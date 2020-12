STEFAN MILENKOVIĆ ZA PINK NAKON SUSRETA SA VUČIĆEM: Prijatno me je iznenadio poziv! Zahvalan sam predsedniku na izdvojenom vremenu

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se danas sa proslavljenim violinistom Stefanom Milenkovićem.

Stefan Milenković rekao je za TV Pink nakon sastanka da je sa predsednikom Vučićem razgovarao i da je bio prijatno iznenađen pozivom.

Milenković je rekao da je veoma zahvalan i za vreme, jer su ovo vremena iskušenja i teškoća.

Upitan da li je odluka o povratku bila teška Milenković kaže da to nije bila ponuda iz Srbije, već kritična masa do koje je došlo, da je to njegovo lično sazrevanje, rođenje sina, dugogodišnje prisustvo u inostranstvu.

- Prosto sam se pitao šta je sledeći korak... Gde možemo biti najbliži našoj familiji a to je ovde, u Srbiji - kazao je Milenković.

Kako kaže, priroda njegovog posla je da može da svira bilo gde.

- Moj san i vizija je da jedno osnaživanje i organizovanje naše violinske škole, koja je kod nas dobra, imamo odlične profesore - rekao je Milenković i dodao da je njegov san da Srbija bude mala supersila violine.

Kako kaže, velika je stvar što će Novi Sad biti prestonica kulture sledeće godine.