rast regiona utiče i na rast našeg BDP-a.

- Zato je i inicijativa "Mini Šengena" veoma važna. Evo, danas očekujem glasanje za zakon koji se odnosi na liberalizaciju putovanja između Albanije i Srbije, da možete samo sa ličnom kartom da prelazite granicu - najavio je Mali.

Prema njegovim rečima, što se brže promeću roba, kapital i ljudi u regionu, time ceo region ide napred.

Do kraja godine završetak transakcije za Komercijalnu

Ministar finansija Siniša Mali očekuje da će do kraja godine biti završena transakcija za Komercijalnu banku i da u budžet bude uplaćeno 395 miliona evra. - Očekujem da će 30. decembra da se to završi i da se uplati 395 miliona evra. Mislim da je to veoma važno - rekao je Mali. Kako kaže, to govori u prilog tome da je Srbija atraktivna destinacija i da je u uslovima pandemije virusa korona i najveće ekonomske krize kupac Komercijalne banke, slovenačka NLB, ostala pri odluci da preuzme Komercijalnu banku, jer veruje u srpsko tržište i svoju strategiju.