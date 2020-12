VUČIĆ PORUČIO MAKRONU: Dragi prijatelju, nadam se Vašem što bržem i potpunom oporavku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poželeo je danas francuskom kolegi Emanuelu Makronu brz oporavak, nakon što je objavljeno da je pozitivan na korona virus.

"Dragi prijatelju, nadam se da Vas svaki novi dan vodi bliže potpunom i brzom oporavku, kako biste mogli da nastavite da obavljate dužnosti sa punom energijom", napisao je Vučić na Tviteru.

Dear friend @EmmanuelMacron, I hope each new day brings you closer to a full and speedy recovery so that you can continue carrying out your duties with full energy.